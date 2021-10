Le premier ministre conclut une visite fructueuse aux Pays-Bas

LA HAYE, Pays-Bas, le 29 oct. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui une visite bilatérale fructueuse aux Pays-Bas. La visite a permis de resserrer la relation déjà étroite entre nos pays, qui trouve son origine dans le rôle que le Canada a joué lors de la libération des Pays-Bas à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce fut aussi l'occasion de renforcer notre engagement commun à combattre les changements climatiques et à promouvoir les droits de la personne et la justice.

Le Canada et les Pays-Bas collaborent dans le cadre de diverses initiatives alignées sur nos valeurs communes que sont le multilatéralisme, la lutte contre les changements climatiques, les droits de la personne et la primauté du droit. Nos deux pays coprésideront la Coalition pour la liberté des médias en 2022, et les Pays-Bas ont appuyé la proposition du Canada de créer et d'accueillir un centre d'excellence de l'OTAN pour le climat et la sécurité. Le Canada et les Pays-Bas se sont engagés à éliminer progressivement l'électricité produite à partir du charbon, à mettre un prix sur la pollution et à investir dans les énergies renouvelables. Nous avons également travaillé en étroite collaboration et avons adopté des approches et des objectifs communs en ce qui concerne la situation en Afghanistan.

Au cours de la visite, le premier ministre Trudeau a prononcé une allocution devant le parlement néerlandais. Lors de cette allocution, il a insisté sur le lien unique entre le Canada et les Pays-Bas, leur coopération à l'égard des enjeux mondiaux urgents et les avantages de l'Accord économique et commercial mondial (AECG) entre le Canada et l'Europe pour la création d'emplois et une croissance qui profitent aux gens et aux entreprises des deux pays.

Le premier ministre Trudeau a déposé une couronne au cimetière de guerre canadien de Bergen-op-Zoom afin de rendre hommage aux Canadiens qui se sont battus au sacrifice de leur vie lors de la libération des Pays-Bas et pour remercier les communautés et les organisations néerlandaises qui ont préservé leur mémoire. Il était accompagné de Son Altesse Royale la princesse Margriet des Pays-Bas, qui est née et a grandi à Ottawa à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le Canada a offert un refuge à la famille royale néerlandaise.

Le premier ministre s'est également rendu à Rotterdam, où il a tenu une table ronde sur les changements climatiques et l'adaptation climatique au Centre mondial pour l'adaptation, à laquelle ont participé des jeunes, des dirigeants d'entreprise et des responsables de gouvernements. Au cours de la table ronde, le premier ministre a mis en lumière les mesures sans précédent que le Canada met en œuvre pour réduire la pollution, tout en créant des emplois verts pour la classe moyenne. Étant chefs de file des technologies vertes, les Pays-Bas offrent de nombreuses possibilités de collaboration avec le Canada en matière de commerce et d'investissements propres, lesquelles seront avantageuses pour les deux économies pendant la relance suivant la pandémie de COVID-19.

Après sa visite à Rotterdam, le premier ministre a rencontré le premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte. Les dirigeants ont discuté des efforts nécessaires afin de bâtir un avenir meilleur pour leurs pays après la pandémie. Ils se sont engagés à mettre à profit la vigueur de leurs liens en matière de commerce et d'investissement, en particulier par l'intermédiaire de l'AECG, ce qui permettra d'offrir une relance économique forte aux entreprises et aux travailleurs des deux pays. De plus, les dirigeants ont convenu d'un protocole d'entente entre les gouvernements du Canada et des Pays-Bas dans le domaine de l'énergie (hydrogène), qui favorisera une plus grande coopération entre nos pays et affermira le rôle de l'hydrogène dans la création d'un avenir plus vert et carboneutre. Ils ont discuté de leur participation à la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) et de la poursuite de leur partenariat à l'égard d'autres enjeux mondiaux, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la justice internationale et des droits de la personne. Le premier ministre Trudeau et le premier ministre Rutte ont convenu de tenir une série de consultations bilatérales officielles plus régulières pour faire avancer la relation au cours des prochaines années.

