OTTAWA, ON, le 23 févr. 2021 /CNW/ - Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a rencontré aujourd'hui le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, dans le cadre d'une rencontre bilatérale.

Au cours de la rencontre, le premier ministre Trudeau et le président Biden ont soudé l'amitié profonde et durable entre le Canada et les États-Unis en s'engageant à établir une feuille de route ambitieuse pour revitaliser et renforcer cette relation historique et réaliser le plein potentiel des deux pays.

Le premier ministre et le président ont discuté du travail à faire ensemble pour mettre fin à la pandémie mondiale de COVID-19. Ils étaient aussi d'accord sur le fait que la pandémie ne cessera que lorsque les gens du monde entier auront accès à un vaccin. Afin de favoriser une relance économique forte qui sera profitable à tous, les dirigeants ont discuté de l'importance d'éviter les mesures qui pourraient avoir pour effet de restreindre la sécurité des échanges commerciaux et des chaînes d'approvisionnement essentielles à nos deux pays. De plus, les dirigeants ont indiqué qu'ils avaient la vision de rebâtir en mieux. Pour ce faire, ils ont souligné qu'ils allaient soutenir les petites et moyennes entreprises durement touchées et créer de bons emplois pour la classe moyenne, en particulier pour les femmes et les jeunes. Ils ont aussi parlé de l'importance de contrer toutes les formes de racisme systémique, de discrimination et d'exclusion, notamment en adoptant des approches plus efficaces à l'égard de la sécurité des communautés, de la justice pénale et de l'application de la loi.

Le premier ministre Trudeau et le président Biden ont exprimé leur engagement commun à lutter concrètement contre les changements climatiques, et ce, tout en favorisant la croissance économique et en créant de bons emplois. Ils ont parlé du travail à faire ensemble pour réduire la pollution, protéger la nature et la biodiversité et collaborer sur les enjeux liés aux minéraux critiques et à l'énergie propre. Le premier ministre Trudeau et le président Biden ont annoncé la mise en place d'un dialogue ministériel de haut niveau sur le climat pour harmoniser nos politiques et notre objectif de prendre des mesures plus ambitieuses contre la crise climatique. Le premier ministre a également souligné que notre infrastructure énergétique intégrée, y compris le pétrole et le gaz, resterait essentielle au cours d'une transition vers un avenir carboneutre. De plus, les dirigeants ont insisté sur l'importance de maintenir des chaînes d'approvisionnement solides et sûres et ils ont parlé de l'économie numérique. Ils ont aussi discuté d'enjeux de défense et de sécurité. Cela comprend la modernisation du NORAD ainsi que des missions de l'OTAN, des menaces à la cybersécurité et des armes à feu.

Le premier ministre et le président ont souligné le travail à réaliser pour régler les grands enjeux régionaux, nationaux et mondiaux et faire avancer les priorités au sein de forums multilatéraux comme le G7, le G20 et les Nations Unies. Ils ont aussi abordé le sujet de la Chine. Le président Biden a réitéré l'engagement de son pays à faire cesser la détention arbitraire de deux citoyens canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor.

Cette rencontre bilatérale productive est un autre pas vers la revitalisation et le renforcement de nos liens avec notre plus grand et plus proche partenaire, les États-Unis. Le premier ministre Trudeau continuera de travailler de près avec le président Biden afin de lutter contre la pandémie et de favoriser une relance économique forte qui permettra de faire croître la classe moyenne dans les deux pays.

Citation

« Le Canada et les États-Unis entretiennent une relation extraordinaire qui transcende leurs frontières géographiques. Il est dans l'intérêt de tous de travailler ensemble afin d'améliorer nos pays et la vie de nos gens. La rencontre d'aujourd'hui avec le président Biden vient renforcer encore plus les liens profonds qui unissent nos deux pays depuis très longtemps. Je me réjouis à l'idée de poursuivre notre collaboration pour mettre fin à la COVID-19 et rebâtir en mieux, afin de faire croître la classe moyenne et de créer de bons emplois. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

En plus de la rencontre d'aujourd'hui, le premier ministre Trudeau et le président Biden se sont entretenus deux fois depuis l'élection américaine de novembre 2020, soit le 9 novembre 2020 et le 22 janvier 2021. Ils ont également tous deux participé à une vidéoconférence du G7 le 19 février 2021. Le premier ministre Trudeau s'est aussi entretenu avec la vice-présidente Kamala Harris le 1 er février 2021.

le 22 janvier 2021. Ils ont également tous deux participé à une vidéoconférence du G7 le 19 février 2021. Le premier ministre Trudeau s'est aussi entretenu avec la vice-présidente le 1 février 2021. Au cours de la rencontre bilatérale virtuelle d'aujourd'hui, les dirigeants étaient accompagnés de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, du ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau , ainsi que de la vice-présidente, Kamala Harris , et du secrétaire d'État, Antony Blinken .

, ainsi que de la vice-présidente, , et du secrétaire d'État, . D'autres personnes ont également pris part à une rencontre virtuelle élargie, soit le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan , le ministre des Ressources naturelles, Seamus O'Regan , le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair , la ministre de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, Mary Ng , le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson , le ministre des Transports, Omar Alghabra , et l'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kirsten Hillman .

, le ministre des Ressources naturelles, , le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, , la ministre de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, , le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, , le ministre des Transports, , et l'ambassadrice du Canada aux États-Unis, . Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des relations commerciales les plus importantes du monde. Les deux pays partagent aussi la frontière la plus longue et la plus sécuritaire au monde, où des biens et services totalisant 2,7 milliards de dollars traversent tous les jours.

et les États-Unis entretiennent l'une des relations commerciales les plus importantes du monde. Les deux pays partagent aussi la frontière la plus longue et la plus sécuritaire au monde, où des biens et services totalisant 2,7 milliards de dollars traversent tous les jours. En 2019, le Canada était le principal pays fournisseur de 20 États américains

Le Canada est le premier client en importance des États-Unis et achète plus de marchandises aux États-Unis que la Chine, le Japon et le Royaume-Uni réunis. Le Canada est aussi le premier partenaire commercial de la plupart des États américains.

est le premier client en importance des États-Unis et achète plus de marchandises aux États-Unis que la Chine, le Japon et le Royaume-Uni réunis. est aussi le premier partenaire commercial de la plupart des États américains. Le Canada et les États-Unis collaborent au sein du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) depuis sa création, en 1957.

et les États-Unis collaborent au sein du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) depuis sa création, en 1957. Le Canada est le principal fournisseur d'énergie sous toutes ses formes des États-Unis.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/