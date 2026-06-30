Le mercredi 1er juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
30 juin, 2026, 17:04 ET
OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Région de la capitale nationale (Canada)
|
10 h 05
|
Le premier ministre participera à une célébration communautaire organisée à l'occasion de la fête du Canada.
|
Note à l'intention des médias :
|
|
12 h 00
|
Le premier ministre prononcera une allocution à la cérémonie nationale de la fête du Canada.
|
Parc des Plaines-LeBreton
|
Notes à l'intention des médias :
|
|
Edmonton (Alberta)
|
18 h 30
|
Le premier ministre prononcera une allocution lors d'une célébration communautaire organisée à l'occasion de la fête du Canada.
|
Notes à l'intention des médias :
|
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article