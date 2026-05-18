OTTAWA, ON, le 18 mai 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés tamoules du Canada et du monde entier pour souligner le Jour commémoratif du génocide des Tamouls.

La guerre civile au Sri Lanka, qui a duré plus d'un quart de siècle, a coûté la vie à des dizaines de milliers de civils. Nous honorons la mémoire de celles et ceux qui ont perdu la vie et nous nous tenons aux côtés des survivants, des familles et des communautés qui ont enduré d'énormes souffrances.

Le Canada accueille l'une des plus importantes diasporas tamoules au monde, dont bon nombre de ses membres sont venus ici pour trouver refuge face à la violence et aux persécutions. En 2022, le Parlement du Canada a voté à l'unanimité pour faire du 18 mai le Jour commémoratif du génocide des Tamouls et pour qualifier de génocide les atrocités commises contre les Tamouls au Sri Lanka, marquant ainsi une étape importante dans la reconnaissance de ce chapitre douloureux de l'histoire.

Le Canada continuera de soutenir les efforts déployés par la communauté internationale en vue de promouvoir la reddition de comptes, de défendre les droits de la personne et d'instaurer une paix durable pour les habitants de l'île.

Nous réitérons notre engagement envers la dignité humaine et la justice ainsi que notre volonté de veiller à ce que de telles violations graves des droits de la personne ne soient jamais ignorées ou oubliées. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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