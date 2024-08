OTTAWA, ON, le 21 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a déposé aujourd'hui à la Chambre des communes le trente et unième rapport annuel sur la fonction publique du Canada, qui met en relief le travail important qu'accomplissent les fonctionnaires du Canada. Ce rapport a été présenté au premier ministre par John Hannaford, greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet.

Le rapport souligne le rôle essentiel que la fonction publique a joué au cours de la dernière année pour améliorer la vie des Canadiens. En effet, les fonctionnaires ont soutenu la construction de nouveaux logements et l'amélioration de l'accès aux logements abordables, contribué au renforcement de nos systèmes de soins de santé et de soins dentaires, appuyé la lutte contre les changements climatiques, et favorisé notre cheminement commun vers la réconciliation avec les peuples autochtones.

De plus, les fonctionnaires ont appuyé les efforts que déploie le Canada pour défendre la paix, la démocratie et les droits de la personne dans le monde. La nécessité d'assurer la sécurité des Canadiens dans un monde en transformation rapide était également au cœur du travail concerté que nous avons réalisé cette année. Ainsi, le rapport énonce des mesures qui ont été mises en place pour favoriser notre adaptation aux nouvelles menaces et l'adoption responsable de technologies émergentes, dont l'intelligence artificielle.

Le rapport met également en valeur l'engagement soutenu des fonctionnaires à guider le changement de culture au sein de la fonction publique du Canada, en mettant l'accent sur les valeurs et l'éthique. Les fonctionnaires ont déployé des efforts en vue de lutter contre le racisme et de promouvoir l'accessibilité, l'équité, la diversité et l'inclusion en milieu de travail et dans nos communautés. Ils ont continué d'appuyer des initiatives visant à accroître la représentation et l'inclusion des employés autochtones, noirs et racisés, des personnes en situation de handicap et des personnes 2ELGBTQI+ dans la fonction publique du Canada.

Pour l'avenir, le rapport énonce les possibilités offertes à la fonction publique de réaliser des progrès et de mettre en place d'autres mesures pour améliorer la vie des Canadiens, protéger notre démocratie et contribuer à bâtir une économie centrée sur le bien-être de chaque génération.

« Les fonctionnaires du Canada sont soucieux de bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens. Leur travail infatigable et leur engagement inébranlable font du Canada un pays plus fort, plus sûr et plus prospère. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le gouvernement du Canada a présenté le rapport annuel au premier ministre sur la fonction publique du Canada pour la première fois en 1992, et son dépôt est obligatoire en vertu de l'article 127 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

