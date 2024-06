POUILLES, Italie, le 14 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation à la deuxième journée du Sommet des dirigeants du G7 dans les Pouilles, en Italie. Les défis auxquels le monde se heurte sont liés les uns aux autres, qu'il s'agisse des changements climatiques, de l'insécurité alimentaire ou de l'inégalité des sexes. Aucun pays ne peut les relever seul, mais le Canada n'est pas seul. De concert avec nos partenaires du G7, nous poursuivrons notre travail consistant à améliorer l'égalité et la prospérité dans le monde, maintenant et pour l'avenir.

Dans les Pouilles, le premier ministre a participé à des séances de travail et rencontré des partenaires du G7 et des invités de marque, dont Sa Sainteté le pape François, afin de promouvoir l'ambition mondiale en matière de transition vers l'énergie propre. Il a renforcé le rôle de chef de file du Canada dans la promotion de l'inclusion numérique et a souligné l'importance accordée par le Canada à la stabilité régionale et à la paix et la sécurité dans le monde, en particulier en Afrique et dans la région méditerranéenne.

Les dirigeants du G7 ont publié une déclaration commune dans laquelle ils réitèrent leur soutien à l'Ukraine et à une paix juste et durable au Moyen-Orient, ainsi que leur engagement en faveur d'une région indo-pacifique libre et ouverte. Ils ont convenu de l'importance de favoriser la croissance économique mondiale, d'établir des partenariats avec les pays africains et d'améliorer la sécurité alimentaire et énergétique. Ils ont également souligné l'importance de s'attaquer à la triple crise des changements climatiques, de la perte de biodiversité et de la pollution, et de promouvoir l'intelligence artificielle centrée sur l'humain.

Le premier ministre a mis en relief un train de mesures de 686,9 millions de dollars visant à renforcer la résilience climatique, à favoriser des communautés plus inclusives et à faire avancer l'action climatique dans le monde entier. Il a également annoncé que le Canada serait l'hôte du prochain Sommet des dirigeants du G7, qui aura lieu à Kananaskis, en Alberta, en 2025.

Les effets des changements climatiques se font sentir plus que jamais, et cela est catastrophique pour les pays en développement puisqu'ils sont vulnérables à l'insécurité alimentaire. C'est pourquoi le Canada injecte 200 millions de dollars dans le Fonds international de développement agricole (FIDA), répartis comme suit :

100 millions de dollars en contributions pour soutenir le FIDA dans son travail essentiel consistant à réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire et à renforcer la résilience climatique, en mettant l'accent sur les plus démunis et les plus vulnérables dans les zones rurales.

100 millions de dollars en contributions remboursables au Programme de participation du secteur privé au financement du FIDA, à l'appui d'investissements dans le secteur agricole dans des pays à faible et moyen revenu, en particulier en Amérique, en Afrique subsaharienne et en Asie.

L'avenir du Canada sera influencé par sa relation avec la région indo-pacifique, où vivent le plus grand nombre de personnes vulnérables face au climat dans le monde. En collaboration avec les pays de l'Indo-Pacifique, le gouvernement fédéral prendra les mesures suivantes :

Fournir une contribution remboursable de 360 millions de dollars à la Banque asiatique de développement pour établir le Fonds climatique canadien pour le secteur privé en Asie. Ce fonds mobilisera des capitaux du secteur privé pour des projets inclusifs d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation. Ces projets permettront d'accélérer la transition vers des économies à faibles émissions de carbone et résilientes face au climat et de favoriser l'égalité des sexes dans des domaines comme l'énergie renouvelable, l'agriculture intelligente face au climat et les solutions fondées sur la nature.

Investir 6,9 millions de dollars par l'intermédiaire du Centre de recherches pour le développement international (CRDI). Dans le cadre du partenariat que le Canada entretient avec le Royaume-Uni, cet investissement favorisera l'expansion dans la région indo-pacifique du Programme d'intelligence artificielle (IA) pour le développement du CRDI, à l'appui d'une innovation responsable dans le secteur de l'IA, de recherches stratégiques et du renforcement des capacités.

De plus, le Canada occupe un rôle de leadership dans les travaux du G7 visant à faire avancer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ dans le monde. En soutien à ce travail primordial, le gouvernement fédéral prend les mesures suivantes :

Investir 100 millions de dollars dans le mécanisme en faveur de l'égalité des sexes, de la résilience, des opportunités et de l'inclusion dans le monde de la Société financière internationale. Ce mécanisme appuie des entreprises pour favoriser la participation pleine et entière des femmes et des filles dans le secteur privé. Le financement annoncé aujourd'hui devrait mobiliser environ 470 millions de dollars en capitaux privés en vue d'investissements permettant d'éliminer les obstacles à l'égalité des sexes, d'autonomiser les femmes et de promouvoir l'intégration de l'égalité des sexes dans le monde entier.

Verser 20 millions de dollars à TradeMark Africa et au Centre d'étude et de coopération internationale pour que tous puissent tirer parti des avantages du commerce libre et ouvert. Cet investissement vise à éliminer les obstacles à l'égalité des sexes qui empêchent les femmes de saisir toutes les occasions qui s'offrent à elles dans la Zone de libre-échange continentale africaine.

