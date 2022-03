BERLIN, le 9 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a eu aujourd'hui une visite bilatérale fructueuse en Allemagne. Cette visite a permis de resserrer l'étroite relation entre nos pays. Elle a également permis aux deux pays de réaffirmer leurs engagements communs envers la paix et la sécurité en Europe, qui se traduisent par un attachement à la démocratie et au multilatéralisme ainsi qu'une volonté de lutter contre les changements climatiques, de faire croître l'économie et de créer de bons emplois pour la classe moyenne des deux pays.

En Allemagne, le premier ministre s'est entretenu au téléphone avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, afin de réitérer la solidarité du Canada envers les Ukrainiens, de saluer leur bravoure et leur courage sans borne et de leur offrir plus de soutien. Le premier ministre a informé le président Zelenskyy que le Canada allait expédier une nouvelle cargaison de matériel militaire hautement spécialisé au cours des prochains jours afin d'aider les Ukrainiens à se défendre contre l'invasion non provoquée et injustifiable de la Russie. Il a également invité le président Zelenskyy à s'adresser au Parlement du Canada dans un avenir prochain, et le président a accepté l'invitation.

Le premier ministre a aussi annoncé, aujourd'hui, que le Canada fournirait à l'Ukraine d'autre matériel militaire létal et non létal d'une valeur de 50 millions de dollars. Le Canada et l'Allemagne sont unis dans leur volonté de mettre en place des mesures sévères, rigoureuses et coordonnées face à l'agression persistante de l'Ukraine par la Russie. Ils appuient le gouvernement et la population de l'Ukraine ainsi que les pays voisins en fournissant à l'Ukraine du matériel létal et non létal, en répondant à la crise humanitaire qui émerge dans la région, en imposant de lourdes sanctions punitives et en renforçant les alliés de l'OTAN en Europe de l'Est.

Afin de mieux défendre la démocratie et de rester à l'avant-plan de la lutte contre la désinformation, le premier ministre a annoncé l'octroi de 13,4 millions de dollars sur cinq ans. Cette somme servira à renouveler et à élargir le Mécanisme de réponse rapide (MRR) du G7, qui renforce la coordination entre les pays face aux menaces visant les démocraties du G7. Le MRR avait été mis sur pied en 2018, lors de la présidence canadienne du G7, afin de lutter contre la désinformation et la mésinformation. De plus, le Canada accordera 3 millions de dollars pour contrer la désinformation liée à l'agression persistante de la Russie contre l'Ukraine.

En Allemagne, le premier ministre a prononcé un discours d'ouverture portant sur la paix internationale, la sécurité et la coopération transatlantique dans le cadre du forum d'Allianz, sous la direction de l'Atlantik-Brücke et de la Conférence de Munich sur la sécurité. Dans son allocution, le premier ministre a souligné que le Canada allait toujours défendre les valeurs démocratiques et dénoncer l'autoritarisme. Il a mis en valeur les mesures concertées du Canada et de l'Allemagne pour défendre l'Ukraine, renforcer la démocratie et bâtir un avenir meilleur où les gens pourront profiter d'un air sain, de bons emplois, d'économies solides et de sources d'énergie sûres, fiables et faibles en carbone.

Le premier ministre Trudeau a participé à une rencontre avec le chancelier de l'Allemagne, Olaf Scholz. Ensemble, les dirigeants ont discuté des prochaines étapes à franchir et de la façon d'en assurer la coordination pour contrer la poursuite et l'accélération de l'agression russe contre l'Ukraine. Les dirigeants se sont également engagés à resserrer la coopération bilatérale en vue d'accroître le commerce, de lutter contre les changements climatiques et de bâtir des économies propres qui génèrent de bons emplois, notamment grâce à la transition vers l'énergie propre.

L'Allemagne possède la plus importante économie d'Europe et la quatrième économie au monde. Lors de son passage en Allemagne, le premier ministre Trudeau a souligné qu'avec ses sources abondantes et sûres d'énergie et de minéraux, le Canada était un partenaire naturel pour l'Allemagne. Il a également encouragé les entreprises canadiennes à profiter de l'Accord économique et commercial global (AECG) Canada-Union européenne, qui crée de nouvelles opportunités et de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique.

