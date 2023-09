NEW YORK, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation à la 78e session de la semaine de rencontres de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), au cours de laquelle il a collaboré avec la communauté internationale pour bâtir un avenir plus sain, plus propre et plus sûr.

Alors que le monde marque cette année le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le premier ministre Trudeau a réitéré l'engagement du Canada à travailler avec ses partenaires internationaux pour défendre les principes de liberté, de paix et d'égalité que prône la Déclaration et pour offrir un avenir plus juste aux générations à venir. Au cours de l'AGNU, le premier ministre a rencontré des dirigeants du monde entier et abordé des enjeux mondiaux, notamment l'ingérence étrangère, l'importance de la primauté du droit, les changements climatiques et les progrès accomplis dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Il a également profité de l'occasion pour condamner la guerre d'agression illégale du régime russe contre l'Ukraine ainsi que la décision de la Russie de se retirer de l'Initiative céréalière de la mer Noire. Cette décision, qui contribue à exacerber l'insécurité alimentaire mondiale, nuit aux personnes les plus vulnérables.

À New York, le premier ministre Trudeau a fait la promotion de mesures internationales ambitieuses pour soutenir le Programme des ODD 2030, qui trace la voie vers un monde pacifique, égalitaire et sain. En sa qualité de coprésident du Groupe des défenseurs des ODD, le premier ministre a annoncé au Sommet sur les ODD un soutien de plus de 125 millions de dollars à des projets en harmonie avec les ODD qui favorisent une éducation de qualité et des systèmes de santé publique durables et qui soutiennent les efforts visant à éradiquer la tuberculose et à renforcer l'autonomie des femmes et des filles, notamment par la promotion des soins de santé sexuelle et reproductive et des droits connexes. Il a également réaffirmé le soutien du Canada à l'ONU et aux efforts qu'elle déploie pour faire progresser les ODD. À cet égard, il a annoncé une contribution de 78 millions de dollars pour soutenir des programmes tels que l'UNICEF, ONU Femmes et le Fonds des Nations Unies pour la population.

Face aux feux de forêt et aux tempêtes qui ont lieu au Canada et aux phénomènes météorologiques extrêmes qui se produisent partout dans le monde, le Canada continue de prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et, en même temps, bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous. Le premier ministre a souligné que la tarification de la pollution est l'un des outils les plus efficaces pour réduire les émissions et, dans le cas du Canada, pour rendre la vie des gens plus abordable. Il a salué les quatre nouveaux pays qui ont adhéré au Défi mondial sur la tarification du carbone lancé par le Canada, qui invite les pays à fixer un prix sur le carbone dans le but d'appliquer cette tarification à 60 % des émissions mondiales d'ici 2030. Au Sommet sur l'ambition climatique organisé par le secrétaire général des Nations Unies, le premier ministre Trudeau a annoncé de nouveaux engagements du Canada pour rehausser son ambition en matière de réduction des émissions, notamment en réduisant davantage les émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier.

Pour soutenir les efforts qu'il déploie à l'échelle mondiale, le Canada investira jusqu'à 168,6 millions de dollars pour favoriser l'adaptation au climat et le leadership dans ce domaine, en mettant l'accent sur les femmes et les filles. À l'AGNU, le premier ministre a souligné le rôle essentiel que jouent les océans dans la lutte contre les changements climatiques. Le Canada investira donc 6,5 millions de dollars dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, afin de soutenir la gouvernance des océans. Lors de ses rencontres avec les dirigeants, le premier ministre a discuté des efforts communs visant à poursuivre la lutte contre les changements climatiques et, parallèlement, à investir dans les énergies propres et à faire croître les économies durables.

Pendant le Dialogue de haut niveau sur le financement du développement, le premier ministre a reconnu que le financement public international à lui seul ne suffira pas pour relever les défis auxquels le monde est confronté. Il a souligné la nécessité d'encourager davantage de capitaux privés pour la réalisation des ODD, notamment en revoyant la manière dont le risque est évalué en ce qui concerne les investissements dans les pays en développement. Le premier ministre a également annoncé l'intention du Canada d'affecter 700 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) supplémentaires, représentant environ 1,3 milliard de dollars, au Fonds de fiducie pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance du Fonds monétaire international, afin de fournir un financement assorti de conditions libérales aux pays à faible revenu. Les DTS sont un instrument de réserve international créé par le FMI pour compléter les réserves officielles existantes des pays membres.

Lors de l'AGNU, le premier ministre Trudeau a rencontré des partenaires internationaux pour faire progresser la stabilité et le développement durable d'Haïti. Il a souligné le soutien constant que le Canada apporte à Haïti et a annoncé les contributions suivantes : 45 millions de dollars pour aider à nourrir des écoliers dans le cadre du Programme alimentaire mondial et 3 millions de dollars pour renforcer le système judiciaire dans le pays par l'intermédiaire du Fonds commun en matière de justice du Programme des Nations Unies pour le développement. Il a également annoncé l'octroi de près de 26 millions de dollars de fonds déjà annoncés pour renforcer certains éléments de la Police nationale d'Haïti. Le premier ministre a salué le leadership constant exercé par la Communauté des Caraïbes pour répondre aux besoins du peuple haïtien. Il a réitéré le soutien du Canada à un dialogue politique inclusif qui permettra de trouver des solutions dirigées par les Haïtiens aux crises en cours et a souligné l'engagement du Canada à faire pression sur les responsables de la violence et de l'instabilité, notamment au moyen des nouvelles sanctions annoncées aujourd'hui contre trois membres de l'élite économique haïtienne.

