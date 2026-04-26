OTTAWA,ON, le 26 avril 2026 /CNW/ - « Il y a un an, 11 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors d'une terrible attaque à la voiture bélier pendant le festival de la Journée Lapu-Lapu à Vancouver. En ce jour solennel, nous nous souvenons des victimes - des enfants, des parents et des amis qui ont été emportés par cet acte de violence insensé. Nous saluons également la rapidité d'action et la compassion dont ont fait preuve les personnes présentes sur les lieux ainsi que les premiers intervenants.

Cette tragédie a laissé un vide immense dans le cœur des familles, des proches et des communautés philippines du Canada et du monde entier. Face à une perte et à un chagrin inimaginables, ils ont fait preuve de force, de solidarité et de compassion. La nation tout entière partage leur douleur.

Notre capacité à nous serrer les coudes en temps de crise incarne ce qu'il y a de meilleur dans notre pays : notre empathie, notre solidarité et notre compassion les uns envers les autres. Il y a un an, les Canadiennes et les Canadiens se sont montrés solidaires des gens de Vancouver dans leur deuil. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau à leurs côtés pour rendre hommage aux victimes, à leur mémoire et à la force des survivants. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Privy Council Office

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