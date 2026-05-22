LONGUEUIL, QC, le 22 mai 2026 /CNW/ - L'espace est une ressource stratégique qui permet de soutenir de nombreuses priorités nationales. Le secteur spatial canadien contribue à bâtir un Canada plus fort et plus sûr en renforçant notre souveraineté, en faisant progresser la lutte contre les changements climatiques, en soutenant les interventions d'urgence et en améliorant la connectivité. Il crée également de nouvelles possibilités pour les entreprises canadiennes d'innover, de se diversifier et de livrer concurrence sur les marchés mondiaux.

L'Agence spatiale canadienne a publié aujourd'hui la 28e parution de l'État du secteur spatial canadien, qui fournit les plus récentes données et analyses sur le secteur spatial canadien, sa main-d'œuvre et sa compétitivité mondiale.

Les données de ce rapport annuel sont recueillies auprès de plus de 200 organismes canadiens exerçant des activités dans le domaine spatial. Le rapport brosse un portrait complet du secteur spatial canadien et présente les principales tendances au chapitre des revenus, de l'emploi, de l'innovation et des débouchés partout au pays.

Citations

« Le secteur spatial canadien stimule l'innovation, crée des emplois de grande qualité et renforce la souveraineté du Canada dans un domaine de plus en plus stratégique. Ce rapport présente comment le secteur spatial contribue à l'essor économique de notre pays, ouvre de nouvelles possibilités, attire les investissements et apporte des avantages concrets à la population canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Le secteur spatial canadien continue de fournir des technologies et une expertise qui profitent aux Canadiens au quotidien. L'État du secteur spatial canadien démontre la force de notre communauté spatiale et l'importance croissante du secteur spatial pour l'économie, l'innovation et l'avenir du Canada. »

Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne

Faits en bref

En 2024, le secteur spatial a contribué pour 3,8 G$ à l'économie canadienne.

Il a généré des revenus de 5 G$.

Il a soutenu plus de 28 000 emplois au Canada.

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]