AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À AIRDRIE

AIRDRIE, AB , le 8 juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, au nom de l'honorable Gregor Robertson. Le ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Pacific Economic Development Canada, ainsi que Heather Spearman, mairesse d'Airdrie et présidente du conseil d'administration d'Airdrie Housing Limited, et Chris Rowe, chef administratif de Rocky View Foundation, pour une annonce sur le logement.

Date : Le 9 juillet 2026



Heure : 9h30 (HM)



Lieu : Abrio Place

52 East Lake Avenue NE

Airdrie (Alberta) T4A 2G8

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus: Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Leela Polushin, Cabinet du ministre d'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected], 343-543-5391