Le premier ministre effectue une visite en Indonésie et salue le début d'un nouveau chapitre dans les relations entre le Canada et l'ANASE

JAKARTA, Indonésie, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Le Canada et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) entretiennent depuis longtemps un partenariat solide et en croissance constante. Nous collaborons avec l'ANASE et la grande région indo-pacifique pour aborder les défis mondiaux, créer des emplois, faire croître nos économies, stimuler l'action climatique et améliorer la qualité de vie de nos populations.

Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré aujourd'hui le président de l'Indonésie et président en exercice de l'ANASE, Joko Widodo, à Jakarta, en Indonésie, afin de renforcer les liens entre nos deux pays. Il a également annoncé l'octroi de nouveaux fonds destinés à accroître la sécurité et à resserrer les liens économiques du Canada avec la région indo-pacifique avant le 43e Sommet de l'ANASE.

Les dirigeants ont annoncé une entente conjointe sur la coopération en matière de développement, qui engage le Canada et l'Indonésie à collaborer plus étroitement dans le dossier du développement afin d'accélérer les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

De plus, le premier ministre Trudeau a annoncé l'ouverture d'un bureau d'Exportation et développement Canada (EDC) à Jakarta. Cette présence canadienne accrue en Indonésie aidera les entreprises canadiennes à faire des affaires dans la région et stimulera la croissance du commerce entre le Canada et la région dans des domaines comme les technologies propres, l'infrastructure et l'agroalimentaire.

Au cours des deux prochains jours, le premier ministre Trudeau participera au Sommet de l'ANASE et marquera le début d'une nouvelle ère dans les relations entre le Canada et l'ANASE avec le lancement officiel du Partenariat stratégique ANASE-Canada. Les échanges commerciaux entre le Canada et l'ANASE augmentent plus rapidement que jamais : la croissance des échanges de 18 % en 2021 est passée à 28,8 % en 2022. Le Canada était partenaire de dialogue de l'ANASE depuis 1977. Son accession au statut de partenaire stratégique nous permet maintenant de renforcer encore davantage notre coopération en matière de paix et de sécurité, en encourageant le développement et en nouant des liens encore plus étroits entre nos populations et en établissant des relations économiques qui favoriseront le bien-être de tout le monde.

Durant sa première journée à Jakarta, le premier ministre a également annoncé un renforcement de notre présence diplomatique et commerciale dans la région avec la nomination de Paul Thoppil au poste de premier représentant commercial canadien dans l'Indo-Pacifique. Élément clé de la Stratégie pour l'Indo-Pacifique, le nouveau représentant commercial aura pour mandat de faciliter et d'encourager le commerce, l'investissement et la résilience de la chaîne d'approvisionnement entre le Canada et la région, en aidant les exportateurs canadiens à y faire des affaires et en créant de bons emplois au Canada. Par ailleurs, le premier ministre a annoncé qu'Équipe Canada effectuera prochainement des missions commerciales dans la région indo-pacifique, soit en Indonésie, la Corée, la Malaisie, aux Philippines et au Vietnam, pour faire valoir l'avantage concurrentiel du Canada auprès des exportateurs et des innovateurs de ces pays et faciliter les opportunités de commerce et d'investissement à long terme, au moment où se poursuivent les négociations visant la conclusion d'un accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE.

Le premier ministre a confirmé l'ouverture d'un nouveau bureau de FinDev Canada dans la région indo-pacifique. Ainsi, FinDev Canada pourra soutenir plus efficacement les initiatives de développement durable du secteur privé, stimuler la croissance économique et créer de bons emplois. Grâce à cette présence élargie en Asie, FinDev offrira du soutien lié aux énergies renouvelables, aux transports, à l'eau et aux solutions d'infrastructure numérique. Cette présence nous permettra également d'aider nos partenaires à atteindre les ODD.

Compte tenu de notre intérêt mutuel à protéger la paix et la sécurité dans la région indo-pacifique, le premier ministre Trudeau a annoncé aujourd'hui les initiatives suivantes en matière de sécurité avant le Sommet de l'ANASE :

Pour aider les États membres et le secrétariat de l'ANASE à prévenir et à détecter les menaces biologiques comme les pandémies et à y réagir, le programme canadien d'atténuation des menaces biologiques dans la région de l'ANASE accorde un financement supplémentaire de 10 millions de dollars à l'ANASE de 2023 à 2028.

Afin de réduire la menace d'un incident nucléaire ou radiologique pour les populations de l'Asie du Sud-Est, le Programme canadien de réduction de la menace liée aux armes accorde 2,6 millions de dollars au World Institute for Nuclear Security afin de financer la formation liée à la sécurité nucléaire durable en Thaïlande et de contribuer à propager la formation sur les compétences en matière de sécurité nucléaire en Asie du Sud-Est.

Le premier ministre a également annoncé un financement de plus de 13 millions de dollars pour deux projets d'aide au développement dans le domaine de la santé et des droits sexuels et reproductifs en Indonésie. Ces projets feront progresser les droits des femmes et des filles en améliorant l'accès à l'information et à des services de qualité et complets dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive.

