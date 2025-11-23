JOHANNESBURG, Afrique du Sud, le 23 nov. 2025 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Le nouveau gouvernement du Canada est résolu à faire passer le pays de la dépendance à la résilience. Pour ce faire, il établit un vaste réseau de nouvelles relations afin d'attirer des investissements, de diversifier nos échanges commerciaux et de doubler nos exportations vers des pays autres que les États-Unis au cours de la prochaine décennie.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney conclut sa participation au Sommet des dirigeants du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud, le premier à se tenir sur le continent africain. Cette année, des pays représentant les trois quarts de la population mondiale, les deux tiers du PIB mondial et près des trois quarts des échanges commerciaux mondiaux se sont réunis.

L'Afrique du Sud est le plus important partenaire commercial du Canada sur le continent. À Johannesburg, le premier ministre a rencontré le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, afin de resserrer les liens commerciaux et d'accroître la coopération dans les domaines des minéraux critiques, de l'énergie et des technologies de pointe. À cette fin, les dirigeants ont :

annoncé le lancement de discussions en vue de conclure un éventuel accord entre le Canada et l'Afrique du Sud sur la promotion et la protection des investissements étrangers dans le but de mettre en place un cadre prévisible pour les investissements bilatéraux.

dans le but de mettre en place un cadre prévisible pour les investissements bilatéraux. salué la conclusion des négociations entourant l'Accord de coopération nucléaire Canada-Afrique du Sud . Une fois en vigueur, cet accord servira de cadre rigoureux pour la collaboration en matière d'énergie propre.

. Une fois en vigueur, cet accord servira de cadre rigoureux pour la collaboration en matière d'énergie propre. souligné l'ouverture du nouveau bureau régional de FinDev Canada au Cap en 2026, ce qui permettra d'accroître les investissements canadiens sur tout le continent; cette initiative s'ajoute aux 318 millions de dollars déjà alloués par FinDev Canada en 2025 seulement.

ce qui permettra d'accroître les investissements canadiens sur tout le continent; cette initiative s'ajoute aux 318 millions de dollars déjà alloués par FinDev Canada en 2025 seulement. salué l'adhésion publique de l'Afrique du Sud au Plan d'action et à la Feuille de route du G7 sur les minéraux critiques , ce qui ouvre la voie à une collaboration plus étroite relativement aux chaînes d'approvisionnement responsables, résilientes et aux normes élevées dans le secteur des minéraux critiques.

, ce qui ouvre la voie à une collaboration plus étroite relativement aux chaînes d'approvisionnement responsables, résilientes et aux normes élevées dans le secteur des minéraux critiques. annoncé que le Canada accueillera l'an prochain une mission commerciale sud-africaine. Celle-ci participera au salon Ag in Motion qui se déroulera en Saskatchewan et qui réunira des chefs de file internationaux et canadiens dans le domaine de l'innovation agricole.

Le premier ministre Carney a rencontré le premier ministre du Vietnam et nouveau président du PTPGP, Phạm Minh Chính, ainsi que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, afin de discuter de nouvelles possibilités en matière de commerce et d'investissement. Le premier ministre a présenté sa vision visant à créer un rapprochement entre le PTPGP, axé sur l'Asie, et l'Union européenne (UE) - deux des plus grands blocs commerciaux au monde, dont le marché combiné compte plus d'un milliard de consommateurs. L'objectif de cette initiative est de renforcer les chaînes d'approvisionnement, d'accroître les échanges commerciaux et de mobiliser les investissements. Les dirigeants ont convenu de collaborer en vue d'une intégration économique plus étroite entre le PTPGP et l'UE, et le premier ministre a chargé son représentant personnel auprès de l'UE, John Hannaford, de promouvoir cet objectif en vue d'obtenir rapidement d'importants résultats, dès 2026.

En marge du Sommet, le Canada, l'Australie et l'Inde ont annoncé la conclusion d'un nouveau partenariat trilatéral en matière de technologie et d'innovation qui renforcera la coopération dans les domaines des minéraux critiques, de l'énergie propre et de l'IA.