« Ceux qui veulent bâtir un avenir meilleur doivent y consacrer des efforts et faire preuve d'ambition et de dévouement. Le Canada et ses partenaires aux vues similaires ont clairement démontré qu'ils étaient déterminés à relever les défis mondiaux les plus pressants de notre époque, qu'il s'agisse de lutter contre les changements climatiques, d'améliorer l'accès au financement pour les pays en développement ou d'aider l'Ukraine à se défendre contre la guerre d'agression menée par la Russie. Même si les défis se chevauchent, je suis optimiste quant à notre capacité de les relever et de forger un avenir meilleur. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La délégation canadienne à l'Assemblée générale des Nations Unies comprenait la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly , le ministre du Développement international, Ahmed Hussen , et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault .

, le ministre du Développement international, , et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, . À New York , le premier ministre Trudeau a tenu des rencontres bilatérales avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen , le président du Chili, Gabriel Boric, la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni , le chancelier de l'Allemagne, Olaf Scholz , le président du Kenya , William Ruto , et le premier ministre d'Haïti, Ariel Henry .

, le premier ministre Trudeau a tenu des rencontres bilatérales avec la présidente de la Commission européenne, , le président du Chili, Gabriel Boric, la première ministre de l'Italie, , le chancelier de l'Allemagne, , le président du , , et le premier ministre d'Haïti, . À la suite de l'allocation de 2021 des droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international (FMI), le Canada a travaillé en étroite collaboration avec d'autres pays du G7 et du G20 pour réacheminer 100 milliards de dollars américains (soit 20 % des DTS nouvellement alloués) aux pays vulnérables et à faible revenu. Le Canada a été parmi les premiers à verser sa contribution de 1 milliard de dollars au Fonds de fiducie pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance du FMI, qui accorde des prêts assortis de conditions libérales aux pays à faible revenu, et une contribution de 2,4 milliards de dollars au Fonds de fiducie pour la résilience et la viabilité du FMI, qui aide les pays à s'attaquer à des problèmes structurels à plus long terme comme les changements climatiques. Le Canada prévoit verser 700 millions de DTS supplémentaires au Fonds de fiducie pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, ce qui porte à 25 % l'engagement total du Canada à réacheminer des DTS vers les deux fonds de fiducie du FMI. Si l'on tient compte des contributions du Canada au compte pour l' Ukraine administré par le FMI, qui fournit des DTS à l' Ukraine , l'engagement total du Canada à l'égard du réacheminement des DTS s'élève à 48 %.

a été parmi les premiers à verser sa contribution de 1 milliard de dollars au Fonds de fiducie pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance du FMI, qui accorde des prêts assortis de conditions libérales aux pays à faible revenu, et une contribution de 2,4 milliards de dollars au Fonds de fiducie pour la résilience et la viabilité du FMI, qui aide les pays à s'attaquer à des problèmes structurels à plus long terme comme les changements climatiques. prévoit verser 700 millions de DTS supplémentaires au Fonds de fiducie pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, ce qui porte à 25 % l'engagement total du Canada à réacheminer des DTS vers les deux fonds de fiducie du FMI. Si l'on tient compte des contributions du Canada au compte pour l' administré par le FMI, qui fournit des DTS à l' , l'engagement total du Canada à l'égard du réacheminement des DTS s'élève à 48 %. En 2021, le Canada a lancé le Défi mondial sur la tarification du carbone pour étendre le recours à la tarification de la pollution en renforçant les systèmes en place et en soutenant les systèmes émergents. Le Défi sert également de forum de dialogue et de coordination pour améliorer l'efficacité et la compatibilité des systèmes de tarification et pour aider d'autres pays à adopter la tarification du carbone et à réduire les émissions en vue d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Le Canada est l'un des plus grands contributeurs de l'ONU . En 2022-23, le financement du Canada aux organisations de l'ONU s'est élevé à 2,49 milliards de dollars.

contributeurs l'ONU l'ONU En 2022, le premier ministre Trudeau a été nommé à la coprésidence du Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies par le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, en tandem avec la première ministre de la Barbade, Mia Mottley . Les Défenseurs des ODD sensibilisent le monde aux ODD et à la nécessité d'agir plus rapidement au moyen de leurs plateformes respectives. Ce sont des universitaires, des politiciens, des artistes, des musiciens et d'autres intervenants du monde entier.

. Les Défenseurs des ODD sensibilisent le monde aux ODD et à la nécessité d'agir plus rapidement au moyen de leurs plateformes respectives. Ce sont des universitaires, des politiciens, des artistes, des musiciens et d'autres intervenants du monde entier. En 2015, le Canada s'est joint à tous les États membres de l'ONU afin d'adopter des objectifs ambitieux en matière de développement durable, comme il est énoncé dans le document Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l'horizon 2030. Le Programme 2030 est centré sur un ensemble de 17 ODD , qui englobent les dimensions sociales, économiques et environnementales du développement durable. Ensemble, les ODD visent à améliorer la vie de toutes les populations, tout en protégeant la planète.

l'ONU ODD ODD Au cours de la dernière décennie, le Canada a été au premier plan des discussions sur le financement du développement au sein des Nations Unies. Depuis 2016, le Canada copréside le Groupe des Amis de l'ONU pour le financement des ODD. En mai 2020, les premiers ministres du Canada et de la Jamaïque, aux côtés du secrétaire général des Nations Unies, ont lancé l'initiative Financement du développement à l'ère de la COVID-19 et au-delà.

