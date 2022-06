OTTAWA, ON, le 15 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il prendra part à la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (RCGC) à Kigali, au Rwanda, au Sommet du G7 à Schloss Elmau, en Allemagne, et au Sommet de l'OTAN à Madrid, en Espagne. Il fera également une visite bilatérale officielle tenue par le premier ministre de l'Espagne, Pedro Sánchez.

Le monde traverse des crises collectives. L'invasion illégale de la Russie en Ukraine est une atteinte directe à la démocratie et à la primauté du droit et a également fait grimper le coût de la vie partout dans le monde. De plus, les changements climatiques affectent déjà les moyens de subsistance des populations et nos économies. Dans le cadre de ces rencontres, le premier ministre resserrera encore davantage les partenariats importants et fera progresser les priorités communes, notamment défendre la paix, la sécurité et les droits de la personne; mener une action climatique ambitieuse et faire croître l'économie; et rendre la vie meilleure et plus abordable pour les gens du monde entier.

À la RCGC, qui aura lieu du 23 au 25 juin 2022, le premier ministre Trudeau réitérera l'engagement du Canada à l'égard des valeurs fondamentales qui unissent les pays du Commonwealth: des sociétés libres et démocratiques et la promotion de la paix et de la prospérité pour améliorer la vie de tous. Il favorisera la collaboration afin d'amener la Russie à rendre compte de son invasion injustifiable de l'Ukraine, de lutter contre l'insécurité alimentaire et de combattre les changements climatiques. Cette année, les dirigeants se rencontreront autour du thème « Vers un avenir commun fondé sur les liens, l'innovation et la transformation » et ils discuteront des moyens d'améliorer la vie des citoyens des 54 pays du Commonwealth.

Au Sommet du G7, qui se déroulera du 26 au 28 juin 2022, le premier ministre poursuivra l'étroite collaboration qu'il a eue avec ses partenaires du G7 au cours des derniers mois afin de contrer l'agression militaire russe contre l'Ukraine. Ils détermineront notamment les meilleures façons de soutenir les millions d'Ukrainiens qui ont été déplacés. Dans le cadre de sa présidence du G7 cette année, l'Allemagne a déterminé que le thème serait « Avancer vers un monde équitable ». Le premier ministre continuera de promouvoir des priorités communes, comme soutenir pleinement l'Ukraine, bâtir un avenir plus vert et continuer d'envoyer des vaccins contre la COVID-19 à ceux qui en ont besoin, ainsi que les valeurs qui unissent les pays du G7, dont la démocratie, les droits de la personne et l'égalité des sexes.

Au Sommet de l'OTAN, qui aura lieu du 28 au 30 juin 2022, le premier ministre Trudeau participera à une réunion du Conseil de l'Atlantique Nord et discutera des menaces et des défis courants et futurs concernant la sécurité transatlantique, dont l'attaque de la Russie contre l'Ukraine et les moyens de renforcer nos engagements communs en matière de sécurité afin de protéger nos citoyens.

Après le Sommet de l'OTAN, le premier ministre Trudeau fera une visite bilatérale officielle qui sera tenue par le premier ministre de l'Espagne, Pedro Sánchez, le 30 juin 2022. Cette visite donnera l'occasion au Canada et à l'Espagne de faire progresser leurs engagements communs à créer une croissance économique qui profite à tous, à combattre les changements climatiques, à faire avancer l'égalité des sexes et à bâtir un monde plus sûr et plus pacifique.

La communauté internationale est plus forte quand elle défend d'une seule et même voix les valeurs que nos pays partagent et, avant tout, la volonté d'améliorer la vie de tous. Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires et les démocraties du monde entier pour surmonter les défis de notre époque tout en se préparant à saisir les occasions de demain.

« Quand le monde entier unit ses forces pour surmonter les défis de notre époque, nous pouvons obtenir les meilleurs résultats possible pour les gens. Les pays du Commonwealth, du G7 et de l'OTAN devront afficher une volonté commune pour défendre la démocratie et les droits de la personne, lutter contre la hausse du coût de la vie et agir de manière ambitieuse pour le climat. Je suis impatient de rencontrer leurs dirigeants au cours des prochaines semaines pour faire le travail nécessaire afin de relever ces défis et d'améliorer la vie des gens du monde entier. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, le Sommet du G7 et le Sommet de l'OTAN sont des rencontres essentielles lors desquelles le Canada peut collaborer avec d'autres pays, harmoniser ses efforts avec les leurs et trouver des solutions communes aux enjeux les plus urgents de la planète.

Le Commonwealth moderne est une association fondée sur des valeurs réunissant 54 pays, dont la plupart entretiennent des liens historiques avec le Royaume-Uni, et qui comptent ensemble plus de 2,4 milliards d'habitants sur les cinq continents.

Les décisions prises à la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth orienteront également le travail du Secrétariat pour les pays du Commonwealth.

Le Canada est le deuxième donateur en importance du Commonwealth. En 2020-2021, il a donné à l'organisation 10,73 millions de dollars au total. De plus, le Canada est fier d'accueillir l'Agence du Commonwealth pour l'enseignement, qui a recours à l'apprentissage à distance et aux technologies pour élargir l'accès à l'éducation et à la formation afin de favoriser la croissance économique, l'inclusion sociale et la conservation de l'environnement.

, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne. Les dirigeants du G7 se réunissent depuis les années 1970 pour discuter d'enjeux d'intérêt national et international.

En plus des pays membres du G7, l'Allemagne a également convié les dirigeants de l'Argentine, de l'Inde, de l'Indonésie, du Sénégal et de l'Afrique du Sud en tant que pays invités.

La dernière présidence canadienne du G7 remonte à 2018. L'Allemagne occupe la présidence en 2022, puis ce sera au tour du Japon en 2023. La prochaine fois que le Canada en sera l'hôte sera en 2025.

L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ( OTAN ) est l'une des pierres angulaires de la politique internationale du Canada en matière de sécurité et de défense. Il s'agit de la principale tribune mondiale pour mobiliser les alliés et les pays partenaires sur les enjeux relatifs à la défense et à la sécurité transatlantiques.

OTAN Le Canada et l'Espagne sont des partenaires et des alliés qui jouissent d'une forte relation fondée sur les intérêts et les valeurs qu'ils ont en commun, dont les droits de la personne, la démocratie, la lutte contre les changements climatiques et l'égalité des sexes.

l'Espagne En 2021, le commerce bilatéral de marchandises et de services entre le Canada et l'Espagne s'élevait à 6,5 milliards de dollars, ce qui a fait de l'Espagne le 18 e partenaire mondial du Canada en commerce de marchandises et de services.

