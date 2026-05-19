SAINT‑MICHEL‑DES‑SAINTS, QC, le 19 mai 2026 /CNW/ - Dans un monde de plus en plus divisé et incertain, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce que nous pouvons contrôler. Nous bâtissons une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente; une économie qui repose sur les bases solides que constituent les industries et les travailleuses et travailleurs canadiens.

À cette fin, le nouveau gouvernement du Canada a mis en place l'année dernière le Bureau des grands projets (BGP) en vue d'accélérer la réalisation de grands projets d'infrastructure comme de nouveaux ports, des mines et des corridors commerciaux et énergétiques. En six mois, le nouveau gouvernement du Canada a soumis au BGP 22 projets et stratégies de transformation représentant plus de 126 milliards de dollars d'investissements, dont la mine Matawinie de Nouveau Monde Graphite (NMG) à Saint-Michel-des-Saints, au Québec.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé le lancement de la construction de ce projet porteur de transformations, six mois seulement après qu'il ait été soumis au Bureau des grands projets. Une fois le projet achevé, la mine Matawinie sera la plus grande mine de graphite d'Amérique du Nord et du G7, forte d'une production pouvant atteindre 106 000 tonnes par année. Le graphite est un composant indispensable pour les batteries de véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie, la fabrication de pointe, ainsi que les technologies liées à la défense et à l'aérospatiale. À l'heure où la demande mondiale dépasse rapidement l'offre, la mine Matawinie contribuera à positionner le Canada comme un partenaire de choix et fiable pour l'Asie, l'Europe et ailleurs.

La mine Matawinie permettra de créer plus de 1 000 nouveaux emplois dans des domaines allant de l'ingénierie aux métiers spécialisés, d'attirer près de 2 milliards de dollars d'investissements dans notre économie et de contribuer à la réduction des émissions.

La société NMG compte intégrer la mine à une usine de matériaux pour batteries située à Bécancour, au Québec. Il s'agira ainsi de la première exploitation intégrée de graphite au Canada, de l'extraction à la raffinerie. La mine Matawinie et les installations de transformation seront principalement alimentées par l'hydroélectricité renouvelable et à faible coût du Québec, permettant ainsi un modèle de production entièrement électrique qui réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux chaînes d'approvisionnement en graphite conventionnelles. Cette approche intégrée et à faible émission de carbone réduira la dépendance à des sources d'approvisionnement étrangères plus polluantes.

En développant davantage la chaîne de valeur des minéraux critiques au pays, le Canada renforcera nos secteurs des batteries et de l'automobile, réduira notre dépendance vis-à-vis des sources étrangères concentrées d'approvisionnement en graphite, et se positionnera comme un fournisseur fiable de matériaux à base de graphite issus d'une exploitation responsable.

Pour garantir la réalisation de ce projet transformateur, le BGP a mobilisé quatre ministères et organismes fédéraux pour coordonner le soutien financier, les accords commerciaux et les processus d'autorisation et d'approbation, ainsi que pour conclure des contrats d'écoulement pour l'entreprise, y compris au moyen d'une constitution de stocks par le gouvernement fédéral. Ces mesures ont permis à l'entreprise de prendre une décision finale quant à son investissement moins de six mois après que le projet ait été soumis au BGP. Il s'agit d'un projet d'intérêt national qui renforcera le Canada en le rendant plus sûr, plus durable et plus indépendant.

Citations

« Le Canada possède ce que le monde recherche, et nous agissons de manière à le mettre en marché le plus rapidement possible. La mine Matawinie permettra au Canada de se positionner comme un fournisseur de graphite de prédilection dans un contexte où la demande dépasse rapidement l'offre. Elle créera plus d'un millier d'emplois de qualité, renforcera nos chaînes d'approvisionnement et contribuera à la mise en place d'une économie canadienne plus forte, plus compétitive et plus indépendante pour tous. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« En exploitant les riches ressources en graphite du Canada, nous renforçons les chaînes d'approvisionnement nationales et facilitons l'accès des industries canadiennes aux matériaux dont elles ont besoin pour croître et rester concurrentielles. Ce travail contribue à faire en sorte que les Canadiennes et les Canadiens profitent davantage de la valeur de nos ressources sur le territoire national, en plus de favoriser la création de bons emplois partout au pays. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

« Aujourd'hui, le Canada respecte son engagement qui consiste à réaliser de grands projets, ce qui renforce notre position de superpuissance énergétique et soutient l'économie la plus forte du G7. En novembre, nous avons confié le projet de la mine Matawinie au Bureau des grands projets et, six mois plus tard, les travaux de construction sont en cours pour permettre d'acheminer le graphite québécois vers les marchés nationaux et internationaux. Ce projet renforcera les chaînes d'approvisionnement des secteurs de la fabrication de pointe, des technologies propres et de la défense, tout en créant de bons emplois et des possibilités économiques à long terme pour les Canadiennes et les Canadiens. Les travaux sont lancés et notre plan fonctionne. »

