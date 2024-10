OTTAWA, ON, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Après les feux de forêt sans précédent qui ont dévasté la ville historique de Jasper l'été dernier, la communauté se reconstruit. Les entreprises se remettent sur pied. Les touristes reviennent. Jasper fait preuve de résilience.

Pendant les feux, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la municipalité de Jasper et le gouvernement de l'Alberta pour apporter une aide d'urgence aux Albertains et aux communautés autochtones touchées. Pour l'avenir, nous restons déterminés à assurer le rétablissement à long terme de Jasper, l'un des trésors nationaux du Canada.

Fidèle à l'engagement du gouvernement fédéral envers la population de Jasper, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, assumera aussi les fonctions de responsable ministériel pour Jasper.

Dans ce rôle, le ministre Boissonnault dirigera le travail effectué par le gouvernement fédéral pour soutenir les habitants et les entreprises de Jasper et pour veiller à ce que la communauté soit rebâtie plus forte que jamais. Il assurera la coordination du soutien fédéral avec les partenaires provinciaux, municipaux et autochtones afin d'accélérer le processus de rétablissement, de rendre compte des progrès accomplis et de veiller à ce que les mesures de protection de l'environnement soient maintenues à un niveau de classe mondiale. Il sera épaulé dans ce rôle par un groupe de travail composé de membres du Conseil des ministres, chacun ayant son propre mandat pour aider au rétablissement de Jasper.

La reconstruction de la ville après les feux de forêt de l'été dernier nécessitera un effort collectif. Le gouvernement du Canada est prêt à fournir une aide financière au gouvernement de l'Alberta, dans le cadre des Accords d'aide financière en cas de catastrophe, pour l'aider à faire face aux coûts liés à l'intervention et au rétablissement et à rebâtir la ville de Jasper encore plus forte.

Terre natale des peuples autochtones depuis des temps immémoriaux et lieu d'une beauté naturelle qui attire depuis longtemps des visiteurs du monde entier, Jasper forme le cœur d'une communauté dynamique et d'un parc national. Les efforts que nous déployons pour reconstruire la ville témoignent de notre engagement envers les Albertains et à l'égard de la conservation et de la gérance de l'environnement pour les générations futures.

Citations

« Notre gouvernement est présent pour la population de Jasper. Avec l'aide du ministre Boissonnault à titre de responsable ministériel, nous entreprenons un effort collectif - avec des ressources, des investissements et des partenariats - pour aider Jasper à se rétablir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« En tant que ministre représentant l'Alberta au sein du Conseil des ministres et visiteur de longue date de Jasper, j'accepte la responsabilité que m'a confiée le premier ministre de diriger les efforts de reconstruction de l'une des communautés les plus remarquables de notre pays. Jasper occupe une place particulière dans le cœur de millions de personnes. Mes collègues et moi-même travaillerons d'arrache-pied pour apporter au maire Ireland, au conseil municipal, aux entreprises locales et à tous les habitants de Jasper le soutien dont ils ont besoin pour reconstruire la ville à leur façon - et la rendre encore plus belle qu'avant. »

-- L'hon. Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles et responsable ministériel pour Jasper

Faits saillants

Les feux de forêt qui ont ravagé le parc national de Jasper l'été dernier sont les plus vastes que le parc ait connus depuis plus d'un siècle. Les équipes de pompiers ont accompli un travail héroïque en sauvant 70 % des infrastructures de la ville de Jasper. Les efforts de rétablissement et de reconstruction sont axés sur la revitalisation de la ville et du parc.

Au cours de l'incident, plus de 3 000 membres du personnel de Parcs Canada et d'autres organismes du pays ont conjugué leurs efforts pour éteindre les feux de forêt et aider les membres de la communauté à retourner dans la ville et le parc national.

Le ministre Boissonnault sera épaulé dans son rôle de responsable ministériel par un groupe de travail composé des membres suivants du Conseil des ministres : Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada Dan Vandal , ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l' Ontario

Le 25 juillet 2024, le gouvernement du Canada a approuvé une demande d'aide fédérale de l' Alberta visant à fournir des ressources de lutte contre les incendies, une capacité de transport aérien stratégique ainsi que des ressources et un soutien logistique des Forces armées canadiennes pour aider à protéger les habitants de Jasper et de l'ensemble de la province contre les dangers et à protéger leurs communautés contre les feux de forêt.

visant à fournir des ressources de lutte contre les incendies, une capacité de transport aérien stratégique ainsi que des ressources et un soutien logistique des Forces armées canadiennes pour aider à protéger les habitants de Jasper et de l'ensemble de la province contre les dangers et à protéger leurs communautés contre les feux de forêt. Le 28 juillet 2024, le gouvernement fédéral a annoncé une initiative de jumelage des dons avec la Croix-Rouge canadienne pour appuyer les efforts de secours et de rétablissement face aux feux de forêt en Alberta , y compris à Jasper.

, y compris à Jasper. Immédiatement après que les feux se soient déclarés, le gouvernement du Canada a pris des mesures pour s'assurer que toutes les personnes touchées puissent recevoir des services et des prestations essentiels. Il a notamment : augmenté la prestation de Service Canada, en assurant la liaison avec les personnes évacuées et en déployant des employés de Service Canada dans les centres d'évacuation afin d'aider les clients dans leurs demandes de prestations, comme l'assurance-emploi. remplacé les documents de citoyenneté, d'immigration ou de voyage perdus, endommagés ou détruits; prolongé ou rétabli le statut de résident temporaire de certaines personnes; transformé des permis de travail liés à un employeur donné en permis de travail ouverts, selon les besoins.

Le 3 octobre 2024, le projet de loi C-76, Loi modifiant la Loi sur les parcs nationaux du Canada , a reçu la sanction royale. Les modifications apportées à la Loi visent à permettre le transfert des pouvoirs en matière d'aménagement et de développement du territoire de Parcs Canada à la municipalité de Jasper, afin de soutenir les efforts de rétablissement et de reconstruction à long terme.

, a reçu la sanction royale. Les modifications apportées à la Loi visent à permettre le transfert des pouvoirs en matière d'aménagement et de développement du territoire de Parcs Canada à la municipalité de Jasper, afin de soutenir les efforts de rétablissement et de reconstruction à long terme. Dans le cadre des Accords d'aide financière en cas de catastrophe, le gouvernement fédéral couvre jusqu'à 90 % des dépenses provinciales admissibles liées à l'intervention et au rétablissement à la suite d'une catastrophe, qui comprennent notamment ce qui suit : évacuation, transports, nourriture, refuge et vêtements. réparation d'immeubles publics et de l'équipement connexe ainsi que des routes et des ponts. restauration ou remplacement des demeures des résidents (logement principal seulement) et des meubles, électroménagers et vêtements personnels inassurables. restauration des petites entreprises ou des exploitations agricoles, y compris les bâtiments et l'équipement inassurables.



