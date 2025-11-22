ABOU DHABI, EAU, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, et Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis (EAU), se sont rencontrés le 20 novembre à Abou Dhabi pour resserrer les liens bilatéraux entre les deux pays et définir des priorités claires en matière de commerce et d'investissement. Cette rencontre historique, la première au niveau des dirigeants depuis plus de 40 ans, souligne leur engagement commun à promouvoir la prospérité, la stabilité et la sécurité par des actions concrètes.

S'appuyant sur plus de 50 ans de relations bilatérales, les deux dirigeants ont exprimé leur volonté commune de renforcer davantage ce partenariat, en progressant en fonction d'une feuille de route ambitieuse qui vise à resserrer la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la sécurité régionale et des relations entre les populations. Les deux pays reconnaissent la capacité de tirer parti d'atouts stratégiques dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'innovation numérique, de l'agroalimentaire, de la gestion de l'eau et de la résilience climatique, des infrastructures, des minéraux critiques et de l'énergie, au profit des deux pays.

Pour les relations entre les deux pays, la visite du premier ministre Carney aux EAU marque le début d'une nouvelle ère qui permettra de renforcer davantage les liens bilatéraux et de promouvoir l'investissement en tant que moteur de l'innovation, de la croissance économique et de l'élargissement des possibilités commerciales.

Relations commerciales et économiques

Le Canada et les EAU entretiennent des relations économiques solides et durables, fondées sur une confiance mutuelle et une volonté commune de resserrer ces liens. En 2024, le commerce bilatéral de marchandises atteignait 3,4 milliards de dollars canadiens, ce qui témoigne de la profondeur et du dynamisme de leur partenariat. La visite du premier ministre Mark Carney souligne le renforcement de ce partenariat, fortement axé sur la diversification du commerce et l'engagement complémentaire dans des secteurs stratégiques, notamment l'énergie, les infrastructures, les technologies propres, la sécurité alimentaire et l'innovation.

Le Comité mixte de coopération Canada-EAU constitue une plateforme essentielle pour renforcer les liens bilatéraux, évaluer les progrès accomplis et harmoniser les priorités mutuelles, tout en facilitant la coordination entre les gouvernements et en encourageant la participation du secteur privé. En s'appuyant sur ce cadre, les deux dirigeants ont annoncé la signature d'un accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers (APIE) et exprimé leur volonté commune d'entreprendre des négociations en vue de conclure un accord de partenariat économique global (APEG). Ces accords offrent des protections aux investisseurs et assurent la libéralisation et la facilitation du commerce des biens et des services. En effet, ils permettent d'élargir les possibilités commerciales mutuellement avantageuses pour les entreprises du Canada et des Émirats arabes unis et de renforcer un partenariat économique stratégique, durable et à long terme.

Les deux dirigeants ont également manifesté leur intérêt pour le renforcement des relations commerciales et des liens entre les populations des deux pays grâce à l'élargissement annoncé de l'accord sur le transport aérien entre le Canada et les EAU.

Afin de renforcer davantage les liens commerciaux, le premier ministre Mark Carney a annoncé que le ministre du Commerce international du Canada, Maninder Sidhu, dirigera une délégation commerciale de haut niveau aux EAU au début de 2026. Cette mission aidera les entreprises canadiennes à établir des partenariats avec leurs homologues et des investisseurs des EAU dans des secteurs clés, notamment l'énergie, l'IA, les TIC, la sécurité, les infrastructures, l'agroalimentaire et les technologies de pointe.

Le premier ministre Mark Carney a prononcé une allocution lors du Sommet de l'investissement organisé par le Conseil des gens d'affaires Canada-Émirats arabes unis. Cette allocution a donné lieu à une série de discussions de haut niveau visant à mettre en lumière les réalisations accomplies à ce jour et à présenter une vision audacieuse pour étendre les possibilités d'investissement, renforcer les partenariats stratégiques entre les secteurs et resserrer la coopération entre les deux pays.

Les deux pays ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur collaboration et à faire progresser un partenariat qui leur apporte des avantages concrets. Les deux dirigeants ont salué les progrès importants réalisés au chapitre du rapprochement des deux pays. Le Canada et les EAU sont liés par des partenariats entre leurs universités, notamment dans le cadre de programmes de recherche conjoints, par les contributions qu'apporte la communauté canadienne en plein essor aux EAU, et par des initiatives culturelles. Les EAU comptent plus de 66 000 Canadiens, et le Canada est une destination de choix pour les étudiants émiratis qui entreprennent un parcours universitaire dans des domaines comme la médecine, l'ingénierie et la finance.

Énergie

Les dirigeants ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la sécurité énergétique et d'une transition énergétique juste et ordonnée. Ils ont convenu d'intensifier leur coopération dans les domaines du GNL, de l'énergie nucléaire, de l'hydrogène et du développement responsable de la chaîne de valeur des minéraux critiques, en s'appuyant sur les atouts du Canada en matière de ressources et de technologie et sur les capacités mondiales des EAU en matière de logistique et d'investissement. Les dirigeants se sont réjouis de la présence de plus en plus importante des EAU au Canada sur le plan des investissements et ont exprimé leur intention d'élargir les possibilités de collaboration mutuellement avantageuses dans le secteur de l'énergie.

Eau

Les deux pays ont reconnu le rôle essentiel de l'eau dans les discussions menées à l'échelle mondiale sur le climat et le développement, et ont souligné l'importance de l'innovation pour lutter contre les pénuries d'eau, notamment grâce à des projets comme l'Initiative Mohamed bin Zayed sur l'eau. La Conférence des Nations Unies sur l'eau, qui sera organisée conjointement en 2026 par les Émirats arabes unis et le Sénégal, devrait servir de tribune multilatérale centrale afin de promouvoir le programme mondial relatif à l'eau, renforcer la mobilisation de la communauté internationale en faveur de la résilience et de la gestion durable des ressources en eau, et souligner l'importance de l'eau pour les populations, la prospérité, la paix et la préservation de la planète.

