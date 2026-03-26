HALIFAX, NS, le 26 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a participé, en tant qu'invité spécial, à une réunion virtuelle de la Force expéditionnaire interarmées. La réunion, organisée par le président de la Finlande, Alexander Stubb, a rassemblé les dirigeants de l'Estonie, de l'Islande, de la Lettonie, de la Lituanie, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Suède, et du Royaume-Uni, ainsi qu'un représentant du Danemark.

Les dirigeants ont discuté de l'évolution du contexte de sécurité en Europe du Nord et dans l'Atlantique Nord et ont réitéré leur engagement à préserver la sécurité et la stabilité de l'Arctique et de l'Europe du Nord. Le premier ministre a insisté sur l'importance de l'Arctique pour la sécurité canadienne et a fait part de sa récente visite en Norvège, qui visait à renforcer la préparation militaire du Canada et des Alliés. Le premier ministre a indiqué que le Canada investit maintenant 2 % de son PIB dans la défense et a donné pour exemples les investissements récemment annoncés qui visent à renforcer l'Arctique canadien, à dissuader les nouvelles menaces et à soutenir les Alliés et la défense continentale de l'OTAN. Il a mentionné les investissements de plus de 35 milliards de dollars réalisés récemment par le Canada pour défendre, développer et transformer la région du Nord et de l'Arctique du Canada.

Le premier ministre a salué le rôle de la Force expéditionnaire interarmées qui, étant souple et rapidement déployable, permet de renforcer la dissuasion et contribue à la sécurité de l'Europe du Nord et de la région de la Baltique. Il a insisté sur l'importance de veiller à la proche coopération des partenaires aux vues similaires afin de lutter contre les menaces communes et les activités hybrides et de renforcer la défense collective. Le premier ministre a évoqué la participation du Canada à l'exercice TARASSIS mené à l'automne 2025 par la Force expéditionnaire interarmées en Lettonie, qui visait à renforcer la défense de la région de la Baltique et la capacité d'intervention de la Force expéditionnaire interarmées.

Les dirigeants ont discuté des occasions de collaboration relativement à la Force expéditionnaire interarmées, notamment avec le Canada et en harmonie avec les activités de l'OTAN, afin d'améliorer les capacités militaires au moyen d'exercices interarmées. Le premier ministre a souligné le partenariat de longue date que le Canada entretient avec les pays participant à la Force expéditionnaire interarmées et s'est réjoui à l'idée de poursuivre la collaboration avec eux.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]