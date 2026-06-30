Le mercredi 1er juillet 2026

English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

30 juin, 2026, 17:04 ET

OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


10 h 05         

Le premier ministre participera à une célébration communautaire organisée à l'occasion de la fête du Canada.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture pool

12 h 00         

Le premier ministre prononcera une allocution à la cérémonie nationale de la fête du Canada.



Parc des Plaines-LeBreton



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

Edmonton (Alberta)


18 h 30         

Le premier ministre prononcera une allocution lors d'une célébration communautaire organisée à l'occasion de la fête du Canada.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 17 h 30.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca 

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada