Le jeudi 9 juillet 2026

English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

08 juil, 2026, 12:29 ET

OTTAWA, ON, le 8 juill. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Djedda (Arabie saoudite)


14 h 05

Le premier ministre arrivera au Palais royal, où il sera accueilli par le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane.



Palais royal



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


14 h 15

Le premier ministre rencontrera le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane.



Palais royal



Fermé aux médias


15 h 00

Le premier ministre prendra part à un déjeuner organisé par le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane.



Palais royal



Fermé aux médias


16 h 15

Le premier ministre participera à une cérémonie de signature avec le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane.



Palais royal



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


17 h 15

Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une cérémonie de signature au Forum d'investissement Arabie saoudite-Canada.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture pool


18 h 40

Le premier ministre tiendra un point de presse.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada