Le jeudi 9 juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
08 juil, 2026, 12:29 ET
OTTAWA, ON, le 8 juill. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
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Djedda (Arabie saoudite)
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14 h 05
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Le premier ministre arrivera au Palais royal, où il sera accueilli par le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane.
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Palais royal
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Note à l'intention des médias :
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14 h 15
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Le premier ministre rencontrera le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane.
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Palais royal
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Fermé aux médias
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15 h 00
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Le premier ministre prendra part à un déjeuner organisé par le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane.
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Palais royal
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Fermé aux médias
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16 h 15
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Le premier ministre participera à une cérémonie de signature avec le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane.
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Palais royal
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Note à l'intention des médias :
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17 h 15
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Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une cérémonie de signature au Forum d'investissement Arabie saoudite-Canada.
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Note à l'intention des médias :
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18 h 40
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Le premier ministre tiendra un point de presse.
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Note à l'intention des médias :
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Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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