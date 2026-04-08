LONGUEUIL, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Le très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada, a parlé aujourd'hui avec l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) le colonel Jeremy Hansen.

Durant la conversation, le premier ministre Carney a souligné l'importance de la contribution du Canada dans le domaine de l'exploration spatiale habitée et réaffirmé l'engagement du Canada à l'égard de la science, de l'innovation et de la collaboration internationale. Il a fait remarquer que les missions comme Artemis II montrent ce que peuvent accomplir les Canadiens grâce à la persévérance, le travail d'équipe et une volonté commune d'atteindre l'excellence.

Le premier ministre a félicité le colonel Hansen pour les valeurs chères aux Canadiens qu'il a faites siennes, telles que la discipline, l'humilité et l'ardeur au travail. Selon lui, qu'un astronaute canadien représente le pays sur la scène internationale et dans l'espace, c'est une source de grande fierté nationale, un rappel éloquent de la contribution du Canada aux efforts internationaux dans le domaine de l'exploration spatiale.

Pour le premier ministre Carney, l'exploration spatiale pique l'intérêt des jeunes. Des évènements comme celui-ci les encouragent à se tourner vers la science et la technologie, et à se voir faire partie de la prochaine génération chargée de façonner l'avenir.

Citations

« Le colonel Hansen est passé à l'histoire en devenant le premier Canadien à se rendre jusqu'à la Lune, ce qui témoigne de ses aptitudes exceptionnelles ainsi que de la discipline, la détermination et la persévérance dont il a dû faire preuve pendant des dizaines d'années pour se retrouver là aujourd'hui. Son exploit témoigne par ailleurs du niveau d'excellence du Canada tant au chapitre de la recherche scientifique et des technologies de pointe qu'en ce qui concerne ses astronautes remarquables. Avec nos partenaires des États-Unis, nous avons repoussé les limites du possible, ouvert les perspectives dans le domaine de l'exploration spatiale. Tous et toutes, nous avons été émerveillés de suivre les astronautes d'Artemis II dans leur périple. Nous leur souhaitons un retour sur Terre en toute sécurité. »

Le très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada

« Pour le Canada, cette mission est née d'une vision audacieuse et d'une confiance totale dans le savoir-faire canadien. Aujourd'hui, on peut dire avec fierté que notre pays contribue à écrire une page de l'histoire de l'exploration spatiale. »

Jeremy Hansen, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

Faits en bref

Jenni Gibbons était à la console des capcoms au centre de contrôle de mission de la NASA durant cette communication avec la Terre pour soutenir l'équipage d'Artemis II.

La mission Artemis II, lancée le 1 avril, 2026, est le premier vol d'essai habité de la campagne Artemis, qui devrait ouvrir la voie à l'exploration habitée de Mars. Artemis II vise à tester les systèmes du vaisseau spatial Orion, adaptés pour répondre aux besoins d'un équipage à bord.

Artemis II est le premier vol d'essai habité de la campagne Artemis, qui devrait ouvrir la voie à l'exploration habitée de Mars. Cette mission vise à tester les systèmes du vaisseau spatial Orion, adaptés pour répondre aux besoins d'un équipage à bord.

La place du Canada dans la mission Artemis II est le fruit de dizaines d'années de contributions et les investissements stratégiques, notamment en robotique spatiale, et témoigne du caractère indispensable du savoir-faire canadien dans le domaine de l'exploration spatiale.

L'équipage s'est rendu à 406 773 km de la Terre et a battu ainsi le record de distance dans l'espace établi par Apollo 13.

Lors du survol de la Lune, la capsule s'est rapprochée jusqu'à environ 6 545 km de notre satellite naturel.

À la fin de la mission, l'astronaute de l'ASC Jeremy Hensen et ses coéquipiers, les astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, auront parcouru plus de deux millions de kilomètres en environ 10 jours.

Informations supplémentaires

Artemis II : Destination Lune

Biographie de l'astronaute Jeremy Hansen

Trousse d'information - mission Artemis II

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]