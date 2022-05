OTTAWA, ON, le 12 mai 2022 /CNW/ - Pour apporter une réponse unifiée à la COVID-19 à l'échelle mondiale, il faut faire en sorte que les vaccins se rendent aux populations qui en ont le plus besoin. Ce n'est qu'en collaborant que nous pourrons trouver une solution mondiale à un problème mondial.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui l'octroi de 732 millions de dollars au Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT). Cette annonce a été faite dans le cadre du deuxième sommet mondial virtuel sur la COVID-19, organisé par les États-Unis d'Amérique conjointement avec les gouvernements du Belize, de l'Allemagne, de l'Indonésie et du Sénégal. Ce financement comprend l'allocation de 220 millions de dollars précédemment annoncée le 8 avril 2022 lors du Sommet sur la garantie de marché COVAX de Gavi. En incluant les annonces déjà faites, ces fonds permettront au Canada d'assumer sa part du fardeau pour le cycle budgétaire 2021-2022 de l'Accélérateur ACT.

L'émergence et la propagation de nouveaux variants de la COVID-19, comme Omicron, ont mis en évidence la nécessité d'établir une stratégie efficace pour maîtriser la COVID-19 partout dans le monde, y compris dans les populations à haut risque. L'Accélérateur ACT contribue à éliminer les inégalités mondiales en permettant aux pays à revenu faible et intermédiaire d'accéder aux tests, aux traitements, aux vaccins et à l'équipement de protection individuelle liés à la COVID-19. Il reste la meilleure solution au monde pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie de COVID-19.

Durant le sommet, le premier ministre Trudeau a souligné que l'approvisionnement en vaccins n'est plus le principal obstacle à la lutte contre la COVID-19 dans le monde. Cependant, de nombreux pays ne parviennent encore qu'avec difficulté à acheminer les vaccins des pistes d'atterrissage jusqu'aux gens, en particulier ceux des communautés éloignées et des populations vulnérables. Il a également souligné le rôle que joue la désinformation pour semer la méfiance envers les vaccins contre la COVID-19. Il a affirmé que le Canada et ses partenaires mondiaux doivent travailler ensemble pour faire valoir l'importance continue des tests et des traitements, tant pour détecter les variants dangereux que pour contenir les futures éclosions.

Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires internationaux pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale et faire en sorte que le monde soit mieux équipé pour réagir aux pandémies et aux autres crises sanitaires et pour s'en rétablir à l'avenir.

« Nous devons continuer de travailler ensemble et de contribuer à la réponse mondiale pour mettre fin à cette pandémie partout et pour tout le monde. Aujourd'hui, j'annonce l'octroi d'un nouveau financement important destiné au Dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT). Ce financement porte la contribution totale du Canada à plus de 2 milliards de dollars depuis le début de la pandémie. Le Canada participe à la réponse mondiale à la pandémie et continuera à travailler avec ses partenaires pour faire en sorte de renforcer notre capacité collective à prévenir les prochaines pandémies, à nous y préparer et à y répondre. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

