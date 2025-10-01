OTTAWA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Face à un contexte mondial en rapide évolution, le nouveau gouvernement du Canada renforce et diversifie ses liens avec des partenaires fiables. Cet été, le Canada et l'Union européenne (UE) ont conclu l'ambitieux nouveau partenariat stratégique UE-Canada pour l'avenir, afin d'accroître la coopération dans les domaines du commerce et de l'industrie, ainsi que le Partenariat de sécurité et de défense (PSD) pour favoriser une plus grande coopération dans un éventail de dossiers prioritaires.

Afin de faire avancer ces négociations cruciales et de catalyser l'élargissement des partenariats transatlantiques dans un large éventail de domaines liés au commerce et à la sécurité, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui qu'il nomme l'honorable John Hannaford représentant personnel du premier ministre auprès de l'UE. M. Hannaford possède trois décennies d'expérience dans les affaires internationales, le droit et l'administration publique. Il a notamment occupé les fonctions de sous-ministre du Commerce international, de sous-ministre des Ressources naturelles, de conseiller en matière de politique étrangère et de défense auprès du premier ministre et, plus récemment, de greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet. En outre, il a été ambassadeur du Canada en Norvège de 2009 à 2012. Ce nouveau rôle sera centré sur l'augmentation des investissements et des échanges commerciaux avec nos partenaires de l'UE, ainsi que sur la création de mesures de sécurité approfondies qui renforceront nos liens déjà solides, tout en veillant à ce que les engagements pris par le Canada et ses partenaires soient rapidement respectés et mis en œuvre.

En ouvrant de nouveaux marchés de l'autre côté de l'Atlantique, le nouveau partenariat stratégique UE-Canada pour l'avenir ouvrira d'importantes perspectives en matière de sécurité commerciale et économique, de transition numérique et de concurrence climatique. Parallèlement, le PSD constitue une première étape délibérée vers la participation du Canada à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (SAFE), un instrument du plan Préparation à l'horizon 2030 de l'UE. Cela offrira à l'industrie canadienne de la défense un accès élargi au marché européen, ce qui permettra de créer des emplois mieux rémunérés, de favoriser la croissance des entreprises canadiennes et de renforcer notre état de préparation en matière de défense. La deuxième phase des négociations entourant la participation du Canada est déjà en cours.

Le premier ministre tient également à exprimer sa profonde gratitude à l'honorable Stéphane Dion pour ses services distingués et pour les contributions qu'il a apportées en tant qu'envoyé spécial du Canada auprès de l'UE et de l'Europe et ambassadeur en France et à Monaco, qui s'inscrivent dans le prolongement de plusieurs décennies de bons et loyaux services à la population.

M. Dion a récemment informé le premier ministre qu'il quitterait ses fonctions diplomatiques d'ici janvier 2026. La représentation du Canada par M. Dion témoigne du même engagement indéfectible envers la population, la prospérité, l'unité et les valeurs de notre pays qu'il a démontré tout au long de sa longue et influente carrière au sein du gouvernement et du corps diplomatique. Plus récemment, son leadership a contribué à renforcer les relations entre le Canada et l'UE à un moment crucial, en élargissant les échanges commerciaux et en renforçant la sécurité transatlantique face à un monde plus divisé et plus dangereux.

Citation

« Le Canada renforce ses relations avec l'Union européenne dans les domaines du commerce, de la défense et de l'énergie. Fort de sa vaste expérience dans le développement et le renforcement de bon nombre des relations les plus importantes du Canada à travers le monde, John Hannaford contribuera à renforcer nos partenariats, à consolider notre sécurité commune et à créer de nouveaux débouchés économiques majeurs pour les travailleurs et les entreprises du Canada. Le Canada et l'UE se rapprochent de plus en plus afin d'accroître la certitude, la sécurité et la prospérité des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Canada et l'UE sont des partenaires fiables dans divers domaines prioritaires, notamment le commerce, l'investissement, la sécurité et la défense. L'UE est le deuxième marché d'exportation de biens et de services du Canada et son deuxième partenaire commercial, après les États-Unis. Cette relation commerciale s'appuie sur l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'UE.

En juin 2025, le Canada et l'UE ont lancé un nouveau partenariat stratégique UE-Canada pour l'avenir, un partenariat ambitieux et global visant stratégiquement à faire progresser des intérêts communs, notamment le commerce et la sécurité économique, la transition numérique et la concurrence climatique.

Dans le cadre de cette nouvelle relation renforcée, le Canada a également signé un nouveau Partenariat de sécurité et de défense avec l'UE , ce qui permettra un renforcement de la coopération entre le Canada et l'UE dans tous les domaines liés à la sécurité et à la défense, de la cybersécurité et la sécurité spatiale à la sécurité maritime et économique.

Partenariat de sécurité et de défense l'UE l'UE cybersécurité L'instrument SAFE (en anglais seulement) est un pilier essentiel du plan Préparation à l'horizon 2030 de l'UE. Il accorde plus de 240 milliards de dollars de prêts aux États membres de l'UE afin de soutenir des projets de défense innovants et à grande échelle, notamment l'acquisition de capacités de défense essentielles comme des munitions, des missiles, des petits drones, des systèmes d'artillerie, des équipements militaires et des armes d'infanterie.

Note biographique

