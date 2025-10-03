OTTAWA, ON, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé qu'il se rendrait à Washington D.C., aux États-Unis d'Amérique, dans la soirée du 6 octobre 2025, en vue d'une visite de travail et d'une rencontre avec le président des États-Unis, Donald J. Trump, le 7 octobre.

Le Canada et les États-Unis ont chacun lancé le mois dernier des consultations qui serviront à préparer le premier examen conjoint de l'ACEUM. La visite de travail du premier ministre portera principalement sur les priorités communes dans le cadre d'une nouvelle relation économique et sécuritaire entre le Canada et les États-Unis.

Faits saillants

L'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) couvre la deuxième zone de libre-échange en importance au monde, stimulant la croissance économique et favorisant l'accès à des carrières de grande qualité pour les travailleurs de toute l'Amérique du Nord. Il représente à lui seul près d'un tiers du PIB.

Les droits de douane imposés au Canada sont les plus bas parmi tous les partenaires commerciaux des États-Unis. En effet, 85 % des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis sont exempts de droits de douane.