Le premier ministre Justin Trudeau a également réitéré le soutien du Canada à l'égard de la Cour pénale internationale (CPI), dont le siège est situé à La Haye. Il a notamment annoncé que le Canada verserait 4 millions de dollars sur une période de 5 ans au Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale, situé au Mali, dont l'un des objectifs est d'offrir des services de réadaptation et de psychothérapie ainsi qu'un meilleur accès à la justice. Il a aussi mentionné que le Canada avait dépêché des spécialistes des forces policières canadiennes au Bureau du Procureur de la CPI. Le travail de ces Canadiens témoigne du ferme engagement du Canada envers la CPI et envers les efforts réalisés dans le monde en faveur de la justice internationale dans les États fragiles et touchés par un conflit.

Après cette rencontre, le premier ministre Trudeau a accompagné le premier ministre Rutte à une discussion informelle avec des étudiants néerlandais au campus de l'université Leiden, à La Haye. Ils ont abordé une diversité de sujets, dont la paix et la sécurité, les changements climatiques, l'égalité des sexes et la création d'un avenir meilleur où personne ne sera laissé pour compte.

« Le Canada et les Pays-Bas entretiennent une relation étroite qui repose sur les valeurs communes de la démocratie, de l'action climatique, du respect des droits de la personne et de l'égalité. De concert, nous tenons à faire croître notre relation commerciale afin de créer des emplois dans la classe moyenne de nos deux pays, à combattre la crise climatique pour bâtir un avenir plus vert et à faire face à d'autres enjeux mondiaux pour que le monde devienne un endroit plus sûr et pacifique. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

En octobre 2018, le premier ministre Rutte a visité Ottawa et s'est adressé aux deux chambres du Parlement canadien.

et s'est adressé aux deux chambres du Parlement canadien. Environ un million de personnes d'origine néerlandaise vivent au Canada. Le Canada a célébré sa première Journée du patrimoine néerlandais le 5 mai 2019.

a célébré sa première Journée du patrimoine néerlandais le 5 mai 2019. Le Festival canadien des tulipes a été inspiré par le don de 100 000 bulbes de tulipes que la famille royale néerlandaise a fait au Canada après la Deuxième Guerre mondiale. Il symbolise aujourd'hui l'amitié toute particulière qui unit les populations du Canada et des Pays-Bas.

Les Pays-Bas sont un partenaire stratégique sur les plans de la défense et de la sécurité, des changements climatiques, des droits de la personne, de la détention arbitraire et des efforts visant à défendre l'ordre international fondé sur des règles, notamment le commerce fondé sur des règles.

En 2020, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et les Pays-Bas dépassait de plus de 18 % ce qu'il était en 2016, avant l'entrée en vigueur de l'AECG. Il s'élevait ainsi à 8,6 milliards de dollars, avec des exportations de marchandises canadiennes vers les Pays-Bas s'élevant à 5,4 milliards de dollars et des importations d'une valeur de 3,2 milliards de dollars.

En 2020, le commerce de services était de 50 % supérieur à ce qu'il était avant l'AECG.

Dans le cadre du soutien inébranlable et de longue date du Canada à l'égard de la CPI, des policiers canadiens sont déployés pour appuyer les efforts du Bureau du Procureur de la CPI visant à mettre fin à l'impunité dont profitent les auteurs des crimes les plus graves pour la communauté internationale, dont les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

Le Canada se réjouit de la coopération bilatérale croissante avec les Pays-Bas. Cette coopération englobe les efforts déployés à la Cour internationale de justice, un soutien mutuel dans les dossiers de l'abattage du vol PS752 par l' Iran et du vol MH17 au-dessus de l' Ukraine , ainsi que le soutien des Pays-Bas à l'initiative sur la sécurité aérienne lancée par le Canada.

se réjouit de la coopération bilatérale croissante avec les Pays-Bas. Cette coopération englobe les efforts déployés à la Cour internationale de justice, un soutien mutuel dans les dossiers de l'abattage du vol PS752 par l' et du vol MH17 au-dessus de l' , ainsi que le soutien des Pays-Bas à l'initiative sur la sécurité aérienne lancée par le Canada. Le Centre mondial sur l'adaptation est une organisation internationale dirigée par les Pays-Bas qui agit comme courtier en solutions afin d'accélérer l'action et de soutenir les solutions d'adaptation. Il agit en partenariat avec les secteurs public et privé pour veiller à ce que ces derniers apprennent les uns des autres et travaillent ensemble pour bâtir un avenir résilient au climat. En 2018, le Canada s'est joint au Centre mondial sur l'adaptation et y a versé 7,5 millions de dollars afin de mieux faire connaître l'adaptation aux changements climatiques et de mobiliser des solutions d'adaptation.

