OTTAWA,ON, le 29 août 2025 /CNW/ - Face à l'évolution rapide du contexte mondial, nous devons agir de manière décisive afin de bâtir une économie plus forte, plus compétitive et plus prospère. Pour ce faire, le gouvernement a déposé la Loi visant à bâtir le Canada, que le Parlement a adoptée au mois de juin. Cette loi permet au gouvernement de simplifier les processus d'approbation fédéraux pour que les grands projets se réalisent plus rapidement. Ces projets - qui comprennent des ports, des voies ferroviaires, des corridors énergétiques, des projets d'exploitation de minéraux critiques et des initiatives en matière d'énergie propre - permettront de mieux raccorder notre économie, de diversifier nos industries, d'accéder à de nouveaux marchés et de créer des carrières bien rémunérées, tout en protégeant les normes canadiennes rigoureuses de protection environnementale et en défendant les droits des peuples autochtones.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a lancé le Bureau des grands projets (BGP). Le BGP a son siège social à Calgary et comptera des bureaux dans d'autres grandes villes canadiennes. Son mandat consiste à servir de point de contact unique afin d'accélérer la réalisation des projets d'intérêt national. Il s'acquittera de ce mandat de deux grandes manières. Premièrement, il contribuera à simplifier et à accélérer les processus d'approbation réglementaire. Deuxièmement, il aidera à structurer et à coordonner le financement de ces projets selon les besoins.

Le BGP aidera à repérer les projets qui sont d'intérêt national pour le Canada et à accélérer leur mise en œuvre en créant un seul ensemble de conditions, réduisant ainsi le délai d'approbation des projets d'intérêt national à un maximum de deux ans. À cet égard, le BGP travaillera avec les provinces et les territoires pour mettre en place l'approche « un projet, une évaluation » en ce qui a trait aux évaluations environnementales. Grâce à son savoir-faire, le Bureau des grands projets contribuera aussi à simplifier le processus d'approbation de tous les grands projets du gouvernement, et non pas seulement ceux qui s'inscrivent dans la Loi visant à bâtir le Canada.

Le BGP cherchera aussi à attirer des capitaux domestiques et étrangers à l'appui de ces grands projets. Il contribuera à structurer et à coordonner le financement obtenu du secteur privé, des partenaires provinciaux et territoriaux ainsi que des initiatives gouvernementales, notamment la Banque de l'infrastructure du Canada, le Fonds de croissance du Canada et le Programme de garantie de prêts pour les Autochtones. Ainsi, le BGP veillera à ce que l'argent des contribuables soit utilisé de façon optimale, en plus de créer de nouveaux emplois et d'accélérer la croissance au profit de la population canadienne.

Le premier ministre est heureux d'annoncer la nomination de Dawn Farrell au poste de directrice générale du Bureau des grands projets afin de diriger cette mission. Mme Farrell y apporte une quarantaine d'années d'expérience dans le secteur canadien de l'énergie, y compris en tant que présidente et directrice générale et présidente du conseil de la Société Trans Mountain, présidente et directrice générale de TransAlta et cadre supérieure chez BC Hydro. Sa vaste expérience à titre de cadre, son expertise approfondie dans la mise en œuvre de grands projets et sa compréhension étendue des processus réglementaires et des relations avec l'industrie seront essentielles à l'efficacité du BGP.

Le Bureau des grands projets bénéficiera des avis éclairés d'un conseil consultatif autochtone. Les membres du conseil seront connus le mois prochain, mais ce seront des représentants des Premières Nations, des Inuits, des Métis et des partenaires autonomes et signataires de traités modernes. Au cours de l'été, le premier ministre a tenu des réunions avec des titulaires de droits des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour connaître les priorités des dirigeants autochtones et leur parler des occasions de participer à part entière aux grands projets et à la gestion des ressources nécessaires. Comme le prévoit la Loi visant à bâtir le Canada, le travail du Bureau des grands projets et la mission générale du gouvernement visant à bâtir de grandes infrastructures plus rapidement exigent un partenariat avec les peuples autochtones et la consultation de ces derniers.