Agroalimentaire

Les deux pays reconnaissent l'importance des systèmes agroalimentaires résilients et durables pour la sécurité alimentaire mondiale. Le Canada et les EAU possèdent des atouts complémentaires en matière d'innovation agricole, ainsi que les liens dynamiques qui unissent déjà les deux pays sur les plans de l'économie et du savoir. Les deux pays sont résolus à explorer des possibilités de collaboration qui s'appuient sur ces fondements et soutiennent des systèmes agroalimentaires modernes, efficaces et adaptés au climat.

Coopération dans les domaines des sciences avancées, de l'espace et de l'innovation

Le Canada et les Émirats arabes unis ont convenu d'approfondir leur collaboration dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'innovation numérique, des technologies financières, des technologies propres et des énergies durables, en s'appuyant sur un dialogue continu entre les institutions et les intervenants afin de faire progresser la coopération en matière de recherche, de commercialisation et de déploiement responsable. Les deux parties ont souligné l'importance de mettre en place des industries inclusives, sûres et durables qui renforcent la résilience des chaînes d'approvisionnement, contribuent à l'atteinte des objectifs climatiques et stimulent la croissance économique à long terme.

Stabilité et sécurité régionales

Le Canada et les EAU ont également convenu de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la paix, renforcer la stabilité et favoriser une prospérité inclusive au Moyen-Orient et au-delà. Les deux pays ont souligné l'importance d'assurer un engagement diplomatique soutenu, d'exercer un leadership sur le plan humanitaire et de maintenir une coopération multilatérale pour relever les défis géopolitiques régionaux et mondiaux.

Le Canada a salué le rôle constructif joué par les EAU dans les initiatives humanitaires et de médiation, et les deux dirigeants ont souligné la nécessité de trouver des solutions durables et justes fondées sur le droit international, le système fondé sur des règles et des processus politiques inclusifs. De plus, ils ont réaffirmé leur intention de poursuivre leur collaboration pour progresser vers l'atteinte de leurs objectifs communs en matière de stabilité, de développement et de dignité humaine.

Les dirigeants ont réaffirmé leur volonté commune de voir s'instaurer une paix globale, juste et durable fondée sur la solution à deux États, qui mènerait à la création d'un État palestinien souverain, indépendant et viable, vivant côte à côte avec Israël, dans la paix et la sécurité, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies.

Les deux parties ont salué le leadership du président américain Donald J. Trump et son plan de paix global visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Les dirigeants ont également salué l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2803, qui constitue un instrument clé pour la mise en œuvre du plan et qui trace la voie vers l'autodétermination et la création d'un État palestinien.

Ils ont salué les efforts considérables déployés par les États-Unis et leurs partenaires régionaux pour parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Ils ont souligné l'importance pour toutes les parties de respecter le cessez-le-feu afin d'atténuer les souffrances humanitaires et de favoriser la mise en place de conditions propices à une paix durable.

Les deux pays sont préoccupés par la propagation de l'extrémisme et des idéologies extrémistes qui alimentent le terrorisme et mènent à des conflits. Ils sont déterminés à lutter contre les discours haineux, l'extrémisme et le racisme en faisant la promotion de la tolérance et du dialogue interreligieux et interculturel, conformément aux dispositions de la résolution 2686 du Conseil de sécurité des Nations Unies. À cet égard, le Canada et les EAU rejettent fermement l'extrémisme sous toutes ses formes et manifestations.

Les dirigeants ont insisté sur l'importance d'adhérer au droit international, dont la Charte des Nations Unies, sur la base du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures et de l'absence de recours à la force ou aux menaces. En ce sens, ils ont réclamé la fin de l'occupation des trois îles des Émirats arabes unis, à savoir les îles de Grande Tunb, de Petite Tunb et d'Abou-Moussa, laquelle viole la souveraineté des Émirats arabes unis et les principes de la Charte des Nations Unies.

Concernant le Soudan, les deux dirigeants ont condamné les attaques contre les civils perpétrées par les Forces de soutien rapide et les Forces armées soudanaises. Ils ont souligné la nécessité pour les deux parties belligérantes et leurs affiliés de respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et du droit international en matière de droits de la personne, y compris l'accès rapide et sans entrave de l'aide humanitaire dans tout le Soudan. Par ailleurs, ils ont salué les efforts soutenus du Quad (États-Unis, Émirats arabes unis, Royaume d'Arabie saoudite et Égypte) et souligné la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et d'entreprendre un processus de transition inclusif et transparent ouvrant la voie à la mise en place d'un gouvernement indépendant, dirigé par des civils, largement légitime et responsable. En outre, ils ont souligné que l'avenir du Soudan ne pouvait être dicté par des groupes extrémistes dont l'influence déstabilisatrice a alimenté la violence et l'instabilité dans toute la région.

Au cours de sa visite, le premier ministre Carney s'est rendu à la Grande Mosquée Cheikh Zayed, la plus vaste mosquée des EAU et l'une des plus grandes au monde. Là, il a rendu hommage à l'héritage de Son Altesse Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, président fondateur des Émirats arabes unis et père de l'actuel président.

Au terme de la visite, le premier ministre Mark Carney a exprimé sa sincère gratitude au président, Son Altesse le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont il a fait preuve tout au long de la visite. Il a souligné sa confiance dans un avenir marqué par une coopération encore plus étroite et une prospérité partagée, renforcées par la confiance mutuelle, une amitié proche et une vision commune pour faire progresser le partenariat entre le Canada et les EAU.

