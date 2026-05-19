HOPE BAY, NU, le 19 mai 2026 /CNW/ - En cette période d'incertitude mondiale, notre pays mise sur ce qui est à sa portée : bâtir de grandes choses et mettre en valeur nos richesses naturelles. Les régions nordiques et arctiques du Canada abritent de vastes gisements de minéraux, offrent de belles possibilités de croissance économique et de réconciliation, en plus d'être essentielles à notre souveraineté et à notre défense nationale.

Aujourd'hui, qui marque une étape importante pour le Nord canadien, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a assisté à la cérémonie d'inauguration des travaux de réaménagement Hope Bay, au Nunavut. Le ministre a salué l'annonce faite par la société à responsabilité limitée Agnico Eagle Mines (Agnico Eagle), qui soulignait l'approbation de son investissement de plus de 2 milliards de dollars dans la construction de la mine, qui est d'une importance stratégique pour le Canada. La mine de Hope Bay devrait accroître les exportations canadiennes de 2,6 milliards de dollars par année et soutenir près de 2 000 emplois, en plus de générer des retombées notables pour des partenaires et des organisations autochtones, notamment la Kitikmeot Inuit Association.

Pour libérer le plein potentiel de l'Arctique et maintenir le Canada à la pointe de l'exploitation minière durable, le gouvernement fédéral investit également dans de nouvelles infrastructures énergétiques dans le Nord, où de nombreuses collectivités dépendent encore du diesel pour la production d'électricité, une solution plus polluante et plus dispendieuse que les autres sources d'énergie. L'aménagement d'infrastructures d'énergie propre favorisera une mise en valeur responsable des ressources, renforcera la sécurité énergétique et améliorera l'accessibilité économique pour les habitants du Nord, tout en soutenant des emplois et le développement économique à l'échelle locale.

Dans cet ordre d'idées, le ministre Hodgson a annoncé un financement fédéral de 25 millions de dollars pour le projet éolien de Hope Bay, situé sur le site minier de Hope Bay. Détenue et exploitée par la société en commandite Kitikmeot Tugliq, l'éolienne augmentera de 4,2 mégawatts la capacité du système électrique actuel de la mine et sera assortie d'un système de stockage de 4 mégawatts, ce qui permettra de produire de l'électricité plus propre et de réduire la consommation de diesel au moment même où Hope Bay se prépare à entamer les travaux de construction et l'exploitation. Plus précisément, le projet éolien devrait réduire la consommation de diesel de 3 millions de litres par année et les émissions de gaz à effet de serre de plus de 8 000 tonnes par année, ce qui équivaut à retirer des routes 1 800 voitures annuellement.

Au nom du ministre de la Défense nationale, l'honorable David J. McGuinty, le ministre Hodgson a également annoncé un nouvel accord de coopération entre le ministère de la Défense nationale (MDN) et Agnico Eagle visant à favoriser le transfert de connaissances.

Grâce à cette démarche de collaboration innovante avec l'industrie, le MDN en apprendra davantage sur la réalisation de grands projets d'infrastructures dans le Nord et sur les solutions aux contraintes de construction dans l'Arctique, à l'heure où les Forces armées canadiennes renforcent leur présence et leur état de préparation dans la région pour défendre la souveraineté du Canada dans l'Arctique.

L'annonce d'aujourd'hui met en lumière les immenses possibilités qu'offre l'Arctique dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie propre et de la défense nationale ou encore lorsqu'il s'agit d'assurer la souveraineté, la croissance économique et la prospérité du Canada. Après 30 ans d'exploration à Hope Bay, le chantier est officiellement ouvert - témoignant de l'ouverture d'une nouvelle ère de construction au pays.

Citations

« Les Canadiens parlent de l'immense potentiel que présente le gisement de Hope Bay depuis les années 1990, mais ce n'est plus le moment de parler - le moment est venu de construire. Notre gouvernement salue ce projet ambitieux, et nous sommes heureux de soutenir les occasions qu'il crée, que ce soit sur les plans de la mise en valeur de l'énergie propre, de la sécurité énergétique ou encore du renforcement des capacités de nos forces armées. L'Arctique, c'est le carrefour où se croisent richesses naturelles, leadership autochtone, sécurité nationale, croissance économique et prospérité; en redoublant d'efforts sur tous ces fronts, nous serons non seulement capables de bâtir un Canada fort - nous le bâtirons. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'aménagement d'infrastructures essentielles dans le Nord pour les Forces armées canadiennes n'est pas seulement une priorité pour la Défense, c'est une priorité nationale. C'est une démarche qui exige de la vision, de la planification et une volonté d'apprendre de ceux qui ont réussi à mener avec succès des activités dans certains des environnements les plus difficiles au pays. Cet accord de coopération avec Agnico Eagle Mines nous permettra de bénéficier du savoir-faire des chefs de file du secteur et de progresser dans l'aménagement d'infrastructures essentielles qui répondront aux exigences opérationnelles et de sécurité de la Défense dans l'Arctique et le Nord. »

