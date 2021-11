WASHINGTON, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui une visite productive de deux jours à Washington D.C., où il a fait valoir l'importance de renforcer les relations avec ses homologues nord-américains et a promu les priorités canadiennes qui permettront de créer des emplois pour la classe moyenne et de favoriser la croissance économique pour tous.

À Washington, le premier ministre a pris part au Sommet des leaders nord-américains avec le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, et le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador. Dans le cadre de ce sommet, les dirigeants ont parlé de leurs priorités communes, telles que terminer la lutte contre la COVID-19, mener à bien la campagne de vaccination, prendre des mesures énergiques pour le climat et favoriser une relance économique stimulant l'emploi et la croissance de la classe moyenne. Ils ont convenu de travailler sous le signe de la collaboration afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement dans le domaine médical et de plaider en faveur d'une plus grande distribution des vaccins à l'échelle mondiale. De plus, ils souhaitent appuyer la transition de l'Amérique du Nord vers les véhicules zéro émission, conserver 30 % des terres et des eaux nord-américaines d'ici 2030 et accroître les possibilités offertes aux migrants d'entrer dans leurs pays respectifs par des voies légales.

Le premier ministre et le président Biden ont tenu une rencontre distincte autour des progrès réalisés à l'égard de la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada, sur laquelle les deux dirigeants se sont entendus au mois de février. Au cours de cette rencontre, ils se sont engagés à mieux protéger les chaînes d'approvisionnement en mettant sur pied un groupe de travail canado-américain sur les chaînes d'approvisionnement. De plus, les dirigeants ont annoncé l'établissement d'un dialogue stratégique sur la région indopacifique afin de coordonner leurs priorités communes. Enfin, ils ont convenu de concevoir une vision renouvelée pour la gestion conjointe des frontières, en mettant en application les leçons tirées de la pandémie.

En outre, le Canada et les États-Unis ont annoncé leur intention d'entamer des négociations en vue de conclure une entente sur la science, la technologie et l'innovation pour faire du Canada et des États-Unis des chefs de file de l'économie numérique.

Le premier ministre Trudeau a aussi rencontré le président López Obrador. Les dirigeants ont réitéré l'étroite relation entre le Canada et le Mexique, qui repose sur de fortes relations en matière de commerce et d'investissement, ainsi que sur des valeurs communes et des liens profonds entre leurs peuples. Ils ont souligné l'importance de la relation économique entre leurs pays, et ont discuté de l'importance d'une économie nord-américaine intégrée et de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique. Enfin, ils ont évoqué les similitudes qui existent entre leurs nations, dont l'identité est empreinte du riche patrimoine de leurs peuples autochtones, et ils se sont engagés à trouver d'autres occasions de coopérer sur le chemin de la vérité et de la réconciliation.

Au cours de sa visite à Washington, le premier ministre a également rencontré la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, pour discuter d'une série d'enjeux d'intérêt mutuel, notamment la coopération bilatérale concernant la démocratie et les droits de la personne, et d'autres enjeux mondiaux. Par ailleurs, le premier ministre a rencontré des dirigeants du Congrès des États-Unis afin de discuter de l'étroite relation économique entre leurs pays et de trouver des moyens de collaborer afin de mieux protéger les chaînes d'approvisionnement et d'accroître les occasions commerciales.

Si nous voulons rebâtir le Canada en mieux à la suite de la pandémie de COVID-19, nous devons travailler avec nos partenaires nord-américains. Nous ne pourrons en finir avec le virus, agir énergiquement pour le climat, créer de nouveaux emplois, favoriser la croissance de la classe moyenne et nous attaquer aux nombreux défis d'aujourd'hui et de demain que si nous le faisons main dans la main.

« En renforçant notre partenariat avec les États-Unis et le Mexique, de nouvelles occasions de croissance économique seront offertes à nos populations, et l'Amérique du Nord restera la région la plus concurrentielle du monde. Ensemble, nous en finirons avec la COVID-19, nous mènerons à bien la campagne de vaccination, nous combattrons la crise climatique, nous créerons de nouveaux emplois pour la classe moyenne et nous favoriserons une relance économique pour tous. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le premier ministre était accompagné de la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland , de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly , de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, Mary Ng , et du ministre de la Sécurité publique, Marco E.L. Mendicino .

Le Canada a été l'hôte du Sommet des leaders nord-américains précédent, qui a eu lieu en juin 2016.

a été l'hôte du Sommet des leaders nord-américains précédent, qui a eu lieu en juin 2016. Depuis la signature de notre premier accord commercial trilatéral en 1994, le commerce trilatéral de marchandises a augmenté de plus de 250 %. Cet accord a jeté les bases qui nous ont permis de conclure, en 2020, l'accord commercial le plus moderne et le plus global du monde, soit l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Les États-Unis, le Mexique et le Canada génèrent près du tiers des biens et services à l'échelle mondiale.

signature de notre premier accord commercial trilatéral en 1994, le commerce trilatéral de marchandises a augmenté de plus de accord a jeté les bases qui nous ont permis de conclure, en 2020, l'accord commercial le plus moderne et le plus global du monde, soit l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Les États-Unis, le Mexique et le Canada génèrent près du tiers des biens et services à l'échelle mondiale. Les trois pays figurent parmi les plus importants partenaires commerciaux et les plus importantes sources d'investissement étranger les uns des autres. En 2019, la valeur du commerce trilatéral de marchandises (les importations totales de chacun des pays à partir des autres partenaires) s'est élevée à un peu plus de 1,1 mille milliards de dollars américains.

