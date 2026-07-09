Le premier ministre Carney resserre le partenariat du Canada avec l'Arabie saoudite dans les secteurs du commerce, de l'éducation, de la technologie et des minéraux critiques

DJEDDA, Arabie saoudite, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le paysage mondial change rapidement, ce qui crée de l'incertitude pour les économies, les entreprises et les travailleurs. En conséquence, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : consolider sa force au pays, diversifier ses partenariats commerciaux et cultiver un vaste réseau de nouvelles relations. Pour ce faire, il faut resserrer les liens avec les économies les plus importantes et ambitieuses dans le monde.

L'Arabie saoudite est le deuxième partenaire commercial du Canada au Moyen-Orient et permet ainsi le maintien de dizaines de milliers d'emplois au Canada. De plus, les relations entre les deux pays sont en plein essor dans les secteurs de l'éducation, de l'énergie, de la défense, des minéraux critiques et des technologies de pointe. Forte d'une économie s'élevant à 1 800 milliards de dollars et d'un programme de transformation économique ambitieux - sa Vision 2030 -, l'Arabie saoudite offre d'importantes occasions aux travailleurs, aux entreprises et aux experts canadiens.

Afin de resserrer ce partenariat, le premier ministre Mark Carney s'est rendu à Djedda, en Arabie saoudite, afin d'effectuer la première visite d'un premier ministre canadien dans ce pays en 26 ans. Au cours de sa visite, le premier ministre a rencontré le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane. Ils ont publié une déclaration commune qui énonce leur engagement à élargir leur collaboration dans les secteurs du commerce, des technologies, de l'exploitation minière et des ressources naturelles, de l'énergie, de la santé, de l'éducation et de la défense de même qu'à l'égard des liens entre leurs populations.

À Djedda, le Canada et l'Arabie saoudite ont signé 13 nouveaux accords commerciaux et protocoles d'accord d'une valeur de plus d'un milliard de dollars dans les secteurs des technologies de la santé, de l'exploitation minière, des infrastructures et de la défense. Ces accords permettront :

À des entreprises canadiennes de soutenir des projets dans les secteurs minier, des minéraux critiques et des énergies propres en Arabie saoudite.

À des entreprises canadiennes du secteur des infrastructures de contribuer à des projets qui viseront à réaliser la Vision 2030 et qui porteront notamment sur des routes et des voies ferroviaires.

À des entreprises canadiennes en technologies de la santé de déployer des capacités conçues au Canada entre autres aux fins de la surveillance des patients, de la prise de décisions cliniques et de plateformes chirurgicales intelligentes.

À des universités canadiennes de former la prochaine génération de travailleurs saoudiens, notamment dans les secteurs de la construction, des métiers spécialisés, de la médecine et des technologies.

Afin de stimuler l'investissement bilatéral et de créer des milliers d'emplois dans les deux pays, le Canada et l'Arabie saoudite ont convenu de resserrer leur collaboration dans les secteurs suivants :

Énergie : protocole d'accord pour attirer des investissements dans de grands projets, accroître les échanges commerciaux et resserrer la coopération au sujet du GNL, des sources d'énergie renouvelables, de l'hydrogène ainsi que du captage et du stockage du carbone.

protocole d'accord pour attirer des investissements dans de grands projets, accroître les échanges commerciaux et resserrer la coopération au sujet du GNL, des sources d'énergie renouvelables, de l'hydrogène ainsi que du captage et du stockage du carbone. Intelligence artificielle : protocole d'accord pour faire progresser la collaboration au chapitre du développement, du déploiement et de la commercialisation de l'IA.

protocole d'accord pour faire progresser la collaboration au chapitre du développement, du déploiement et de la commercialisation de l'IA. Défense et sécurité : engagement à finaliser un protocole d'accord sur la coopération dans le secteur de la défense. Le Canada établira également un poste d'attaché de défense à Riyad pour accroître la fréquence et l'ampleur des relations bilatérales ainsi que les exportations dans le secteur canadien de la défense.

: engagement à finaliser un protocole d'accord sur la coopération dans le secteur de la défense.

Des progrès ont également été réalisés concernant deux autres partenariats commerciaux :

Cohere, une entreprise canadienne de premier plan spécialisée en IA souveraine, et la société saoudienne HUMAIN ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique en matière de capacité de calcul visant à mettre en place une infrastructure connexe pour la prochaine génération de modèles d'IA de pointe. Ce partenariat rendra possible l'élaboration de solutions et de modèles d'IA souverains à usage spécialisé. Dans le cadre de ce partenariat, HUMAIN consacrera au moins 50 mégawatts (MW) de capacité de calcul à l'IA pour les modèles de base de nouvelle génération de Cohere.

BlackBerry et Aramco Digital ont entamé des discussions dans le but de trouver des possibilités de collaboration afin de faire progresser les technologies souveraines de communications sécurisées et les technologies industrielles de nouvelle génération en Arabie saoudite.

Afin de renforcer le partenariat entre le Canada et l'Arabie saoudite au cours des mois à venir, le premier ministre Carney a annoncé que le Canada allait prendre les mesures suivantes :

Diriger une délégation de responsables de fonds de pension canadiens en Arabie saoudite afin d'explorer les possibilités d'investissement à long terme et de renforcer les partenariats dans des secteurs tels que l'énergie et l'intelligence artificielle.

en Arabie saoudite afin d'explorer les possibilités d'investissement à long terme et de renforcer les partenariats dans des secteurs tels que l'énergie et l'intelligence artificielle. Participer à l'Expo 2030 , une exposition de six mois qui rassemble des pays du monde entier et met l'accent sur l'innovation, le commerce et les possibilités d'investissement. Elle se tiendra à Riyad du 1 er octobre 2030 au 31 mars 2031.

