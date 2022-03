OTTAWA, ON, le 24 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a félicité Joe Friday à l'occasion du renouvellement de son mandat à titre de commissaire à l'intégrité du secteur public du Canada pour une période de 18 mois.

Ayant compétence sur la majorité des organisations du secteur public fédéral, y compris la Gendarmerie royale du Canada et les sociétés d'État, le commissaire à l'intégrité du secteur public du Canada s'emploie à renforcer la reddition de comptes et la surveillance des activités du gouvernement. À cet égard, il fait enquête sur les actes répréhensibles dans le secteur public fédéral et protège contre les représailles les divulgateurs et les personnes qui participent aux enquêtes. Le commissaire relève directement du Parlement. Le Commissariat à l'intégrité du secteur public du Canada est un organisme fédéral indépendant qui a été créé en 2007 en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.

M. Friday a été nommé pour la première fois à ce poste en 2015. Membre de la fonction publique fédérale depuis 1992, il s'est joint au Commissariat à l'intégrité du secteur public du Canada en 2008 comme avocat général et a occupé le poste de sous-commissaire de 2011 jusqu'à sa nomination au poste de commissaire.

