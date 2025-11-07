TORONTO, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le monde est de plus en plus dangereux et divisé. Les changements qui touchent le système commercial mondial créent de grandes perturbations et de l'incertitude chez les Canadiens et les Canadiennes. En plus de ces bouleversements, les investissements des entreprises au Canada stagnent depuis une décennie. La productivité s'est donc accrue de seulement 0,3 % par année durant cette période, et le Canada est à la traîne par rapport à la majorité de ses partenaires du G7. Cette situation a entraîné des conséquences sur les salaires, la création d'emplois et la prospérité canadienne.

Le Budget 2025 : Un Canada fort s'attaque à ces défis de front. C'est le plan du nouveau gouvernement du Canada pour mobiliser des investissements et propulser la croissance. Nous exploiterons nos forces pour stimuler l'innovation et la productivité, ce qui nous permettra de créer plus de carrières bien payées, des entreprises florissantes et une plus grande certitude chez les investisseurs.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a présenté le plan du gouvernement consistant à mobiliser au total 1 000 milliards de dollars en investissements au cours des cinq prochaines années auCanada. Au moyen d'incitatifs fiscaux ciblés, de grands projets d'infrastructure, d'une compétitivité plus forte et d'une nouvelle approche audacieuse pour attirer des talents, le Budget 2025 établit les fondements d'une prospérité à long terme, de sorte que nous puissions bâtir la plus forte économie du G7.

Le plan du gouvernement consistant à mobiliser au total 1 000 milliards de dollars en investissements en cinq ans comprend les mesures suivantes :

Instauration d'une superdéduction à la productivité pour faciliter les affaires et l'investissement au Canada. Le Budget 2025 rétablit l'Incitatif à l'investissement accéléré et prévoit la passation en charges immédiate pour la machinerie et l'équipement de fabrication et de transformation, le matériel pour la production d'énergie propre et la conservation d'énergie ainsi que les technologies carboneutres. Il prévoit également la passation en charges immédiate pour les actifs améliorant la productivité et les dépenses en capital pour la recherche scientifique et le développement expérimental. Enfin, il met en place des mesures de passation en charges immédiate pour les nouveaux bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation et des mesures d'amortissement accéléré pour les installations de GNL à faible teneur en carbone. Ces mesures combinées constituent une superdéduction à la productivité qui permettra de réduire les coûts, de stimuler l'investissement privé et de faire chuter le taux effectif marginal d'imposition du Canada à 13,2 % - renforçant ainsi la position du Canada comme le pays du G7 où la fiscalité est la plus avantageuse pour les nouveaux investissements d'entreprises.

Ensemble, ces mesures constituent une stratégie économique radicalement différente pour propulser la croissance. Notre plan concentre les dépenses gouvernementales là où elles produiront le meilleur rendement : dans les travailleurs, les entreprises et les projets d'intérêt national. Nous pourrons ainsi instaurer une prospérité durable pour aider les Canadiens et les Canadiennes à réussir.

Citations

« Le Budget 2025 vise à bâtir un Canada fort par des investissements dans notre population, nos idées et nos industries. Nous instaurons une nouvelle stratégie économique pour propulser la croissance et inspirer aux entreprises la confiance nécessaire pour investir. Nous mobiliserons au total 1 000 milliards de dollars en investissements en cinq ans pour donner au Canada plus que ce qu'aucun autre pays ne pourra jamais nous enlever. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Ce budget vise à créer des possibilités et à donner aux Canadiens et aux entreprises les outils dont ils ont besoin pour être plus productifs, plus compétitifs et plus prospères. Le Canada offre déjà le meilleur climat fiscal au sein du G7 pour les nouveaux investissements, et nous allons maintenant en tirer pleinement parti. Le Budget 2025 permettra de mobiliser 1 000 milliards de dollars en investissements au cours des cinq prochaines années et de libérer tout le potentiel du Canada en matière de croissance, d'innovation et de prospérité. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

Faits saillants

Les mesures proposées dans le Budget 2025 mettent le Canada sur la bonne voie pour réaliser ses objectifs en matière d'investissements. Sur cinq ans, les investissements en capital et les mesures incitatives du gouvernement à l'appui de tiers, qui totalisent environ 280 milliards de dollars, devraient permettre la mobilisation de plus de 1 000 milliards de dollars d'investissements provenant de partenaires publics, privés et institutionnels. Une fois réalisés, ces investissements stimuleront la création d'emplois, accéléreront la croissance et augmenteront les revenus afin de soutenir les programmes sociaux qui favorisent la réussite de la population canadienne.

Ces investissements en capital du gouvernement soutiennent au total des investissements d'environ 315 milliards de dollars dans les infrastructures, 270 milliards dans le développement industriel, 210 milliards dans la recherche et le développement, 130 milliards dans le logement, 95 milliards au moyen d'incitatifs fiscaux et 60 milliards au moyen de l'amortissement accéléré et de la passation en charges.

À ce jour, les encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental ont aidé les entreprises canadiennes de toutes tailles à mener des recherches nouvelles et avancées. Ce programme bénéficie le plus aux petites entreprises, qui ont été à l'origine de 64 % de toutes les demandes présentées et qui ont reçu un soutien d'environ 1,5 milliard de dollars en 2024-2025.

Lien connexe