L'honorable David J. McGuinty

Ministre de la Défense nationale

« Ce projet représente une occasion importante et prometteuse pour le Nunavut. Il permettra de réduire la consommation de diesel, de créer des emplois qualifiés à l'échelle locale et d'aménager des réseaux énergétiques que des entreprises dirigées par des Inuits exploiteront et entretiendront bien après la fin des travaux. Ce type de projet est bénéfique à long terme pour le Nunavut et fait des habitants du Nord des chefs de file du développement, de la prospérité et de la sécurité du Canada. »

Lori Idlout

Députée du Nunavut

« Dans le cadre de son partenariat avec Tugliq Énergie, Kitikmeot Corporation soutient la réalisation, par des Inuits, de projets d'infrastructures d'énergies de remplacement qui favorisent la mise en valeur de ressources importantes, comme la mine d'Agnico Eagle à Hope Bay. Ce partenariat ouvrira de nouvelles perspectives professionnelles pour les Inuits dans le secteur des énergies de remplacement, et nous espérons que ce projet sera le premier d'une longue série que nous pourrons réaliser à Hope Bay et dans toute la région. »

David Omilgoitok

Président-directeur général, Kitikmeot Corporation

« La société Tugliq est fière de faire équipe avec Kitikmeot Corporation et de s'associer de nouveau avec RNCan pour réaliser un projet qui repousse encore une fois les frontières de l'électrification renouvelable dans le Nord. Nous tenons également à souligner le leadership dont fait preuve Agnico Eagle dans la filière de la décarbonation, qui est essentielle à la réalisation de ce projet dans l'une des mines les plus septentrionales du Canada. »

Laurent Abbatiello

Président-directeur général, Tugliq Énergie

« Le gouvernement du Canada accorde une grande importance à la réalisation de projets d'intérêt national qui stimulent la croissance économique et renforcent le tissu social du pays. Le projet de Hope Bay en est un excellent exemple : il renforce la souveraineté et la résilience stratégique du Canada dans l'Arctique par la mise en valeur des ressources minérales, soutient les communautés du Nord, crée des emplois de qualité, favorise la réconciliation avec les Autochtones et témoigne du leadership canadien dans un contexte mondial qui évolue rapidement. En tant que plus grand employeur privé du Nunavut, Agnico Eagle reconnaît que, grâce à une collaboration soutenue, ce projet contribuera à ouvrir des débouchés à long terme pour les communautés inuites tout en s'appuyant sur les valeurs culturelles, les principes de gérance environnementale et les priorités économiques du territoire. »

Sean Boyd

Président du conseil d'administration, Agnico Eagle Mines Limited

Faits en bref

Le financement fédéral accordé au projet éolien de la société Kitikmeot Tugliq à Hope Bay provient du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification du gouvernement du Canada. Ce programme de 4,5 milliards de dollars vise à favoriser le déploiement de projets de modernisation du réseau électrique, de stockage d'énergie et de production d'électricité non émettrice dans toutes les régions du Canada, ce qui aidera à développer le réseau de façon durable, abordable et fiable.

Le programme favorise les projets qui sont détenus par les Autochtones; environ 50 % des projets approuvés jusqu'à présent sont de propriété autochtone.

Le 14 mai, le gouvernement du Canada a lancé une nouvelle stratégie nationale d'électrification. Ce plan vise à doubler la capacité de notre réseau d'ici 2050 et à fournir de l'énergie propre, fiable et abordable partout au pays pour les décennies à venir.

Afin d'élaborer cette stratégie, le gouvernement lance des consultations auprès des provinces, des territoires, des peuples autochtones, des services publics et des syndicats pour que toutes les parties puissent collaborer afin de déterminer les mesures à prendre pour doubler la capacité de notre réseau de la manière la plus efficace et la plus économique possible.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]