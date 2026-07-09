Le vendredi 10 juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
09 juil, 2026, 11:12 ET
OTTAWA, ON, le 9 juill. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Djedda (Arabie saoudite)
|
8 h 00
|
Le premier ministre partira pour Ottawa, au Canada.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Couverture pool
|
Région de la capitale nationale (Canada)
|
14 h 30
|
Le premier ministre arrivera à Ottawa, au Canada.
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article