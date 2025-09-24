OTTAWA, ON, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé qu'il se rendra à Londres, au Royaume-Uni, pour participer à des réunions et à des événements qui auront lieu les 26 et 27 septembre 2025. Il y rencontrera plusieurs chefs de gouvernement et dirigeants d'entreprise afin de créer de nouvelles possibilités économiques et de nouveaux partenariats au profit des entreprises et des travailleurs canadiens.

Dans un contexte mondial en pleine évolution, le Canada renforce et diversifie ses partenariats internationaux afin de consolider son économie et sa capacité de résilience. Au cours de sa visite, le premier ministre Carney rencontrera les premiers ministres du Royaume-Uni, de l'Australie, de l'Espagne, de l'Islande et du Danemark afin de resserrer les liens commerciaux et de faire progresser la collaboration sur de grandes priorités liées à la sécurité mondiale, notamment l'instauration d'une paix durable en Europe et au Moyen-Orient.

Le premier ministre Carney participera également au Sommet mondial pour l'action et le progrès, où il se joindra à d'autres dirigeants mondiaux afin de promouvoir les politiques qui favorisent une croissance économique durable et, ainsi, donner aux travailleurs canadiens les moyens d'agir et permettre à nos entreprises de prospérer dans ce contexte géopolitique transformé.

Citation

« Le Canada est une nation déterminée et ambitieuse. Nous nous renforçons à l'intérieur de nos frontières, nous diversifions nos partenariats à l'étranger et nous créons un éventail de partenariats solides à l'échelle mondiale. Ces missions offriront de nouvelles possibilités à nos travailleurs et permettront de trouver des solutions collectives aux défis les plus urgents auxquels le monde est confronté. De concert avec nos partenaires, nous contribuons à bâtir un monde caractérisé par une prospérité partagée, une sécurité collective et une paix durable. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Royaume-Uni est le premier partenaire commercial du Canada en Europe et le troisième à l'échelle mondiale. En 2024, les échanges bilatéraux de biens et de services ont totalisé 61 milliards de dollars.

en et le troisième à l'échelle mondiale. En 2024, les échanges bilatéraux de biens et de services ont totalisé 61 milliards de dollars. Les entreprises britanniques demeurent une source importante d'investissements directs étrangers au Canada , où elles emploient plus de 166 000 personnes dans le cadre de leurs activités.

Lien connexe

