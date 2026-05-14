LONGUEUIL, QC, le 14 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, a accueilli aujourd'hui l'équipage d'Artemis II au siège de l'Agence spatiale canadienne (ASC), pour la première fois depuis la fin de leur mission historique autour de la Lune. L'astronaute de l'ASC le colonel Jeremy Hansen ainsi que les astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch étaient accompagnés de l'astronaute de l'ASC Jenni Gibbons, qui a assumé plusieurs fonctions clés dans le cadre de cette mission.

Lors d'une conversation informelle avec la ministre, les membres d'équipage et Jenni Gibbons ont fait part de leurs réflexions sur la mission en fonction de leurs rôles respectifs. Ils ont ensuite échangé avec des cadets de l'Air de la région et répondu à leurs questions sous un angle personnel. Ces échanges ont fait ressortir que l'exploration spatiale non seulement fait progresser les connaissances, mais permet aussi de constituer la main-d'œuvre de demain en incitant les jeunes Canadiens et Canadiennes à faire carrière en science, en technologie, en génie et en mathématiques.

Sensible à ces retombées plus larges, la ministre a salué les réalisations des membres d'équipage, soulignant à la fois l'importance de la mission ainsi que l'esprit d'équipe et la détermination qui ont permis de la mener à bien. Elle a aussi réaffirmé l'engagement du gouvernement du Canada à investir dans le secteur spatial et l'innovation.

Citations

« L'équipage d'Artemis II a emmené le Canada et le monde entier avec lui dans son voyage autour de la Lune. Véritable source d'inspiration pour les jeunes, ces astronautes les incitent à poursuivre une carrière qui fera d'eux les scientifiques, les ingénieurs et la main-d'œuvre de demain. Le succès de la mission de Jeremy Hansen témoigne de la résilience et de la vigueur de l'économie spatiale canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« C'est un honneur d'accueillir à l'Agence spatiale canadienne les membres d'équipage de la mission historique Artemis II. Nous sommes très fiers de ce qu'ils ont accompli, notamment grâce à la contribution de nos collègues astronautes Jeremy Hansen et Jenni Gibbons. Artemis II témoigne de l'impact favorable du programme spatial canadien au moment même où nous visons et réalisons de grands objectifs avec nos partenaires internationaux. »

Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne

« C'est un sentiment extraordinaire d'être de retour au pays. Les Canadiens et Canadiennes de partout ont dit à quel point ils étaient fiers du rôle du Canada dans cette mission historique. Ce fut un honneur pour moi de représenter notre pays. Je suis très reconnaissant d'avoir pu partager cette expérience avec mes compatriotes. »

Jeremy Hansen, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

Faits en bref

La mission Artemis II s'est déroulée du 1er au 10 avril 2026. C'est le premier vol d'essai avec équipage de la campagne Artemis visant à mettre en place l'expertise nécessaire à un retour durable sur la Lune, et à jeter les bases essentielles de l'exploration de l'espace lointain, comme les missions habitées sur Mars.

La place du Canada dans la mission Artemis II est le fruit de dizaines d'années de contributions et d'investissements stratégiques, et témoigne du caractère indispensable du savoir-faire canadien dans le domaine de l'exploration spatiale.

L'astronaute de l'ASC Jenni Gibbons a assumé les fonctions de capcom au centre de contrôle de mission de la NASA pour soutenir l'équipage d'Artemis II pendant la mission. Elle est la première Canadienne qualifiée pour le poste de capcom de mission lunaire, le lien de communication crucial entre l'équipage dans l'espace et le sol.

En se rendant à 406 773 kilomètres de la Terre, l'équipage d'Artemis II a battu le record de distance dans l'espace précédemment établi par les astronautes d'Apollo 13.

Au plus près de la Lune, l'équipage se trouvait à environ 6 545 kilomètres de la surface.

L'équipage a parcouru plus d'un million de kilomètres en près de 10 jours.

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]