Le vendredi 10 juillet 2026

OTTAWA, ON, le 9 juill. 2026 /CNW/ -

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Djedda (Arabie saoudite)

8 h 00 Le premier ministre partira pour Ottawa, au Canada.





Note à l'intention des médias :

• Couverture pool



Région de la capitale nationale (Canada)

14 h 30 Le premier ministre arrivera à Ottawa, au Canada.





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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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