OTTAWA, ON, le 7 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a proposé aujourd'hui la nomination de Christine Ivory au poste de bibliothécaire parlementaire.

Christine Ivory est une leader et fonctionnaire accomplie qui a consacré sa carrière au soutien de la démocratie parlementaire et à la préservation du patrimoine documentaire du Canada. Pendant près de 25 ans, elle a occupé de nombreux postes au sein de la fonction publique fédérale, le plus récent étant celui de sous-ministre adjointe, Secteur des collections, à Bibliothèque et Archives Canada. En tant que membre à part entière de l'équipe de la direction de la Bibliothèque du Parlement depuis plus de 15 ans, Mme Ivory a fourni aux parlementaires des renseignements, des orientations et des conseils sur les priorités de la Bibliothèque et les initiatives de l'organisation.

Fondée en 1876, la Bibliothèque du Parlement est une bibliothèque entièrement fonctionnelle dont la collection et les services soutiennent les activités et les décisions du Parlement et des parlementaires. La bibliothécaire parlementaire supervise la gestion de la Bibliothèque et relève des présidents du Sénat et de la Chambre des communes.

La nomination de Christine Ivory au poste de bibliothécaire parlementaire a été proposée dans le cadre d'un processus de nomination ouvert et transparent.

Citation

« Mme Ivory a prouvé son dévouement à servir le public et sa volonté de préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations futures. Je suis convaincu que son expérience sera un atout précieux pour faire progresser le mandat de la Bibliothèque du Parlement. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le bibliothécaire parlementaire est nommé par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada .

. Le bibliothécaire parlementaire est responsable de la gestion de la Bibliothèque du Parlement et relève des présidents du Sénat et de la Chambre des communes, qui sont chargés d'assurer la direction et le contrôle de la Bibliothèque.

La Bibliothèque du Parlement contribue à la démocratie parlementaire canadienne en créant, en gérant et en diffusant une information et des connaissances sûres, pertinentes et faisant autorité pour les deux chambres du Parlement. La Bibliothèque s'occupe aussi de réunir, d'organiser, de préserver et de rendre accessibles les ressources historiques au sujet du Parlement.