Le Canada est un champion de l'infrastructure verte, qu'il considère comme un élément fondamental de la transition énergétique mondiale et une clé pour atteindre les ODD. En partageant nos compétences et nos ressources en matière de technologies propres, d'infrastructures vertes et de développement, nous pouvons aider nos partenaires mondiaux à construire des infrastructures qui favorisent la décarbonisation, renforcent la résilience aux chocs climatiques et améliorent l'égalité des sexes. Le 6 septembre, lors du Sommet de l'ANASE, le premier ministre participera au dialogue des dirigeants sur les infrastructures vertes et les chaînes d'approvisionnement résilientes. À cette occasion, il soulignera la position du Canada en tant que chef de file mondial du développement durable et des technologies propres et parlera de quelques nouveaux projets d'infrastructures vertes que le Canada soutient dans la région indo-pacifique :

Un prêt de 40 millions de dollars destiné au projet d'approvisionnement en eau Karian-Serpong permettra d'améliorer l'accès à de l'eau salubre et propre plus de deux millions de personnes à Jakarta et dans les régions avoisinantes.

et dans les régions avoisinantes. Le programme d'électrification durable et à moindre coût de l'Indonésie (ISLE-1), qui améliorera l'accès à l'électricité durable et à moindre coût pour environ 2 millions de personnes dans l'est de l'Indonésie et qui augmentera les investissements dans l'énergie solaire, est soutenu par un prêt de 64,05 millions de dollars du Canada. Ce projet permettra aussi de réduire le coût de la production d'électricité de 20 %.

Au moment où nous devons nous adapter à un monde en rapide évolution qui nous appelle à surmonter des crises et des défis communs, le Canada accorde une grande importance au resserrement de ses relations avec l'ANASE. Le Canada soutient la centralité de l'ANASE et les perspectives de l'ANASE sur l'Indo-Pacifique pendant que nous travaillons ensemble pour veiller à ce que l'Indo-Pacifique soit une région libre, ouverte et inclusive. Nous poursuivrons notre collaboration en vue de bâtir un monde plus sûr, plus durable et plus prospère pour tous.

« Face aux défis, nous sommes plus forts ensemble. L'accueil chaleureux et les conversations constructives que nous avons ici, en Indonésie, témoignent des solides amitiés du Canada et de ses relations de plus en plus étroites avec la région indo-pacifique. Ensemble, nous créons de bons emplois, nous protégeons la paix et la sécurité et nous forgeons un avenir meilleur pour les populations des deux côtés du Pacifique. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

La Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, rendue publique en 2022, vise à promouvoir et à défendre les intérêts du Canada en favorisant une région indo-pacifique plus sûre, plus prospère, plus inclusive et plus durable, tout en protégeant la sécurité nationale et économique du Canada sur son territoire et à l'étranger.

L'Indo-Pacifique est la région économique qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde. Elle constitue le deuxième marché d'exportation de marchandises du Canada, après les États-Unis, avec un commerce bilatéral annuel évalué à 270 milliards de dollars en 2022.

L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) est une organisation intergouvernementale régionale composée de 10 États membres dont l'objectif est d'accélérer la croissance économique, le progrès social et le développement culturel, de promouvoir la paix et la stabilité régionales ainsi que le respect de la justice et de la primauté du droit, et d'accroître la collaboration dans la région dans une série de domaines économiques, sociaux, culturels, techniques, scientifiques et administratifs.

Pendant leur passage à Jakarta , le premier ministre Trudeau et les dirigeants de l'ANASE mettront l'accent sur le Forum du Partenariat Canada-ANASE sur l'éducation, qui se tiendra en novembre 2023 à Vancouver , en Colombie-Britannique, et qui réunira plus de 250 délégués du monde de l'éducation afin d'établir des liens entre les établissements universitaires du Canada et de la région de l'ANASE

, le premier ministre Trudeau et les dirigeants de l'ANASE mettront l'accent sur le Forum du Partenariat Canada-ANASE sur l'éducation, qui se tiendra en novembre 2023 à , en Colombie-Britannique, et qui réunira plus de 250 délégués du monde de l'éducation afin d'établir des liens entre les établissements universitaires du Canada et de la région de l'ANASE Il s'agira du quatrième Sommet de l'ANASE auquel le premier ministre Trudeau participera. Il a également participé aux sommets de 2017, 2018 et 2022.

2022. Les économies des États membres de l'ANASE représentent le quatrième partenaire commercial du Canada, avec un commerce bilatéral de près de 41 milliards de dollars en 2022. Près de 57 000 étudiants de la région de l'ANASE étudient actuellement au Canada.

L'Indonésie, un membre fondateur de l'ANASE, représente environ 35 % du PIB total de l'ANASE et était le 19e partenaire commercial du Canada dans le monde en 2022. La même année, les exportations de marchandises canadiennes vers l'Indonésie étaient évaluées à 3,3 milliards de dollars, ce qui constitue une hausse de 40 % en une année.

Mary Ng , ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, a accompagné le premier ministre en Indonésie.

