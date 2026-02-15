OTTAWA, ON, le 15 févr. 2026 /CNW/ - « Depuis 1965, la feuille d'érable est le symbole d'un pays fort, diversifié et ambitieux. Elle flotte au-dessus de nos missions diplomatiques et de nos opérations militaires partout dans le monde. Elle est portée par les membres des Forces armées canadiennes qui défendent notre souveraineté et protègent nos libertés. Les gens du monde entier qui aperçoivent la feuille d'érable sur la manche d'un uniforme ou à l'arrière d'un camion y voient un symbole d'espoir. Ils reçoivent de l'aide.

Dans un monde plus dangereux et divisé qu'auparavant, la feuille d'érable est un puissant rappel du fait que les Canadiennes et Canadiens sont plus forts lorsqu'ils sont unis.

En ce Jour du drapeau, l'unifolié flotte en berne sur la Colline du Parlement et partout au Canada en hommage aux résidents de Tumbler Ridge. À l'heure où cette communauté vit une tragédie inimaginable, notre drapeau porte le message de toute une nation en deuil : le Canada tout entier est avec vous. Nous serons toujours avec vous. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]