La construction d'infrastructures majeures a été freinée beaucoup trop longtemps par des processus d'approbation complexes et inefficaces, et nous nous sommes ainsi privés de nombreux investissements. Le nouveau gouvernement du Canada agit avec urgence et détermination pour modifier ces processus, afin que le Canada puisse bâtir les infrastructures qui vont transformer notre économie et faire de celle-ci la plus forte du G7.

Le gouvernement annoncera la première série de projets d'intérêt national au cours des prochaines semaines.

Citations

« Le Canada a toujours été une nation de bâtisseurs, que l'on pense à la Voie maritime du Saint-Laurent ou à l'Expo 67. Dans ce moment charnière de notre histoire, le Canada doit puiser dans cet héritage et agir de manière décisive pour transformer son économie afin de passer de la dépendance à la résilience. Nous construisons des ports, des voies ferroviaires et des réseaux d'électricité à un rythme que nous n'avions pas vu depuis des générations - de grands projets qui permettront de libérer le plein potentiel économique du Canada et de bâtir un Canada fort. Je suis ravi que Dawn Farrell, l'une des cadres les plus expérimentées du Canada, ait accepté de contribuer à la réalisation de cette grande priorité. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le Bureau des grands projets est une toute nouvelle façon de faire des affaires et de réaliser de grandes choses grâce à de l'équipement, une main-d'œuvre, des compétences et des processus tout à fait différents. Le Bureau facilitera le processus de construction de nouvelles infrastructures à une vitesse que nous n'avons pas vue depuis des générations. Cette infrastructure nous permettra de diversifier nos relations commerciales et de devenir une superpuissance énergétique, que l'on parle de l'énergie propre ou conventionnelle. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne

« Dans ce moment crucial, nous devons trouver de nouvelles façons de faire des affaires afin de bâtir le Canada le plus fort possible. Nous respectons notre promesse consistant à agir rapidement pour attirer des investissements du secteur privé, offrir de la certitude aux investisseurs, favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones et protéger notre environnement. Le nouveau Bureau des grands projets nous permettra de réaliser ces progrès et de veiller à ce que les projets soient structurés de manière à être fructueux, notamment au moyen de l'approche ʺun projet, une évaluationʺ, pour que nous puissions devenir une superpuissance énergétique et en ressources naturelles. »

-- L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Pour que les intérêts des Premières Nations, des Inuits et des Métis soient au cœur de notre mandat consistant à bâtir un Canada fort, il est essentiel d'établir le Bureau des grands projets. Il s'agit d'un autre pas important vers la création d'une économie où des emplois, des occasions et la prospérité sont véritablement à la portée des communautés autochtones. »

-- L'hon. Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Grâce au Bureau des grands projets, nous allons mettre en œuvre plus rapidement des projets permettant de renforcer la résilience, la prospérité et la sécurité dans le Nord et qui sont avantageux pour tout le Canada. Le Bureau nous rendra plus efficaces, en conformité avec les processus réglementaires et d'évaluation d'impact fondés sur les traités modernes et en proche partenariat avec les peuples autochtones et les gens du Nord, de sorte que ces importants projets reflètent leurs réalités et leurs priorités. »

-- L'hon. Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Faits saillants

Le Bureau des grands projets a été créé dans le cadre de la Loi visant à bâtir le Canada qui s'inscrit dans le mandat du gouvernement consistant à bâtir une seule économie canadienne. La Loi est entrée en vigueur le 26 juin 2025.

qui s'inscrit dans le mandat du gouvernement consistant à bâtir une seule économie canadienne. La est entrée en vigueur le 26 juin 2025. Le Bureau des grands projets prévoit 40 millions de dollars sur 2 ans pour accroître la capacité des peuples autochtones à participer de manière soutenue à de grands projets dès leurs premières étapes.

Le gouvernement fédéral a également étendu le Programme de garantie de prêts pour les Autochtones en faisant passer son enveloppe de 5 à 10 milliards de dollars, afin de contribuer à la création d'occasions économiques à long terme et de favoriser la prospérité d'une manière durable chez les peuples autochtones de partout au Canada.

Selon une étude récente de Statistique Canada, les exigences réglementaires au Canada ont augmenté de 2,1 % par année entre 2006 et 2021 (37 % au total). Cette augmentation a fait chuter de 9 % la croissance des investissements dans le secteur des entreprises.

