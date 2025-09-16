OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Hier soir, le premier ministre Mark Carney a réuni les dirigeants des communautés juives de Winnipeg, de Vancouver, de Toronto, d'Ottawa et de Montréal afin de discuter de la montée de l'antisémitisme au Canada.

Les dirigeants ont raconté leurs propres expériences et celles de membres de leurs communautés vécues lors de situations de harcèlement et de violence ciblant des personnes juives dans des lieux de culte, des écoles et d'autres lieux publics. Ils ont rappelé que les Canadiens juifs sont de plus en plus exclus des célébrations culturelles et des événements publics. Les dirigeants ont insisté sur le fait que les Canadiens juifs étaient nombreux au pays à se sentir en danger dans leur propre communauté et à craindre pour la sécurité de leurs enfants.

Le premier ministre Carney a fermement condamné la montée troublante et intolérable de l'antisémitisme au Canada et réaffirmé que se sentir en sécurité est un droit inaliénable de chaque être humain. Il a souligné que les crimes haineux sont en hausse au Canada et que, en 2024, près de 70 % des crimes haineux à caractère religieux signalés aux forces de l'ordre ciblaient les communautés juives, une tendance qui doit cesser. Le premier ministre a mis en relief l'engagement de son gouvernement à défendre ce droit pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes ainsi que le plan de son gouvernement pour lutter contre la haine et protéger les communautés vulnérables.

Dans le cadre de ce plan, le premier ministre a mentionné un projet de loi qui sera présenté au Parlement à l'automne contenant de plus amples dispositions pour lutter contre la haine et protéger les édifices et les lieux religieux et culturels. De plus, le projet de loi fera de l'obstruction intentionnelle et délibérée à l'accès de tout lieu de culte, école ou centre communautaire, un acte criminel.

Pour ajouter à ces mesures législatives, le premier ministre a indiqué que le gouvernement allait fournir un financement ciblé aux provinces pour la formation des membres des forces de l'ordre et des procureurs de la Couronne. Ainsi, ils seront mieux à même de protéger les communautés à risque et de faire appliquer efficacement les lois contre les crimes haineux.

Le premier ministre Carney a affirmé que le Canada valorise l'acceptation et la communauté et que, en ce sens, les personnes juives doivent pouvoir vivre leur vie sans se cacher, sous le signe de la liberté et de la sécurité.

Le premier ministre et les dirigeants ont convenu de se rencontrer régulièrement à l'avenir.

