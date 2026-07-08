Le jeudi 9 juillet 2026

OTTAWA, ON, le 8 juill. 2026 /CNW/ -

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Djedda (Arabie saoudite)



14 h 05 Le premier ministre arrivera au Palais royal, où il sera accueilli par le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane.





Palais royal





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14 h 15 Le premier ministre rencontrera le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane.





Palais royal





Fermé aux médias



15 h 00 Le premier ministre prendra part à un déjeuner organisé par le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane.





Palais royal





Fermé aux médias



16 h 15 Le premier ministre participera à une cérémonie de signature avec le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane.





Palais royal





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17 h 15 Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une cérémonie de signature au Forum d'investissement Arabie saoudite-Canada.





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18 h 40 Le premier ministre tiendra un point de presse.





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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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