, une exposition de six mois qui rassemble des pays du monde entier et met l'accent sur l'innovation, le commerce et les possibilités d'investissement. Elle se tiendra à Riyad du 1 octobre 2030 au 31 mars 2031. Disposer d'un pavillon national au World Defence Show à Riyad en janvier 2028.

à Riyad en janvier 2028. Promouvoir un partenariat stratégique entre les établissements d'enseignement canadiens et saoudiens afin de soutenir le perfectionnement professionnel des éducateurs saoudiens spécialisés dans l'éducation de la petite enfance et l'enseignement de l'anglais.

Le premier ministre et le prince héritier ont annoncé qu'ils allaient conclure les négociations en vue d'un Accord de promotion et de protection des investissements étrangers d'ici la fin de 2027. Grâce à cet accord, il sera plus facile pour les entreprises canadiennes de développer leurs activités en Arabie saoudite et d'attirer des investissements de cette dernière. Le Canada et l'Arabie saoudite ont également entamé des négociations en vue de conclure un nouvel accord sur la double imposition qui permettra aux Canadiennes et aux Canadiens de travailler et d'investir plus facilement en Arabie saoudite, et inversement.

Le Canada et l'Arabie saoudite sont des économies complémentaires qui cherchent toutes deux à accroître leurs échanges commerciaux, à attirer des investissements et à diversifier leurs économies. Le renforcement de ce partenariat soutiendra les efforts du Canada visant à accroître ses exportations vers des pays autres que les États-Unis, à attirer des investissements et à renforcer la collaboration dans des secteurs stratégiques, créant ainsi de nouvelles possibilités pour les entreprises et les travailleurs du Canada.

Citations

« Le Canada et l'Arabie saoudite se sont tous deux lancés dans de nouvelles missions ambitieuses visant à transformer leurs économies. À cette fin, nous mettons à profit nos atouts respectifs dans les domaines des minéraux et de l'exploitation minière, de la technologie, de l'énergie et du commerce. Le Canada possède ce dont le monde a besoin. Nous établissons un vaste réseau de nouvelles relations afin de diversifier nos échanges commerciaux, de créer de nouvelles possibilités pour nos travailleurs et nos entreprises, et d'apporter une sécurité et une prospérité accrues à l'ensemble de la population canadienne. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Alors que le Canada bâtit une économie plus forte et résiliente, l'élargissement de son partenariat avec l'Arabie saoudite est une étape importante pour favoriser la diversification de ses échanges commerciaux, renforcer la coopération des deux pays dans le secteur de l'énergie et approfondir les liens entre leurs populations. Cette visite marque un nouveau chapitre dans la relation entre le Canada et l'Arabie saoudite, qui s'appuiera sur leur engagement à l'égard de la croissance économique et sur leur solidarité face à l'agression iranienne de ces derniers mois. »

-- L'honorable Anita Anand, ministre des Affaires étrangères du Canada

Faits saillants

Le premier ministre et le prince héritier ont salué la signature d'un protocole d'accord en vue de l'établissement d'un conseil de coordination Canada-Arabie saoudite au niveau des ministres des Affaires étrangères qui sera chargé d'orienter et d'élargir la coopération au sujet de plusieurs grandes priorités.

Cette visite survient après la participation du premier ministre au Sommet de l'OTAN de 2026 à Ankara, en Türkiye. Durant sa visite, le premier ministre a : Annoncé la plus vaste acquisition de l'histoire du Canada dans le secteur de la défense en choisissant Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) comme fournisseur privilégié pour entamer les négociations en vue de l'achat de jusqu'à douze sous-marins ultramodernes; Renforcé la contribution du Canada à l'Alliance de l'OTAN et forgé de nouveaux partenariats avec les Alliés; Salué le début des négociations en vue d'un accord de libre-échange global entre le Canada et la Türkiye.

Le fonds souverain de l'Arabie saoudite, dont la valeur est estimée à plus de mille milliards de dollars, est un moteur clé de la réalisation de la Vision 2030, qui vise à diversifier l'économie en s'éloignant du pétrole et du gaz.

Lors de sa visite, le premier ministre a souligné l'engagement du Canada à travailler avec l'Arabie saoudite et d'autres partenaires du Golfe pour favoriser la stabilité de la région. Les deux parties ont fermement condamné les attaques iraniennes contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz le 7 juillet 2026. Les deux pays ont de plus souligné que de telles attaques accentuent les tensions dans la région, sapent les efforts déployés pour renforcer la confiance et mettent en péril les négociations diplomatiques en cours et les ententes en vue de la stabilité et la sécurité de la région. Aux côtés de ses partenaires et Alliés, le Canada se tient prêt à apporter à la Mission maritime militaire multinationale quatre formes d'aide potentielles lorsque les conditions le permettront : logistique maritime, cybersoutien, expertise en déminage et imagerie satellite.

Le ministre du Commerce international, Maninder Sidhu, s'est rendu en Arabie saoudite en janvier 2026 avec une délégation de hauts dirigeants d'entreprises canadiennes. À cette occasion, il a alors salué la conclusion d'accords commerciaux d'une valeur d'environ 600 millions de dollars et a fait connaître les occasions d'affaires et d'investissement que le Canada offre, notamment dans les secteurs des technologies propres et de l'énergie, des technologies de l'information et des communications, de l'intelligence artificielle et des infrastructures.

Le Canada se réjouit à l'idée d'accueillir une mission commerciale de l'Arabie saoudite pour favoriser les échanges commerciaux bilatéraux, les investissements et les partenariats commerciaux.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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