Dans le cadre du Sommet, le premier ministre a rencontré des dirigeants gouvernementaux et des chefs d'entreprise afin de faire valoir les atouts du Canada dans les domaines de l'énergie propre et conventionnelle, des minéraux critiques, de l'IA, de la fabrication de pointe et de l'agroalimentaire, tous des secteurs qui soutiennent des millions d'emplois au Canada. Il a souligné l'objectif du Canada qui consiste à mobiliser 1 000 milliards de dollars en investissements au cours des cinq prochaines années afin de faire croître ces secteurs et de transformer notre économie.

Dans le cadre de la présidence canadienne du G7, le premier ministre Carney a également collaboré avec ses homologues dans le but de renforcer la collaboration sur les priorités liées à l'économie, à la sécurité et au développement qui figurent à l'ordre du jour du G7 et du G20. Il a annoncé de nouveaux prêts financiers ainsi que des capitaux canadiens aux pays partenaires, lesquels mettront à profit les atouts et le savoir-faire du Canada dans les domaines de l'infrastructure, de l'énergie propre, de l'IA, de la recherche et de l'innovation, ainsi qu'en ce qui a trait aux interventions en cas de catastrophe et de feux de forêt. Le Canada a également annoncé un engagement d'un milliard de dollars auprès du Fonds mondial afin de protéger des millions de personnes contre des maladies infectieuses comme le sida, la tuberculose et le paludisme. Le premier ministre a également évoqué les défis géopolitiques urgents et réitéré le soutien indéfectible du Canada à l'Ukraine devant l'agression de la Russie.

Lors du Sommet des dirigeants du G20, le premier ministre a également rencontré la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, le président de la France, Emmanuel Macron, le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, le chancelier de l'Allemagne, Friedrich Merz, le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, et la première ministre de l'Italie, Giorgia Meloni, afin de discuter de divers domaines de coopération et de nouveaux partenariats.

Le Sommet des dirigeants du G20 suivait la visite du premier ministre aux Émirats arabes unis, où le Canada a obtenu un engagement d'investissement étranger de 70 milliards de dollars - le plus important de l'histoire du pays. Dans un monde en rapide évolution et de plus en plus incertain, le Canada établit de nouveaux partenariats, élargit ses marchés et renforce ses industries afin d'offrir des emplois bien rémunérés aux Canadiens et aux Canadiennes.

« Le nouveau gouvernement du Canada établit de nouveaux partenariats, diversifie ses échanges commerciaux et mobilise 1 000 milliards de dollars en nouveaux investissements au cours des cinq prochaines années. Cette mission est axée sur la création de nouveaux partenariats et l'accompagnement de nos partenaires dans cette nouvelle ère de coopération. Lors du Sommet des dirigeants du G20, le Canada a renforcé la coopération dans les domaines des minéraux critiques, de l'IA et de l'énergie, a réalisé des investissements visant à protéger la santé mondiale et s'est attaché à créer de nouvelles possibilités transformatrices pour les travailleurs et les entreprises du Canada. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Il s'agissait de la première visite officielle du premier ministre Carney en Afrique du Sud, ainsi que de sa première participation au Sommet des dirigeants du G20 en tant que premier ministre.

Le premier ministre était accompagné de la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand.

Sous le thème « Solidarité, égalité et durabilité », l'Afrique du Sud avait défini quatre priorités pour le Sommet : Renforcer la résilience et les interventions en cas de catastrophe. Prendre des mesures pour garantir la viabilité de la dette des pays à faible revenu. Mobiliser des fonds en faveur d'une transition énergétique équitable. Tirer parti des minéraux critiques pour assurer une croissance inclusive et un développement durable.

L'Afrique du Sud, l'une des économies les plus diversifiées et les plus importantes d'Afrique, est une destination de choix pour les biens et services canadiens. En 2024, les échanges commerciaux entre nos deux pays ont totalisé 2,91 milliards de dollars.

