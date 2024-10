Le premier ministre honore les médaillés, athlètes, entraîneurs et officiels québécois des Jeux olympiques et paralympiques de Paris

QUÉBEC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - À l'occasion d'une cérémonie spéciale qui s'est déroulée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le premier ministre, M. François Legault, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, ont rendu un hommage aux athlètes, entraîneurs et officiels québécois qui ont pris part aux Jeux olympiques et paralympiques d'été de Paris. Toutes ces personnes ont été accueillies à l'Assemblée nationale par la présidente, Mme Nathalie Roy.

Les Jeux olympiques se sont déroulés du 26 juillet au 11 août 2024. Sept athlètes ont remporté une médaille, soit Maude Charron en haltérophilie (argent), Kasia Gruchalla-Wesierski en aviron (argent), Sophiane Méthot en trampoline (bronze), Nathan Zsombor-Murray au plongeon (bronze), Wyatt Sanford en boxe (bronze), Félix Auger-Aliassime au tennis (bronze) et Ilya Kharun en natation (deux médailles de bronze).

Les Jeux paralympiques se sont quant à eux déroulés du 28 août au 8 septembre 2024. Aurélie Rivard (or, argent et bronze) et Tess Routliffe (argent et bronze) en paranatation, Allison Lang (bronze) en volleyball ainsi que Brent Lakatos en para-athlétisme (or et argent) sont les quatre athlètes revenus de Paris avec des médailles au cou.

Au total, ce sont près de 100 athlètes olympiques et paralympiques québécois ou représentant le Québec qui ont foulé le sol de Paris.

« Tous les amateurs de sports et de sensations fortes ont suivi les compétitions des athlètes québécois à Paris avec beaucoup de fébrilité et de fierté. Je tiens à rendre hommage à tous ces modèles inspirants pour leur parcours remarquable, qu'ils aient été médaillés ou pas, pour la force de caractère qu'ils ont démontrée et pour leur talent indéniable. Le Québec en entier est très fier de vous! »

François Legault, premier ministre

« Je tiens à transmettre mes plus sincères félicitations à tous les athlètes pour leur parcours aux Jeux olympiques et paralympiques d'été de Paris! Leur détermination et leur engagement à nous représenter sur la scène mondiale sont une véritable source d'inspiration et de fierté pour la population québécoise, à qui vous avez donné des émotions palpables, à chacune de vos performances. Continuez d'être des ambassadeurs de l'esprit sportif en partageant vos parcours inspirants, ainsi que d'être des modèles exceptionnels auprès de nos jeunes et de tous ceux qui vous entourent. Également, je tiens à féliciter tous les entraîneurs et officiels qui ont eu l'occasion de prendre part à ces jeux. Merci aussi à tous les accompagnateurs, familles et amis, qui ont suivi les athlètes dans leurs aventures et qui les ont supportés à travers chaque étape. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

