IQALUIT, NU, le 18 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, nous devons réaffirmer la souveraineté du Canada en renforçant nos forces militaires, en consolidant notre sécurité dans l'Arctique et en libérant le potentiel économique du Nord.

Le premier ministre Carney était aujourd'hui à Iqaluit, au Nunavut, où il a annoncé des initiatives en partenariat avec des leaders inuits. Ces initiatives permettront de bâtir l'économie du Nunavut et de renforcer la sécurité et la souveraineté du Canada dans l'Arctique.

Tout d'abord, le premier ministre Carney a annoncé l'intention du Canada d'agir en partenariat avec l'Australie en vue d'élaborer une technologie de radar transhorizon perfectionnée. Ce partenariat prévoit la mise au point du système canadien de radar transhorizon dans l'Arctique, un investissement de plus de 6 milliards de dollars visant à assurer une couverture radar d'alerte lointaine et un suivi des menaces jusqu'à l'Arctique. Élément essentiel du plan de modernisation du NORAD du Canada, le système radar, grâce à ses capacités de surveillance à longue portée et de suivi des menaces, permettra de détecter et de dissuader les menaces dans l'ensemble du Nord. Notre collaboration avec l'Australie dans la mise en place de cette technologie cruciale permettra de resserrer encore davantage notre relation bilatérale de longue date en matière de défense, tout en soutenant l'engagement du Canada à renforcer la défense de l'Amérique du Nord en partenariat avec les États-Unis.

Le premier ministre a confirmé ce partenariat plus tôt ce matin lors d'une conversation téléphonique avec le premier ministre de l'Australie, Anthony Albanese.

Ensuite, le premier ministre Carney a annoncé que le Canada entend assurer une présence plus importante et soutenue des Forces armées canadiennes (FAC) dans l'Arctique tout au long de l'année par le biais d'un investissement de près de 420 millions de dollars pour protéger notre souveraineté terrestre, aérienne et maritime. Grâce à l'expansion des opérations et des exercices d'entraînement dans le Nord et l'Arctique, et au déploiement d'un plus grand nombre de militaires, les FAC seront mieux placées pour défendre la présence et la souveraineté du Canada dans l'Arctique, tout en permettant une collaboration plus efficace avec les Alliés de l'OTAN.

Enfin, pour favoriser la réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, le premier ministre Carney a annoncé un nouveau soutien de plus de 253 millions de dollars pour bâtir une économie plus forte au Nunavut. Ceci comprend :

94 millions de dollars pour moderniser les centrales électriques de Cambridge Bay , Gjoa Haven , Igloolik et Iqaluit . Ces importantes améliorations énergétiques permettront aux communautés du Nunavut d'avoir accès à une énergie sûre et fiable.

pour moderniser les centrales électriques de , , et . Ces importantes améliorations énergétiques permettront aux communautés du d'avoir accès à une énergie sûre et fiable. Près de 74 millions de dollars pour améliorer les infrastructures essentielles au logement, accélérer la construction de logements et contribuer à répondre à la demande croissante de logements abordables.

pour améliorer les infrastructures essentielles au logement, accélérer la construction de logements et contribuer à répondre à la demande croissante de logements abordables. Près de 66 millions de dollars pour construire, rénover et réparer des centaines d'autres logements au Nunavut , notamment pour les populations autochtones et les groupes mal desservis.

pour construire, rénover et réparer des centaines d'autres logements au , notamment pour les populations autochtones et les groupes mal desservis. 20 millions de dollars pour aider la Corporation Nunavut Nukkiksautiit à achever la première phase de construction de sa centrale hydroélectrique qui, une fois terminée, assurera la sécurité énergétique à partir d'une source renouvelable et créera des emplois dans l'ensemble du Nunavut .

À la suite d'une rencontre positive et constructive avec le premier ministre du Nunavut, P.J. Akeeagok, les deux leaders ont convenu de poursuivre leur collaboration en vue de faire avancer des priorités communes dans l'Arctique.

Le premier ministre a également rencontré des représentants de la Nunavut Tunngavik Incorporated et le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, afin de souligner l'importance cruciale de leur leadership et d'établir un lien de collaboration dans le cadre de grands projets d'infrastructure.

En mettant davantage l'accent sur l'Arctique, le gouvernement du Canada améliore la disponibilité opérationnelle de nos forces militaires, crée davantage d'emplois bien rémunérés et assure la croissance et la force de l'économie dans le Nord. En étroite collaboration avec les peuples autochtones et nos Alliés, nous fortifierons l'Arctique en renforçant notre présence tout au long de l'année, en accélérant les dépenses de défense, en libérant le potentiel économique du Nord et en réaffirmant la souveraineté et la sécurité du Canada.

« Le Canada est un pays arctique et le sera toujours. Nous ne pouvons jamais considérer notre souveraineté et notre sécurité dans la région comme acquises. Notre gouvernement entend renforcer la sécurité dans l'Arctique canadien, consolider nos partenariats avec nos Alliés les plus proches, exploiter le potentiel économique du Nord et renforcer la réconciliation avec les peuples autochtones. Le Canada restera un pays fort, sûr et souverain. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

La région arctique est au cœur de l'identité nationale, de la prospérité et de la sécurité du Canada. L'Arctique canadien couvre 40 % du territoire de notre pays et plus de 70 % de son littoral.

