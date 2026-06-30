Le mercredi 1er juillet 2026

OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



10 h 05 Le premier ministre participera à une célébration communautaire organisée à l'occasion de la fête du Canada.





Note à l'intention des médias :

Couverture pool 12 h 00 Le premier ministre prononcera une allocution à la cérémonie nationale de la fête du Canada.





Parc des Plaines-LeBreton





Notes à l'intention des médias :

Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne. Edmonton (Alberta)



18 h 30 Le premier ministre prononcera une allocution lors d'une célébration communautaire organisée à l'occasion de la fête du Canada.





Notes à l'intention des médias :

Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 17 h 30.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias