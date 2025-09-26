LONDRES, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre de l'Espagne, Pedro Sánchez, en marge du Sommet mondial pour l'action et le progrès qui se tient à Londres.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Sánchez ont discuté de priorités communes, notamment du renforcement des liens commerciaux.

Les deux premiers ministres ont souligné l'importance de poursuivre la collaboration bilatérale, au moment où le Canada renforce son engagement avec l'Union européenne en matière de défense et de sécurité, notamment dans le cadre de l'OTAN.

Les deux dirigeants ont également discuté d'enjeux géopolitiques urgents. Ils ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'Ukraine face à la guerre d'agression menée par la Russie et ont discuté de la situation au Moyen-Orient, soulignant leur reconnaissance de l'État de Palestine. Le premier ministre Carney a insisté sur l'urgente nécessité d'assurer l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la libération de tous les otages, la protection des civils et l'intensification rapide de l'aide humanitaire.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Sánchez ont convenu de rester en contact étroit.

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]