Le premier ministre félicite Philippe Dufresne pour sa nomination au poste de commissaire à la vie privée du Canada

OTTAWA, ON, le 23 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a félicité aujourd'hui Philippe Dufresne pour sa nomination au poste de commissaire à la vie privée du Canada. Cette nomination, qui a été récemment approuvée à l'unanimité par la Chambre des communes et le Sénat, prend effet le 27 juin 2022, pour un mandat de sept ans.

La nomination de M. Dufresne au poste de commissaire à la protection de la vie privée est le résultat d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Établi en 1983, le Commissariat à la protection de la vie privée aide le Parlement en lui fournissant des renseignements impartiaux et fondés sur des faits ainsi que des conseils d'experts, avec pour mission de protéger et de promouvoir le droit à la vie privée des Canadiens. Il régit les pratiques des ministères et organismes fédéraux relatives au traitement des renseignements personnels.