Par ailleurs, le premier ministre a annoncé que le Canada, qui occupera la présidence du G7 en 2025, sera l'hôte du prochain Sommet des dirigeants du G7, qui aura lieu à Kananaskis, en Alberta, en 2025. Le premier ministre Trudeau a fait valoir l'engagement constant du Canada à travailler de pair avec ses partenaires du G7 à l'égard des priorités qu'ils ont en commun, comme de bâtir des économies qui profitent à tous, de lutter contre les changements climatiques et de composer avec l'évolution rapide des technologies.

Le premier ministre Trudeau a remercié une fois de plus la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni, pour la tenue réussie du Sommet du G7 et il a souligné l'engagement du Canada à travailler avec l'Italie et ses autres partenaires du G7 autour des enjeux mondiaux urgents.

Citation

« Nous venons de conclure le Sommet des dirigeants du G7 dans les Pouilles, où, aux côtés de nos partenaires du G7, nous avons annoncé des mesures exhaustives pour bâtir des économies dynamiques et des communautés inclusives et garder notre air pur. Au moment où le Canada se prépare à accueillir ses partenaires du G7 à Kananaskis l'an prochain, nous maintenons notre aspiration à offrir des chances équitables à chaque génération et à améliorer la vie de tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Aujourd'hui, dans les Pouilles, le premier ministre Trudeau a tenu des rencontres bilatérales avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen , Sa Sainteté le pape François, Sa Majesté le roi Abdallah II ben Al-Hussein de Jordanie et le premier ministre du Japon, Kishida Fumio.

, Sa Sainteté le pape François, Sa Majesté le roi Abdallah II ben Al-Hussein de Jordanie et le premier ministre du Japon, Kishida Fumio. Hier, dans les Pouilles, le premier ministre Trudeau a annoncé des mesures importantes pour soutenir la lutte de l' Ukraine pour la liberté. Ces mesures comprennent :

pour la liberté. Ces mesures comprennent : une contribution de 5 milliards de dollars aux prêts du G7 pour l'accélération de l'utilisation des recettes extraordinaires au profit de l' Ukraine ;

;

des sanctions contre 27 individus et entités impliqués dans le secteur militaro-industriel russe, la désinformation et le contournement des sanctions.

Hier, dans les Pouilles, le premier ministre Trudeau a également mis en relief un train de mesures de plus de 1,6 milliard de dollars pour soutenir les économies en développement et promouvoir la résilience climatique dans le monde.

Le Fonds international de développement agricole (FIDA) est une institution financière internationale et un organisme spécialisé des Nations Unies installé à Rome , le pôle des Nations Unies en matière d'alimentation et de nutrition. Depuis 1978, il a accordé 23,2 milliards de dollars américains en subventions et prêts à faible taux d'intérêt.

, le pôle des Nations Unies en matière d'alimentation et de nutrition. Depuis 1978, il a accordé 23,2 milliards de dollars américains en subventions et prêts à faible taux d'intérêt. Avec le soutien du Canada et d'autres donateurs internationaux, le FIDA devrait améliorer le revenu, la production, la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience de plus de 100 millions de personnes parmi les plus vulnérables dans le monde, tout en renforçant la résilience climatique et la biodiversité.

La contribution du Canada à la Banque asiatique de développement est réalisée par l'intermédiaire de notre engagement de 5,3 milliards de dollars au titre du financement pour le climat.

Les contributions du Canada au mécanisme en faveur de l'égalité des sexes, de la résilience, des opportunités et de l'inclusion dans le monde et au Programme de participation du secteur privé au financement du FIDA sont réalisées par l'intermédiaire de notre Programme d'innovation en aide internationale.

En novembre 2023, le Canada et le Royaume-Uni ont établi un partenariat pour soutenir le Programme d'intelligence artificielle pour le développement, qui a été lancé initialement en 2020 en mettant l'accent sur l'Afrique. Ce partenariat de 67 millions de dollars soutient une innovation responsable dans le secteur de l'IA, la recherche stratégique et le renforcement des capacités dans les marchés émergents et les pays en développement. Comme il a récemment été annoncé que l'initiative allait prendre de l'expansion pour offrir des programmes dans la région indo-pacifique, celle‑ci s'élève maintenant à 108 millions de dollars, ce qui en fait le plus vaste programme axé sur l'IA et le développement durable.

La contribution canadienne à Trademark Africa et au Centre d'étude et de coopération internationale devrait soutenir les efforts visant à atteindre environ 80 000 bénéficiaires directs, et particulièrement des femmes commerçantes.

La Zone de libre-échange continentale africaine est la plus grande région de libre-échange au monde. Elle réunit 55 pays de l'Union africaine et 8 communautés économiques régionales et crée ainsi un seul marché pour le continent.

Le premier ministre Justin Trudeau copréside le Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et le Groupe des dirigeants pour le stimulus des ODD, qui aident à favoriser une action collective en vue de l'atteinte des ODD, notamment des efforts pour améliorer l'accès des économies émergentes et des pays en développement au financement.

Le gouvernement du Canada travaille en collaboration avec des partenaires et des intervenants à l'avancement du Programme à l'horizon 2030 en prenant des mesures concrètes à l'égard des 17 ODD. Ces mesures visent notamment à réduire la pauvreté, à favoriser une croissance économique durable, à soutenir la réconciliation avec les peuples autochtones, à faire avancer l'égalité des sexes, à lutter contre les changements climatiques et à favoriser l'énergie propre.

La Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030 vise à favoriser les progrès relatifs aux ODD par le biais d'une action et d'un engagement collectifs. L'objectif est de faire en sorte que tous les partenaires contribuent à leur façon et en collaboration avec d'autres à l'atteinte des ODD.

