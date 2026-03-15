OSLO, Norvège, le 15 mars 2026 /CNW/ - Dans un monde plus dangereux, plus divisé et plus incertain, la sécurité ne peut plus être tenue pour acquise. Le Canada renforce ses capacités de défense dans le Nord et collabore de près avec des partenaires de confiance afin de protéger sa souveraineté et de renforcer la sécurité collective.

Afin de renforcer les partenariats du Canada en matière d'économie, de défense et de sécurité dans l'Arctique, le premier ministre Mark Carney a effectué cette semaine une visite à Bardufoss et à Oslo, en Norvège. À Bardufoss, le premier ministre a assisté à l'exercice Cold Response. Cet exercice de l'OTAN dirigé par la Norvège est mené au-delà du cercle polaire arctique et vise à renforcer la préparation, l'interopérabilité et les capacités de défense de l'Alliance. Le premier ministre Carney était accompagné du premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, et du chancelier de l'Allemagne, Friedrich Merz.

À Oslo, le premier ministre Carney a tenu une rencontre avec le premier ministre Støre. Les deux dirigeants ont publié une déclaration commune dans laquelle ils ont indiqué vouloir renforcer le partenariat étroit qui unit depuis longtemps le Canada et la Norvège, y compris leur engagement commun à l'égard de l'OTAN, leur soutien à l'Ukraine, la coopération dans l'Arctique et les nouveaux partenariats dans les domaines de l'énergie, des minéraux critiques, du commerce, des technologies émergentes comme les communications et la sécurité spatiales, et de l'intelligence artificielle.

Durant son séjour en Norvège, le premier ministre Carney a participé au Sommet Canada-pays nordiques, où il a rencontré des dirigeants du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède afin de renforcer les efforts visant à accroître la sécurité transatlantique dans le Nord. Dans une déclaration commune, les dirigeants ont souligné le partenariat renforcé entre le Canada et les pays nordiques dans des domaines tels que le commerce, les technologies, l'énergie ainsi que la défense et la sécurité.

La Norvège dispose du fonds souverain le plus important au monde, lequel est évalué à plus de 3 500 milliards de dollars. À Oslo, le premier ministre a rencontré des chefs d'entreprise afin de présenter le Canada comme une destination de choix pour les capitaux internationaux. Dans un contexte où le Canada diversifie ses partenariats commerciaux, accélère la mise en œuvre de grands projets d'intérêt national, renforce ses capacités de défense et attire d'importants investissements dans son économie, le premier ministre Carney a mis l'accent sur les possibilités d'investissement au Canada. Tirant parti de cette dynamique, l'entreprise canadienne Champion Iron a récemment annoncé qu'elle allait procéder à l'acquisition de la société norvégienne Rana Gruber ASA, l'un des principaux producteurs de minerai de fer à haute teneur en Norvège. La valeur nette de l'opération envisagée est estimée à environ 400 millions de dollars.

À l'issue de sa visite, le premier ministre se rendra au Royaume-Uni pour rencontrer le premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, et aura une audience avec Sa Majesté le roi Charles III. Les deux premiers ministres discuteront des progrès réalisés en vue d'approfondir les partenariats entre le Canada et le Royaume-Uni dans les domaines de la défense, du commerce et de l'économie.

En cette période marquée par des changements rapides, le Canada veille à la protection de ses intérêts, modernise ses capacités de défense et renforce ses partenariats à l'étranger. En collaborant avec des partenaires de choix tels que la Norvège, nous transformons nos priorités communes en actions concrètes, avec détermination et une ambition sans précédent.

Citation

« L'Arctique et le Grand Nord sont au cœur de l'identité nationale et de l'autonomie stratégique du Canada. Le Canada intensifie sa coopération avec des partenaires nordiques de confiance afin de renforcer la sécurité dans l'Arctique et la région transatlantique, de consolider la vigueur de son économie au pays et de créer d'énormes possibilités pour les entreprises et les travailleurs canadiens. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agit de la première visite du premier ministre Carney en Norvège depuis son arrivée en poste et de la première visite d'un premier ministre canadien en Norvège depuis 1980. Le premier ministre Carney était accompagné du ministre de la Défense nationale, David J. McGuinty, et du secrétaire d'État (Approvisionnements en matière de défense), Stephen Fuhr.

L'exercice Cold Response réunit des militaires de 14 pays, à savoir la Norvège, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, l'Italie, le Canada, l'Espagne, la Türkiye, la Suède, la Finlande, le Danemark et la Belgique, qui s'entraînent afin de mener des opérations dans l'Arctique et des conditions hivernales extrêmes.

Les cinq pays nordiques (le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède) affichent un PIB total de 2 800 milliards de dollars.

Un exemple qui illustre bien la collaboration croissante entre les industries de la défense du Canada et de la Norvège est le contrat de 9,6 millions de dollars attribué récemment à la coentreprise Kongsberg Vanguard LP - un partenariat entre les entreprises norvégiennes Kongsberg Defence & Aerospace et Salt Ship Design ainsi que la société Adaptive Marine Solutions Inc. établie à Ottawa. Cette coentreprise assurera la conception des futurs navires multimissions semi-hauturiers de la Garde côtière canadienne, qui seront construits dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale du Canada.

Lors de ses rencontres avec les partenaires nordiques, le premier ministre Carney a souligné que le Canada renforce sa base industrielle de défense grâce à la Stratégie industrielle de défense, dotée d'un budget de 6,6 milliards de dollars. Cette stratégie prévoit notamment la création de l'Agence de l'investissement pour la défense, qui permettra de fournir plus rapidement de nouvelles capacités aux Forces armées canadiennes tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement de défense des alliés qui soutiennent la sécurité collective.

Le premier ministre Carney a également souligné les efforts déployés par le Canada pour mettre en place la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience, afin de mobiliser des financements à grande échelle pour accroître la production de défense, favoriser les possibilités d'achats conjoints et renforcer la sécurité et la résilience des chaînes d'approvisionnement parmi les Alliés de l'OTAN et les partenaires internationaux de confiance.

Le Canada a officiellement adhéré à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (instrument SAFE) de l'Union européenne lors de la Conférence de Munich sur la sécurité en février 2026. L'instrument SAFE est au cœur du plan Préparation à l'horizon 2030 (en anglais seulement) de l'Union européenne, et la participation du Canada à cette initiative permettra d'améliorer la préparation transatlantique en matière de défense.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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