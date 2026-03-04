OTTAWA, ON, le 4 mars 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, des communautés du Canada et du monde entier célébreront Holi, la fête des couleurs. Cette dynamique fête hindoue symbolise les nouveaux départs et le triomphe du bien sur le mal.

En cette joyeuse occasion, familles et amis se réunissent pour s'asperger d'eau et de poudres aux couleurs vives, écouter de la musique et réfléchir au thème de renouveau associé à Holi. Cette célébration nous rappelle avec éloquence la force que nous trouvons dans la communauté - un sentiment que j'ai moi-même constaté lors de ma visite en Inde cette semaine.

Holi nous donne l'occasion de saluer les nombreuses contributions des plus de 830 000 Canadiennes et Canadiens hindous qui ont aidé à bâtir un pays plus fort et plus résilient.

Je souhaite un joyeux Holi à toutes les personnes qui célèbrent cette fête. »

