OTTAWA, ON, le 17 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à New York du 20 au 22 septembre 2022 pour participer à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies (ONU).

Au cours de sa visite, le premier ministre poursuivra son étroite collaboration avec nos partenaires mondiaux pour relever les plus grands défis auxquels le monde est confronté en vue de faire croître la classe moyenne et de générer une croissance économique qui profite à tous les Canadiens. En tant que coprésident du Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable (ODD), le premier ministre continuera de contribuer à améliorer la vie des gens en préconisant des mesures énergiques en faveur du climat, de l'autonomisation des femmes et des filles et de la réduction des inégalités. Il fera la promotion des efforts visant à protéger la nature et la biodiversité, à remédier à la crise alimentaire mondiale pour que personne ne souffre de la faim et à améliorer la santé des gens.

Le 20 septembre, le premier ministre participera à l'ouverture du débat général de haut niveau de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le premier ministre Trudeau proposera des solutions innovatrices à la crise alimentaire mondiale, notamment pour les pays du Sud qui ont été les plus touchés. Il soulignera le travail constant du Canada pour atténuer la crise mondiale de la sécurité alimentaire qui s'est beaucoup aggravée au cours des dernières années et que l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie vient maintenant exacerber.

Plus tard dans la journée, le premier ministre Trudeau participera au « Sommet de l'Appel à l'action de Christchurch » aux côtés de la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et du président français Emmanuel Macron. Il réitérera alors l'engagement du Canada à éliminer les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne.

À New York, le premier ministre mettra également en relief le leadership du Canada dans les domaines de l'action climatique et de la protection de la nature. Il favorisera un élan mondial en faveur de politiques importantes comme la tarification de la pollution et la conservation de la biodiversité. Le Canada sera l'hôte conjoint du « Compte à rebours vers la Convention sur la biodiversité (COP15) : activité majeure des dirigeants pour un monde écologique », et le premier ministre agira comme coprésident de la réunion des dirigeants du Groupe d'experts sur les océans qui portera sur le « Financement des solutions océaniques pour les populations et la planète : mise en œuvre de l'ODD 14 ».

Le 21 septembre, le premier ministre Trudeau participera à la septième « Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ». Le Fonds mondial est un partenariat entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les partenaires techniques et les personnes touchées par les maladies. Il vise à soutenir les programmes de prévention, de traitement et de soins dirigés par les pays.

Pendant son séjour à New York, le premier ministre tiendra une réunion avec des partenaires caribéens et régionaux afin de continuer à promouvoir des moyens par lesquels la communauté internationale peut favoriser la stabilité et le développement durable d'Haïti.

Le premier ministre participera à la réception de bienvenue pour les chefs de délégation donnée par le président Biden et madame Biden. Il tiendra également d'autres réunions avec des partenaires internationaux pour aborder des enjeux qui touchent le monde, notamment les conséquences de la pandémie. Ils parleront également des répercussions de l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine par Poutine et de la nécessité de contrer sans relâche la désinformation russe.

Citation

« Les Nations Unies sont la principale tribune où l'on promeut la paix, l'égalité et la stabilité dans le monde. Je suis impatient de dialoguer avec mes partenaires du monde entier pour continuer à améliorer la vie des gens, notamment en prenant des mesures pour défendre la démocratie et les droits de la personne, lutter contre les changements climatiques, éradiquer la pauvreté, améliorer l'accès aux soins de santé et à l'éducation, réduire les inégalités et stimuler une croissance économique inclusive. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

La délégation canadienne envoyée à l'Assemblée générale des Nations Unies comprendra la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly , le ministre du Développement international, Harjit Sajjan , et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault .

La délégation canadienne envoyée à l'Assemblée générale des Nations Unies comprendra la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault.

Le Canada joue un rôle actif à l'ONU depuis sa création en 1945 et a grandement contribué à la rédaction de la Charte des Nations Unies, un traité international établissant les principes de base des relations internationales.

joue un rôle actif à l'ONU depuis sa création en a grandement contribué à la rédaction de la Charte des Nations Unies, un traité international établissant les principes de base des relations internationales. Aujourd'hui, le Canada continue de soutenir l'ONU en participant activement aux activités de l'organisation et en lui offrant un soutien financier.

Le Canada est le huitième plus important donateur à l'ONU. Sa quote-part annuelle au système de l'ONU est de 366,8 millions de dollars canadiens, dont 203,7 millions sont consacrés au maintien de la paix.

est le huitième plus important donateur à l'ONU. Sa quote-part annuelle au système de l'ONU est de 366,8 millions de dollars canadiens, dont 203,7 millions sont consacrés au maintien de la paix. Le Canada accueillera le monde entier à Montréal du 7 au 19 décembre 2022 dans le cadre de la 15 e Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, qui visera principalement à convenir d'un nouveau cadre mondial sur la diversité. Ce cadre guidera les efforts collectifs réalisés dans le monde afin de protéger la nature et de freiner la perte de la biodiversité sur la planète.