-- L'hon. Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les minéraux critiques comme le graphite sont au cœur des technologies propres qui propulseront notre avenir. En assurant l'avancement de projets comme la mine Matawinie, nous soutenons la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, nous renforçons la résilience des chaînes d'approvisionnement et nous veillons à ce que le Canada reste un chef de file mondial en matière de croissance propre. »

-- L'hon. Julie Aviva Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Le lancement des travaux de notre mine Matawinie marque une étape déterminante dans le parcours de NMG vers une production responsable des matériaux qui propulseront la transition énergétique et les industries de demain. Cette réalisation témoigne de la collaboration indéfectible de nos partenaires, de la confiance des communautés locales et autochtones, ainsi que de notre attachement commun au développement durable. Nous sommes également reconnaissants du soutien constant du gouvernement du Canada, dont l'investissement financier vise à soutenir l'avancement de notre stratégie d'électrification et à renforcer le rôle de chef de file du Canada dans la chaîne de valeur intégrée des minéraux critiques. Ensemble, nous jetons les bases d'un avenir plus propre et plus résilient. »

-- Eric Desaulniers, fondateur et PDG de Nouveau Monde Graphite

« Voir le lancement des travaux de construction à la mine Matawinie constitue une étape importante et un signe évident de progrès à la suite de notre engagement financier, qu'Exportation et développement Canada (EDC) a eu le plaisir de chapeauter. Chez EDC, notre rôle consiste à mobiliser des capitaux à risque stratégiques pour contribuer à faire avancer des projets essentiels à la résilience économique à long terme du Canada. Des projets comme celui de Matawinie renforcent les chaînes d'approvisionnement nationales, créent de bons emplois et favorisent la croissance d'un écosystème concurrentiel et complet de minéraux critiques, lequel sera indispensable aux industries qui façonneront l'avenir du Canada. »

-- Alison Nankivell, PDG d'Exportation et développement Canada

« Je suis très heureux de voir les travaux de construction démarrer à la mine Matawinie de Nouveau Monde Graphite, quelques mois seulement après l'engagement de financement pris par la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC). La BIC contribue à débloquer de nouveaux projets d'envergure partout au Canada. Il s'agit de projets qui créent des emplois, renforcent notre compétitivité économique et consolident notre leadership dans les secteurs qui définiront l'avenir. »

-- Ehren Cory, président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada

Faits saillants

Le gouvernement du Canada a conclu un accord d'écoulement de sept ans portant sur 30 000 tonnes par année de concentré de graphite provenant de la mine Matawinie. Cela contribuera à renforcer la sécurité et la fiabilité des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques pour le Canada et ses partenaires. Cet accord protège NMG contre les fluctuations du marché à un moment crucial, tout en assurant l'approvisionnement national en graphite du Canada. Le gouvernement apportera un soutien supplémentaire au projet par le biais d'une enveloppe de financement de 459 millions de dollars provenant d'Exportation et développement Canada et de la Banque de l'infrastructure du Canada, ce qui contribuera à rassurer les investisseurs et à accélérer la construction tout en servant les intérêts stratégiques du Canada. Cela s'ajoute à un engagement stratégique de 113 millions de dollars du Fonds de croissance du Canada (FCC), qui donne suite à l'engagement précédent de 35,6 millions de dollars annoncé par le FCC en décembre 2024, dans le cadre d'un montage financier global de 411 millions de dollars en collaboration avec Eni S.p.A., Investissement Québec et un financement par capitaux propres publics.

Le nouveau gouvernement du Canada fournira 4,4 millions de dollars dans le cadre du Programme d'innovation énergétique de Ressources naturelles Canada afin de mettre en service une chargeuse Caterpillar 950GC électrique dans la mine, en remplacement d'équipement lourd alimenté au diesel.

En 2024, le Conseil des Atikamekw de Manawan a signé avec Nouveau Monde Graphite une entente sur les répercussions et les avantages qui renforcera la collaboration sur des aspects liés à la culture atikamekw, à l'environnement, à la formation, à l'emploi, aux occasions d'affaires et aux retombées financières. Cet accord prévoit une participation concrète du Conseil des Atikamekw de Manawan à la mise en valeur responsable du graphite dans le Nitaskinan, dans le respect de l'environnement et de manière à apporter des avantages directs à la communauté.

La mine Matawinie figurait dans la première série d'annonces faites dans le cadre de l'Alliance sur la production de minéraux critiques, une initiative dirigée par le Canada et lancée lors du Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta, afin de renforcer et de diversifier les chaînes d'approvisionnement responsables en minéraux critiques.

Depuis le lancement de l'Alliance sur la production de minéraux critiques du G7, le Canada a annoncé 56 investissements et partenariats visant à mobiliser plus de 18 milliards de dollars d'investissements en capital pour des projets liés aux minéraux critiques.

Liens connexes

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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