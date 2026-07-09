Compte rendu - Le premier ministre Carney rencontre le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane

DJEDDA, Arabie saoudite, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane, durant sa première visite officielle en Arabie saoudite. C'était la première visite d'un premier ministre canadien en Arabie saoudite en 26 ans.

Le premier ministre a remercié Son Altesse Royale de son accueil. Les dirigeants ont également souligné la coopération croissante entre le Canada et l'Arabie saoudite, notamment le récent Accord sur le transport aérien visant à développer le trafic aérien, ainsi que les visites du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international, du ministre de l'Intelligence artificielle et du secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada.

Le premier ministre Carney a condamné les récentes attaques menées par l'Iran contre des pays du Golfe et a réaffirmé le soutien du Canada à la souveraineté, à la sécurité et à l'intégrité territoriale des pays de la région. Les dirigeants ont souligné l'importance d'apaiser les tensions, de protéger les civils et de poursuivre les efforts diplomatiques visant à promouvoir la stabilité et la sécurité régionales.

Le premier ministre a souligné la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Cette stratégie, source de transformation, a donné lieu à des investissements sans précédent dans les infrastructures, à une croissance dynamique du tourisme et à des progrès dans les domaines de la santé et de la technologie. Il a affirmé l'engagement du Canada à renforcer son partenariat avec l'Arabie saoudite, fondé sur la confiance mutuelle, une coopération pragmatique et la volonté de générer des retombées positives pour nos populations.

Les dirigeants ont salué la signature d'un protocole d'accord visant à créer le Conseil de coordination Canada-Arabie saoudite, qui renforcera la coopération dans des domaines prioritaires, notamment la défense, l'économie, le commerce et l'investissement, la culture, l'éducation, la science et les affaires consulaires.

Les dirigeants ont discuté de la façon de tirer parti de l'expertise canadienne pour stimuler les innovations dans les domaines de la santé et de la médecine, de soutenir des projets liés aux énergies renouvelables, notamment les énergies éolienne, solaire et l'hydrogène, ainsi que le captage et le stockage du carbone, et de déployer l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer la qualité de vie et sauver des vies. Afin d'accélérer cette coopération, le Canada et l'Arabie saoudite ont signé deux protocoles d'accord portant sur l'énergie et l'IA.

Le premier ministre Carney a félicité Son Altesse Royale pour l'attribution à la ville de Riyad de l'Exposition universelle de 2030. Le premier ministre s'est réjoui de confirmer l'intention du Canada d'y participer afin de mettre en valeur l'innovation et l'expertise canadiennes à l'appui de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. Les deux dirigeants ont souligné que la Coupe du Monde de la FIFA constituait une plateforme de collaboration et d'échanges idéale, puisque le Canada coorganise actuellement le tournoi et que l'Arabie saoudite se prépare à l'accueillir en 2034.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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