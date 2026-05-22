LONGUEUIL, QC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Les 24 et 25 mai, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne le colonel Joshua Kutryk sera de passage à Calgary pour parler de sa prochaine mission Crew-13 à la Station spatiale internationale

Il participera à des activités publiques, s'adressera à des élèves et des cadets, échangera avec des acteurs du secteur spatial canadien et pourra accorder des entrevues.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'une de ces activités sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Dimanche 24 mai 2026

11 h (HR) Présentation au centre des sciences Telus Park

Séance de questions avec le public

Possibilités d'entrevue après l'activité

Centre des sciences Telus Park

Feature Gallery

220, promenade Saint George NE, Calgary



Lundi 25 mai 2026





10 h (HR) Présentation à l'Université de Calgary

Séance de questions avec le public

Possibilités d'entrevue après l'activité

Université de Calgary

Salle MacEwan

2500, promenade University NW, Calgary



20 h (HR) Présentation à des cadets

Séance de questions

Southern Alberta Jubilee Auditorium

1415 14 Avenue NW, Calgary

Informations supplémentaires

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

Suivez-nous dans les médias sociaux!

SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]