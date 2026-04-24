OTTAWA, ON, le 24 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.

Le premier ministre Carney a remercié la présidente Sheinbaum pour le soutien et la coopération du Mexique à la suite du décès tragique d'une citoyenne canadienne survenu plus tôt cette semaine sur le site de Teotihuacán, près de Mexico.

Le premier ministre et la présidente ont mis en relief les résultats positifs obtenus dans le cadre d'une mission commerciale canadienne menée au Mexique plus tôt cette année, qui a permis la conclusion de plus de 20 nouveaux partenariats et accords commerciaux. Le premier ministre Carney s'est réjoui de la mission commerciale mexicaine qui arrivera bientôt au Canada et qui sera dirigée par le secrétaire mexicain à l'économie, Marcelo Ebrard.

Forts de ces progrès, les dirigeants ont discuté des possibilités d'élargir la collaboration dans des domaines stratégiques comme les minéraux critiques, les technologies propres, l'énergie et la fabrication de pointe. À cette fin, ils ont salué la signature d'un protocole d'entente sur la sécurité sanitaire industrielle et la biofabrication visant à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique.

Les dirigeants ont discuté de la révision prochaine de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Ils ont convenu de travailler en étroite collaboration afin de faire avancer les priorités et de relever les défis économiques communs, et d'offrir plus de certitude, de sécurité et de prospérité à leurs populations.

Le premier ministre et la présidente ont aussi souligné les progrès réalisés dans le cadre du Plan d'action Canada-Mexique, notamment pour soutenir une collaboration accrue relativement aux corridors maritimes, au commerce transfrontalier ainsi qu'à l'innovation et à la technologie.

Les dirigeants ont discuté d'enjeux régionaux, particulièrement de la situation humanitaire à Cuba. Ils ont échangé leurs points de vue sur les efforts en cours pour soutenir la population cubaine, notamment par le biais d'une coordination avec des partenaires internationaux.

Le premier ministre et la présidente ont dit attendre avec impatience la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui se déroulera cet été, la première organisée conjointement par trois pays - le Canada, le Mexique et les États-Unis - et qui devrait rapporter 2 milliards de dollars à l'économie canadienne.

Le premier ministre Carney et la présidente Sheinbaum ont convenu de rester en contact étroit.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]