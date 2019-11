Le premier ministre présente le nouveau Conseil des ministres

OTTAWA, le 20 nov. 2019 /CNW/ - Le jour de l'élection, les Canadiens ont choisi de continuer à aller de l'avant. D'un océan à l'autre, les gens ont choisi d'investir dans leurs familles et leurs communautés, de créer de bons emplois pour la classe moyenne et de lutter contre les changements climatiques, tout en maintenant la vigueur et la croissance de notre économie. Les Canadiens ont indiqué qu'ils veulent nous voir travailler ensemble pour faire avancer les dossiers qui les plus importants, qu'il s'agisse de rendre la vie plus abordable et de renforcer le système de santé, de protéger l'environnement, d'assurer la sécurité de nos communautés ou d'avancer sur le chemin de la réconciliation avec les peuples autochtones. Les gens s'attendent à ce que les députés travaillent ensemble pour obtenir ces résultats, et c'est exactement ce que fera cette équipe.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la composition du Conseil des ministres à la suite de la cérémonie d'assermentation. Cette équipe travaillera fort afin d'apporter des changements concrets et positifs pour tous les Canadiens.

Le Conseil des ministres comprend :

Chrystia Freeland devient vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales

devient vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales Anita Anand devient ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

devient ministre des Services publics et de l'Approvisionnement Navdeep Bains devient ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

devient ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie Carolyn Bennett demeure ministre des Relations Couronne-Autochtones

demeure ministre des Relations Couronne-Autochtones Marie-Claude Bibeau demeure ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

demeure ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Bill Blair devient ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

devient ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Bardish Chagger devient ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

devient ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse François- Philippe Champagne devient ministre des Affaires étrangères

devient ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Duclos devient président du Conseil du Trésor

devient président du Conseil du Trésor Mona Fortier devient ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances

devient ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances Marc Garneau demeure ministre des Transports

demeure ministre des Transports Karina Gould devient ministre du Développement international

devient ministre du Développement international Steven Guilbeault devient ministre du Patrimoine canadien

devient ministre du Patrimoine canadien Patty Hajdu devient ministre de la Santé

devient ministre de la Santé Ahmed Hussen devient ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

devient ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Mélanie Joly devient ministre du Développement économique et des Langues officielles

devient ministre du Développement économique et des Langues officielles Bernadette Jordan devient ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

devient ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne David Lametti demeure ministre de la Justice et procureur général du Canada

demeure ministre de la Justice et procureur général du Dominic LeBlanc devient président du Conseil privé de la Reine pour le Canada

devient président du Conseil privé de la Reine pour le Diane Lebouthillier demeure ministre du Revenu national

demeure ministre du Revenu national Lawrence MacAulay demeure ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

demeure ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale Catherine McKenna devient ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

devient ministre de l'Infrastructure et des Collectivités Marco E. L. Mendicino devient ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

devient ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Marc Miller devient ministre des Services aux Autochtones

devient ministre des Services aux Autochtones Maryam Monsef devient ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

devient ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural Bill Morneau demeure ministre des Finances

demeure ministre des Finances Joyce Murray devient ministre du Gouvernement numérique

devient ministre du Gouvernement numérique Mary Ng devient ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

devient ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international Seamus O'Regan devient ministre des Ressources naturelles

devient ministre des Ressources naturelles Carla Qualtrough devient ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

devient ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées Pablo Rodriguez devient leader du gouvernement à la Chambre des communes

devient leader du gouvernement à la Chambre des communes Harjit Sajjan demeure ministre de la Défense nationale

demeure ministre de la Défense nationale Deb Schulte devient ministre des Aînés

devient ministre des Aînés Filomena Tassi devient ministre du Travail

devient ministre du Travail Dan Vandal devient ministre des Affaires du Nord

devient ministre des Affaires du Nord Jonathan Wilkinson devient ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le gouvernement du Canada représente les Canadiens de toutes les régions du pays. C'est pourquoi le premier ministre a demandé à Jim Carr d'être le représentant spécial du premier ministre pour les prairies. M. Carr, qui est né et a grandi à Winnipeg, veillera à ce que les gens de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba soient bien représentés à Ottawa.

Pablo Rodriguez agira également à titre de lieutenant du Québec.

Les Canadiens s'attendent à ce que les députés travaillent ensemble au nom des gens qu'ils représentent. Sous la direction du leader du gouvernement à la Chambre des communes, Pablo Rodriguez, l'équipe suivante travaillera de concert avec tous les partis pour faire progresser les priorités qui comptent le plus pour les Canadiens :

Kirsty Duncan sera leader adjointe du gouvernement à la Chambre des communes

sera leader adjointe du gouvernement à la Chambre des communes Mark Holland sera whip en chef du gouvernement

sera whip en chef du gouvernement Ginette Petitpas Taylor sera whip adjointe du gouvernement

sera whip adjointe du gouvernement Kevin Lamoureux sera secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes

Le premier ministre a également annoncé des changements à la structure et au mandat des comités du Cabinet en vue de refléter les priorités principales des Canadiens. La nouvelle liste de comités du Cabinet est la suivante :

Comité du Cabinet chargé du programme gouvernemental, des résultats et des communications

Comité du Cabinet chargé des opérations

Comité du Cabinet chargé des affaires internationales et de la sécurité publique

Comité du Cabinet chargé de la réconciliation

Comité du Cabinet chargé de l'économie et de l'environnement

Comité du Cabinet chargé de la santé et des affaires sociales

Conseil du Trésor

Groupe d'intervention en cas d'incident

Citation

« Aujourd'hui, je vous présente les membres de l'équipe solide, diversifiée et expérimentée qui travailleront ensemble pour s'attaquer aux grands enjeux qui importent à tous les Canadiens. Qu'il soit question de rendre la vie plus abordable pour la classe moyenne, de lutter contre les changements climatiques ou d'assurer la sécurité de nos communautés, nous continuerons de travailler sans relâche pour le bien de tous les Canadiens. »

- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Conseil des ministres est constitué du premier ministre et de 36 ministres. Conformément au précédent établi par le Conseil des ministres précédent, il comportera un nombre égal d'hommes et de femmes.

des ministres est constitué du premier ministre et de 36 ministres. Conformément au précédent établi par le Conseil des ministres précédent, il comportera un nombre égal d'hommes et de femmes. Le gouvernement du Canada apportera un soutien aux nouveaux portefeuilles comme suit :

apportera un soutien aux nouveaux portefeuilles comme suit : La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse sera appuyée par Patrimoine canadien.



La ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances sera appuyée par Finances Canada.



La ministre du Développement économique et des Langues officielles sera appuyée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada , avec l'appui de Patrimoine canadien. La ministre est également responsable des organismes de développement régional.

, avec l'appui de Patrimoine canadien. La ministre est également responsable des organismes de développement régional.

La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural sera appuyée par Femmes et Égalité des genres Canada , avec l'appui d'Infrastructure Canada et d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada .

, avec l'appui d'Infrastructure Canada et d'Innovation, Sciences et Développement économique .

La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international sera appuyée par Affaires mondiales Canada , avec l'appui d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada .

