OTTAWA, ON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a accueilli le président de la France, Emmanuel Macron, au Canada du 25 au 26 septembre 2024. Avec des arrêts à Ottawa, en Ontario, et à Montréal, au Québec, cette visite a permis de renforcer davantage les liens étroits entre nos pays et de faire progresser nos priorités communes.

Les dirigeants ont annoncé trois déclarations importantes qui harmoniseront les travaux du Canada et de la France en vue de préserver la paix et la sécurité, de prendre des mesures climatiques ambitieuses, de protéger l'environnement et d'exploiter de manière responsable le plein potentiel de l'intelligence artificielle (IA).

La première de ces trois déclarations, la Déclaration Canada-France relative à un partenariat renforcé en matière de défense et de sécurité, souligne l'engagement indéfectible du Canada et de la France à soutenir l'Ukraine face à l'invasion illégale de la Russie. Elle réaffirme également nos contributions à la stabilité et à la sécurité dans la région indo-pacifique et reflète notre coopération en matière de gestion des situations d'urgence, de modernisation de nos forces armées et de lutte contre l'ingérence étrangère.

Les deux dirigeants ont discuté du travail qu'ils accomplissent tous deux pour répondre à la situation humanitaire en Haïti et ont réitéré leur appui à la Mission multinationale de soutien à la sécurité autorisée par les Nations Unies dans le pays. Le Canada et la France soutiennent fermement les solutions mises de l'avant par les Haïtiens qui sont susceptibles d'améliorer la vie du peuple haïtien de manière concrète et durable et de favoriser l'établissement d'un avenir meilleur.

S'appuyant sur les progrès réalisés à l'Assemblée générale des Nations unies et au Sommet de l'avenir en début de semaine, le premier ministre Trudeau et le président Macron ont souligné l'importance cruciale d'une action continue pour lutter contre les changements climatiques et protéger les océans. Dans la Déclaration Canada-France sur l'océan, les dirigeants ont souligné le rôle vital des océans pour l'environnement, le climat, l'économie et la sécurité alimentaire et énergétique dans le monde entier. Pour faire avancer notre travail, le premier ministre Trudeau a annoncé l'adhésion du Canada au Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Le Pacte, dirigé par la France et en partenariat avec des dirigeants mondiaux, met l'accent sur l'action collective pour accélérer le développement durable et créer des opportunités pour aider les populations vulnérables à sortir de la pauvreté.

Pendant la visite, le premier ministre et le président ont rencontré des experts en IA, des entrepreneurs et des chefs d'entreprise pour discuter des risques et des avantages de cette nouvelle technologie. Le Canada et la France disposent d'écosystèmes d'IA de premier plan et jouent notamment un rôle important au sein du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (PMIA), qui compte 29 membres dans le monde. Témoignant de nos progrès dans la croissance d'une industrie de l'IA dynamique, les deux premiers centres d'expertise du PMIA ont ouvert leurs portes au Canada et en France. Dans le prolongement de ces travaux, le premier ministre et le président ont annoncé la Déclaration Canada-France sur l'intelligence artificielle. Cette déclaration réitère l'engagement de nos pays en faveur d'une utilisation sûre de l'IA dans le respect des droits de la personne et des valeurs démocratiques.

Lors de la visite du président Macron, le Canada a également été nommé pays à l'honneur de la conférence technologique Viva Technology 2025, qui aura lieu à Paris l'année prochaine. Pendant cet événement, la délégation canadienne collaborera avec la communauté internationale et rencontrera des milliers de start-ups, d'investisseurs, d'organisations et de chercheurs visionnaires afin de tirer parti des avancées en matière d'IA, dans l'objectif de renforcer notre économie, d'accroître la productivité et de créer de nouvelles opportunités pour les Canadiens. SCALE AI, la grappe d'innovation mondiale du Canada consacrée à l'IA, dirigera la délégation commerciale canadienne.

Le premier ministre Trudeau et le président Macron ont réaffirmé leur engagement à promouvoir la langue française et les institutions de la Francophonie en vue du prochain Sommet de la Francophonie, qui se tiendra à Villers-Cotterêts et à Paris, en France, les 4 et 5 octobre 2024. Ils ont également renouvelé leur engagement à renforcer la coordination stratégique en vue des présidences successives du G7 qu'occuperont le Canada en 2025 et la France en 2026.

Citation

« Les relations entre le Canada et la France sont fondées sur une histoire partagée, une langue commune et des valeurs démocratiques. La visite du président Macron au Canada témoigne de l'amitié durable entre nos deux pays, et en nous appuyant sur les progrès que nous avons réalisés au cours de cette visite, nous allons de l'avant pour bâtir un avenir plus juste et plus prospère pour nos populations. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agissait de la deuxième visite du président Macron au Canada. Elle faisait suite à la participation des deux dirigeants à l'Assemblée générale des Nations Unies et au Sommet de l'avenir, à New York , aux États-Unis d'Amérique.

, aux États-Unis d'Amérique. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, du G7 et du G20, pays fondateur de l'Union européenne et partenaire de premier plan au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie, la France est un allié clé du Canada sur la scène internationale.

sécurité des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, du G7 et du G20, pays fondateur de l'Union européenne et partenaire de premier plan au sein de l'Organisation internationale de la Francophonie, la est un allié clé du Canada sur la scène internationale. En 2023, la France était le troisième marché d'exportation de marchandises du Canada dans l'Union européenne et son douzième partenaire commercial à l'échelle mondiale, le commerce bilatéral de marchandises s'élevant à 12,9 milliards de dollars.

était le troisième marché d'exportation de marchandises du Canada dans l'Union européenne et son douzième partenaire commercial à l'échelle mondiale, le commerce bilatéral de marchandises s'élevant à 12,9 milliards de dollars. La même année, les exportations du Canada vers la France ont atteint 4,3 milliards de dollars, tandis que les importations en provenance de la France ont totalisé 8,7 milliards de dollars.

ont atteint 4,3 milliards de dollars, tandis que les importations en provenance de la ont totalisé 8,7 milliards de dollars. En France , le Canada est représenté par une ambassade à Paris et des consulats à Lyon , à Nice et à Toulouse . La France est représentée au Canada par son ambassade à Ottawa et ses consulats à Vancouver , à Toronto , à Montréal, à Québec et à Moncton .