Afin de lutter contre les changements climatiques et d'accélérer la transition vers un avenir énergétique propre, le Canada et l'Allemagne vont resserrer leur collaboration dans le dossier de la tarification de la pollution par le carbone, de l'énergie et des minéraux essentiels au moyen du groupe directeur de haut niveau sur la coopération bilatérale. Les dirigeants ont reconnu le leadership de l'autre pays à l'égard de la tarification du carbone avec le défi mondial sur la tarification du carbone et le club climatique, respectivement. Ils ont également convenu de travailler ensemble afin de favoriser une plus vaste adoption de la tarification de la pollution dans le cadre des prochains forums multilatéraux.

De plus, le Canada et l'Allemagne chercheront à bâtir des économies plus résilientes en sécurisant davantage les chaînes d'approvisionnement en énergie grâce au lancement d'une initiative sur l'hydrogène propre qui réunira les gouvernements et des partenaires de l'industrie des deux pays.

Le Canada et l'Allemagne souligneront également les 50 ans de leur coopération bilatérale en matière de science et de technologie. Ainsi, ils lanceront de nouvelles initiatives dans des domaines clés comme l'hydrogène et le captage du carbone, les batteries, les technologies quantiques, la recherche liée à l'Arctique, la santé numérique et les produits biopharmaceutiques ainsi que les technologies océaniques.

L'autonomisation des femmes est un important moteur d'une croissance économique profitable pour tous. Pour améliorer l'accès des femmes aux opportunités économiques en éliminant les obstacles à leur présence dans les métiers comme travailleuses et entrepreneures, le Conseil consultatif sur l'égalité des sexes, lancé lors du Sommet du G7 de 2018 dans Charlevoix, poursuivra son travail important dans le cadre de la présidence allemande du G7, en 2022.

Le premier ministre participera également à une rencontre avec le président de l'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier. Les dirigeants annonceront la visite prochaine du président au Canada et discuteront de moyens de renforcer les démocraties face à l'ingérence étrangère, à la désinformation et à d'autres menaces.

Citations

« Le Canada et l'Allemagne entretiennent depuis longtemps un partenariat étroit et axé sur des priorités communes, notamment la défense de la démocratie contre l'autoritarisme, l'accroissement de la coopération multilatérale, la lutte contre les changements climatiques et la mise en place d'une économie propre. Alors que l'Allemagne assume la présidence du G7 en 2022, je me réjouis de poursuivre mon étroite collaboration avec le chancelier Scholz afin de créer de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Depuis que la Russie a lancé son attaque illégale et inconcevable, les Ukrainiens ont fait preuve d'un courage et d'une détermination sans limites dans leur combat pour la liberté. Le Canada est derrière eux. Notre gouvernement continuera de fournir à l'Ukraine une aide militaire exhaustive et s'assurera que ce matériel additionnel lui est livré de manière sûre et rapide. Nous ne ménagerons aucun effort pour soutenir l'Ukraine. »

-- L'hon. Anita Anand, ministre de la Défense nationale

Faits saillants

L'Allemagne et le Canada sont des partenaires multilatéraux de longue date qui collaborent de près au sein de l'OTAN sur les questions de sécurité et de défense. Ils sont tous deux membres du G7 et du G20, de l'Organisation de coopération et de développement économiques et de l'Organisation mondiale du commerce.

L'Allemagne est le plus important marché d'exportation du Canada dans l'UE et notre sixième partenaire mondial, avec un commerce bilatéral de marchandises totalisant 25,8 milliards de dollars en 2021. Le commerce de marchandises avec l'Allemagne a augmenté de 13,5 % depuis l'entrée en vigueur de l'AECG en 2016.

Au quatrième trimestre de 2021, Statistique Canada signale que l'Allemagne s'est classée au troisième rang des pays sources d'IDE avec 971 millions de dollars, soit une augmentation de 483 % par rapport à son niveau d'investissement trimestriel moyen historique.

Le premier ministre a visité le mémorial du Quai 17, situé à la gare de Grunewald, dans l'ouest de Berlin , en souvenir des milliers de Juifs qui ont été déportés de Berlin pendant l'Holocauste.

, en souvenir des milliers de Juifs qui ont été déportés de pendant l'Holocauste. Après son allocution, le premier ministre a participé à une discussion en groupe avec le président de l'Atlantik-Brücke, Sigmar Gabriel , et le président de la Conférence de Munich sur la sécurité, l'ambassadeur Christoph Heusgen.

, et le président de la Conférence de sur la sécurité, l'ambassadeur Christoph Heusgen. L'Allemagne assure la présidence du G7 en 2022. Le Sommet du G7 de 2022 devrait se tenir à Schloss Elmau, en Allemagne, du 26 au 28 juin.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]