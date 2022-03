BRUXELLES, Belgique, le 24 mars 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui une visite fructueuse à Bruxelles, en Belgique. Le premier ministre s'est adressé au Parlement européen et a participé à un sommet extraordinaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et à une réunion des chefs d'État et du gouvernement du G7.

Pour donner suite à la réponse coordonnée du Canada à l'agression illégale, non provoquée et injustifiable de la Russie contre l'Ukraine, le premier ministre a annoncé aujourd'hui des mesures supplémentaires pour soutenir l'Ukraine et tenir la Russie responsable de son invasion. Le Canada va notamment :

imposer de nouvelles sanctions en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie à 160 membres du Conseil de la Fédération de Russie pour avoir facilité et permis des violations de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l' Ukraine ;

afin d'interdire l'exportation de certaines marchandises et technologies vers la Russie, dans le but d'affaiblir les capacités de l'armée russe; allouer les 50 millions de dollars restants, sur la contribution de 100 millions de dollars annoncée précédemment par le Canada pour l'aide humanitaire à l' Ukraine et aux pays voisins, y compris la Moldavie, au Programme alimentaire mondial, à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, à la Croix-Rouge canadienne et à People in Need pour fournir une aide immédiate là où elle est le plus nécessaire;

Le 23 mars, le premier ministre a prononcé une allocution devant le Parlement européen dans laquelle il a condamné la guerre que le président Poutine a choisi de mener et réaffirmé l'engagement indéfectible du Canada à l'égard de la sécurité euro-atlantique. Il a notamment appelé les autres pays à apporter un soutien additionnel important à l'Ukraine en réponse à l'agression russe. Il a parlé de la nécessité de continuer de travailler ensemble pour promouvoir la paix et la sécurité et défendre la démocratie. Dans son allocution, le premier ministre a mis en relief le partenariat étroit entre le Canada et l'Union européenne, qui repose sur des valeurs communes.

Le 24 mars, le premier ministre a rencontré les dirigeants des pays alliés au Sommet de l'OTAN pour poursuivre la réponse concertée à l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. Les dirigeants ont discuté de la poursuite des efforts visant à assurer la coordination d'un soutien énergique à l'Ukraine et à son peuple. Ils ont également parlé du renforcement des mesures de dissuasion et de défense de l'OTAN pour s'adapter au nouveau contexte de la sécurité en Europe.

Le premier ministre a réaffirmé l'engagement indéfectible du Canada envers l'Alliance et le principe de défense collective préconisé par l'OTAN. Il a mis en relief l'engagement renouvelé du Canada à défendre le flanc est de l'OTAN et à soutenir les alliés de l'Est dans le cadre de l'opération REASSURANCE. Il a aussi souligné l'engagement du Canada à déployer des troupes supplémentaires au sein de la Force de réaction de l'OTAN, si celle-ci le demande.

Le premier ministre a également assisté à la réunion des chefs d'État et de gouvernement du G7, où les dirigeants ont discuté du renforcement de la coopération au sein du G7 en réponse à l'invasion injustifiée, non provoquée et illégale par la Russie d'une Ukraine indépendante et souveraine, et des répercussions que cette invasion a entraînées à l'échelle mondiale. Le premier ministre a réaffirmé le soutien inébranlable du Canada à l'Ukraine et a indiqué que le Canada est prêt à continuer d'imposer des mesures économiques supplémentaires en collaboration avec ses partenaires et alliés du monde entier.

À Bruxelles, le premier ministre a également eu des rencontres bilatérales avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen, Charles Michel, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et la première ministre de la Finlande, Sanna Marin.

Le premier ministre continuera de s'entretenir régulièrement avec ses partenaires et ses alliés afin de tenir le président Poutine et son armée responsables de cette invasion illégale et injustifiable et d'aider l'Ukraine à défendre son peuple, sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Citation

« Le Canada travaille en étroite collaboration avec ses alliés de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne, ainsi qu'avec d'autres partenaires dans le monde, afin de tenir la Russie responsable de son invasion persistante, illégale et injustifiable de l'Ukraine. Ensemble, nous continuerons d'aider l'Ukraine à défendre son peuple, sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance, notamment au moyen de nouvelles sanctions économiques concertées et d'une aide humanitaire là où elle sera le plus nécessaire. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Depuis l'annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014, le Canada a imposé des sanctions à 804 personnes et 203 entités, dont un certain nombre en coordination avec ses alliés. Les sanctions visent le président russe Vladimir Poutine , les membres du Conseil de la Fédération de Russie, le ministre des Affaires étrangères, Sergey Lavrov , le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, le ministre des Finances, Anton Siluanov, le ministre de la Justice, Konstantin Chuychenko, et des entités des secteurs de la défense et des finances. Les sanctions annoncées aujourd'hui portent le total à 964 personnes. Les sanctions canadiennes imposent un blocage des actifs et des interdictions de transactions.

La Liste des marchandises et technologies soumises à des restrictions permettra d'interdire l'exportation d'un large éventail d'articles vers la Russie, notamment dans les domaines suivants : électronique, informatique, télécommunications, capteurs et lasers, navigation et avionique, marine, aérospatiale et transports.





Depuis janvier 2022, le Canada s'est engagé à verser 180 millions de dollars en aide humanitaire et en aide au développement à l' Ukraine . De cette somme, 50 millions de dollars ont été alloués au Programme alimentaire mondial, à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, à l'Organisation mondiale de la Santé, à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au Fonds humanitaire pour l' Ukraine , aux organismes HelpAge, Aide à l'enfance et SOS Villages d'enfants et à d'autres organismes pour fournir une aide immédiate là où elle est le plus nécessaire.





centrale et de l'Est depuis 2014. Cette annonce a été faite un an plus tôt que prévu en raison de l'évolution du contexte de la sécurité en de l'Est. Le Canada est prêt à déployer jusqu'à 3 400 militaires au sein de la Force de réaction de l'OTAN si l'Organisation le lui demande directement. Ce groupe est composé de membres des forces terrestres, aériennes et maritimes.

Produits connexes

Liens connexes

