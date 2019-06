Le premier ministre participera au Sommet des dirigeants du G20 au Japon

OTTAWA, le 19 juin 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Osaka, au Japon, pour participer au Sommet des dirigeants du G20 les 28 et 29 juin.

Lors du Sommet, les dirigeants auront l'occasion de relever certains des défis mondiaux les plus urgents. Ils pourront notamment veiller à ce qu'un plus grand nombre de gens puissent tirer profit de l'économie de plus en plus mondialisée et numérique.

Le Japon a mis de l'avant un programme pour le G20 qui aborde plusieurs thèmes que le Canada a soulignés lors de sa présidence du G7 en 2018, comme la lutte contre les changements climatiques, la promotion de l'énergie propre, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Au Sommet, le premier ministre continuera d'être une voix forte sur ces enjeux. Il insistera sur le besoin de créer des opportunités pour la classe moyenne afin d'aider les gens à avoir confiance dans l'avenir.

Le premier ministre soulèvera également le commerce libre et l'investissement et fera appel à ses homologues d'agir pour combattre l'extrémisme violent sous toutes ses formes, y compris en ligne. De plus, il soulignera que pour lutter contre les changements climatiques, les pays doivent veiller à ce que chacun puisse tirer profit de la transition écologique.

Enfin, il insistera sur la nécessité pour les pays du G20 de faire respecter l'ordre international fondé sur des règles et de reconnaître la menace que posent ceux qui minent cet ordre.

Citation

« Aujourd'hui, les gens à travers le monde appuient de moins en moins les mesures qui assurent notre stabilité et notre prospérité depuis des générations. Les dirigeants du G20 portent la responsabilité particulière de combattre cette tendance et de bâtir des économies qui profitent au plus grand nombre. Lors du Sommet du G20 à Osaka, les dirigeants pourront s'entendre sur des objectifs et des principes qui favorisent la croissance économique et le progrès. Nous pouvons ainsi aider nos citoyens à avoir confiance dans l'avenir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Ce sera la cinquième participation du premier ministre Justin Trudeau au Sommet des dirigeants du G20.

La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland et le ministre des Finances, Bill Morneau, accompagneront le premier ministre au Sommet.

Le Sommet réunit les dirigeants d'importantes économies avancées et émergentes autour d'enjeux mondiaux urgents.

Il s'agit de la première fois que le Japon assure la présidence du G20.

