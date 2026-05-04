EREVAN, Arménie, le 4 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la première ministre de l'Italie, Georgia Meloni, en marge du Sommet de la Communauté politique européenne, à Erevan, en Arménie.

Le premier ministre Carney et la première ministre Meloni ont salué les progrès réalisés à l'égard des engagements visant à resserrer les relations bilatérales, tels que définis dans leur déclaration commune faite dans le cadre du Sommet des dirigeants du G7 de l'année dernière à Kananaskis, en Alberta. Dans la foulée du succès de nombreuses visites de haut niveau et de missions commerciales récentes, les dirigeants ont discuté des possibilités de renforcer la coopération dans les domaines des minéraux critiques, de l'énergie, des technologies numériques et de la sécurité des chaînes d'approvisionnement.

Les premiers ministres ont discuté de la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience. À cet égard, le premier ministre Carney a souligné que cette nouvelle institution multilatérale mobilisera des capitaux privés afin de stimuler rapidement les industries de la défense et d'accroître la sécurité collective.

Le premier ministre Carney et la première ministre Meloni ont réaffirmé leur soutien indéfectible envers l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe, et ont insisté sur le fait qu'il est impératif de parvenir à une paix juste et durable. Ils ont également discuté du conflit au Moyen-Orient, et mis l'accent sur la nécessité pour les parties de s'engager dans une désescalade, de garantir l'accès humanitaire et d'assurer la protection des civils.

Les dirigeants ont convenu de rester en contact étroit

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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